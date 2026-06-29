Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 ở đâu?

Các địa chỉ tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 nhanh chóng, chính xác trên Báo Thanh Niên tại https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm. Ngoài ra, thí sinh có thể tra cứu điểm qua hệ thống của Bộ GD-ĐT; hoặc qua trang thông tin điện tử của các sở GD-ĐT và các trang báo đã cam kết với Bộ GD-ĐT về việc chia sẻ dữ liệu điểm thi đảm bảo an toàn thông tin và không sử dụng với mục đích thương mại.

Báo Thanh Niên cũng sẽ liên tục cập nhật danh sách 34 tỉnh, thành công bố điểm thi tốt nghiệp THPT tại địa chỉ thanhnien.vn.

Theo kế hoạch, 8 giờ ngày 1.7, Bộ GD-ĐT và 34 sở GD-ĐT trên cả nước sẽ đồng loạt công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ảnh: Nhật Thịnh

Thời gian nộp đơn phúc khảo

Trước đó, công tác tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD-ĐT, đối sánh kết quả thi chậm nhất ngày 28.6.

Theo quy chế, mọi thí sinh đều có quyền nộp đơn phúc khảo theo thời gian quy định của Bộ GD-ĐT (từ 1-5.7). Công tác tổ chức phúc khảo bài thi hoàn thành chậm nhất ngày 20.7. Như vậy, điểm mới áp dụng từ năm nay thời gian thu nhận đơn phúc khảo chỉ còn 5 ngày thay vì 10 ngày như trước. Theo Bộ, việc này nhằm thông báo kết quả sớm hơn, thuận tiện cho công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng thay đổi quy trình chấm phúc khảo. Nếu bài thi bị thay đổi điểm từ 0,25 trở lên, người chấm phúc khảo và người chấm ban đầu phải đối thoại trực tiếp. Trước đây, bài thi lệch 0,5 điểm mới cần đối thoại.

Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được các sở GD-ĐT, các nhà trường hoàn thành trước ngày 3.7 ảnh: Ngọc Dương





Điều kiện xét tốt nghiệp THPT

Theo quy chế, thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần trong tổ hợp xét tốt nghiệp đều đạt điểm trên 1,0 điểm (theo thang điểm 10). Nếu có bất kỳ môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (điểm liệt), thí sinh sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Cụ thể, điểm xét tốt nghiệp gồm điểm các môn thí sinh dự thi (chiếm 50%); điểm trung bình năm lớp 10, 11 và 12 (chiếm 50%) và điểm ưu tiên, khuyến khích.

Điểm trung bình lớp 10, 11 và 12 là điểm trung bình cộng của tất cả môn học được đánh giá bằng điểm số.

Với điểm ưu tiên, thí sinh được cộng từ 0,25 đến 0,5 điểm nếu là con thương binh, bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, người dân tộc thiểu số, người bị nhiễm chất độc hóa học... Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên được hưởng tiêu chuẩn cao nhất chứ không cộng dồn.

Thí sinh được cộng 1-2 điểm khuyến khích nếu đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên, các kỳ thi thí nghiệm thực hành, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật... Tương tự điểm ưu tiên, thí sinh chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất, dù đạt nhiều giải.

Quy chế năm nay bỏ cộng điểm chứng chỉ nghề đối với tất cả thí sinh; bỏ cộng điểm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bằng trung cấp nghề đối với thí sinh theo hệ giáo dục thường xuyên.

Từ năm nay, diện ưu tiên được điều chỉnh để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đồng nhất với nhóm được ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng, để các cơ quan thuận lợi rà soát.

Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được các sở GD-ĐT, các nhà trường hoàn thành trước ngày 3.7.