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Giáo dục

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh TP.HCM

Bích Thanh
Bích Thanh
TP.HCM đã hoàn tất công tác chấm thi, chuyển dữ liệu về Bộ GD-ĐT và theo quy định, sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT của khoảng 142.000 thí sinh vào 8 giờ sáng mai, 1.7.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là kỳ thi đầu tiên của TP.HCM sau sáp nhập với số lượng thí sinh lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 142.000 người.

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào lúc 8 giờ ngày mai 1.7. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi theo các cách sau:

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh TP.HCM - Ảnh 1.

Sáng mai, 1.7, thí sinh sẽ biết điểm thi tốt nghiệp THPT

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sở GD-ĐT cho hay, đã huy động khoảng 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia quy trình chấm thi tốt nghiệp THPT 2026. 

TP.HCM tổ chức 2 khu vực chấm thi tốt nghiệp tự luận và trắc nghiệm riêng biệt. Cùng với khu vực chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm, phúc khảo bảo đảm an ninh, an toàn, có camera giám sát 24 giờ/ngày, công an bảo vệ liên tục, phòng cháy chữa cháy và quy trình kiểm soát thiết bị thu phát thông tin.

Đối với bài thi tốt nghiệp tự luận, môn ngữ văn, thực hiện làm phách theo 2 vòng, tổ chức chấm 2 vòng độc lập; chấm kiểm tra tối thiểu 5% số lượng bài thi tự luận; nhập điểm 2 vòng độc lập; khớp phách 100%, kiểm dò và quản lý điểm theo quy định.

Bài thi trắc nghiệm là các môn thi toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế pháp luật, tin học, công nghệ, được tổ chức với hệ thống máy quét, máy chủ, máy chấm, mạng LAN nội bộ thực hiện quy trình quét ảnh, sửa lỗi kỹ thuật, chấm điểm; xuất và niêm phong các bộ dữ liệu CD0, CD1, CD2 theo hướng dẫn; gửi dữ liệu về Bộ GD-ĐT đúng thời hạn.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, công tác chấm thi tốt nghiệp THPT của TP.HCM hoàn tất vào ngày 28.6 và chuyển dữ liệu về Bộ để đảm bảo công tác công bố điểm thi tốt nghiệp trên toàn quốc vào ngày 1.7. Sau đó, thực hiện chấm phúc khảo dự kiến từ ngày 20 đến 23.7.

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