Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh TP.HCM

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là kỳ thi đầu tiên của TP.HCM sau sáp nhập với số lượng thí sinh lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 142.000 người.

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào lúc 8 giờ ngày mai 1.7. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi theo các cách sau:

Thí sinh sử dụng số báo danh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT tại hệ thống tra cứu điểm thi của Sở GD-ĐT TP.HCM tại địa chỉ: https://diemthi.hcm.edu.vn/

Tra cứu trên cổng kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT (thí sinh đăng nhập vào cổng kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT bằng tài khoản của thí sinh tại địa chỉ sau để tra cứu điểm thi: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn ).

). Ngoài ra, thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên Báo Thanh Niên tại địa chỉ: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm

Sáng mai, 1.7, thí sinh sẽ biết điểm thi tốt nghiệp THPT ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sở GD-ĐT cho hay, đã huy động khoảng 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia quy trình chấm thi tốt nghiệp THPT 2026.

TP.HCM tổ chức 2 khu vực chấm thi tốt nghiệp tự luận và trắc nghiệm riêng biệt. Cùng với khu vực chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm, phúc khảo bảo đảm an ninh, an toàn, có camera giám sát 24 giờ/ngày, công an bảo vệ liên tục, phòng cháy chữa cháy và quy trình kiểm soát thiết bị thu phát thông tin.

Đối với bài thi tốt nghiệp tự luận, môn ngữ văn, thực hiện làm phách theo 2 vòng, tổ chức chấm 2 vòng độc lập; chấm kiểm tra tối thiểu 5% số lượng bài thi tự luận; nhập điểm 2 vòng độc lập; khớp phách 100%, kiểm dò và quản lý điểm theo quy định.

Bài thi trắc nghiệm là các môn thi toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế pháp luật, tin học, công nghệ, được tổ chức với hệ thống máy quét, máy chủ, máy chấm, mạng LAN nội bộ thực hiện quy trình quét ảnh, sửa lỗi kỹ thuật, chấm điểm; xuất và niêm phong các bộ dữ liệu CD0, CD1, CD2 theo hướng dẫn; gửi dữ liệu về Bộ GD-ĐT đúng thời hạn.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, công tác chấm thi tốt nghiệp THPT của TP.HCM hoàn tất vào ngày 28.6 và chuyển dữ liệu về Bộ để đảm bảo công tác công bố điểm thi tốt nghiệp trên toàn quốc vào ngày 1.7. Sau đó, thực hiện chấm phúc khảo dự kiến từ ngày 20 đến 23.7.