Trước giờ biết điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh lo trượt ĐH vì ngưỡng 15

Thí sinh TP.HCM trước giờ làm bài thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH MINH HỌA: NHẬT THỊNH

Thấp thỏm, lo lắng

Sáng mai, 1.7, Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 của hơn 1,2 triệu thí sinh. Song từ những ngày trước, nhiều thí sinh đã trong cảnh thấp thỏm, lo lắng vì ước tính tổng điểm thi không đạt mức 15 sau khi dò đáp án chính thức, trong đó có Q., học sinh lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn P.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. "Hổm giờ mình rất sợ, không biết làm gì tiếp theo, chẳng lẽ rớt ĐH thật sao", Q. rối bời.

Nỗi lo của Q. xuất phát từ quy chế tuyển sinh ĐH mới áp dụng từ năm nay của Bộ GD-ĐT. Cụ thể, tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT ở tổ hợp xét tuyển của sĩ tử phải đạt tối thiểu từ 15 trở lên trên thang 30 không tính điểm ưu tiên. Nếu không thỏa yêu cầu, thí sinh không thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào ĐH dù ở bất kỳ phương thức nào.

Điều khiến Q. tiếc nuối là tới khi thi xong, thấy kết quả "không ổn" nên tìm đường nộp hồ sơ xét học bạ, nữ sinh mới biết tin về ngưỡng 15 điểm này thông qua tư vấn từ đại diện các trường ĐH. "Mình chưa biết nếu không học ĐH thì sẽ làm gì tiếp theo. Chán nản lắm", Q. tâm sự.

Tương tự, T., học sinh Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi), cũng biết đến quy định về ngưỡng 15 điểm vào thời điểm "sát rạt ngày thi" nên "bạn bè lo một thì mình hoảng tới mười". "Bình thường học lực mình cũng yếu, lúc đó chỉ cắm đầu ráng ôn để mong điểm không bị liệt. Tới lúc dò đáp án mình biết ngay điểm không cao, lại có một môn dưới 5 nữa nên ngưỡng 15 là hy vọng quá mong manh", nữ sinh lo sợ.

"Mọi năm mình có thể trông chờ vào xét học bạ do không liên quan đến điểm thi tốt nghiệp THPT, nhưng năm nay có quy định này nên hoang mang cực kỳ. Mấy đứa bạn học lực yếu chung nhóm cũng có chung cảm xúc và tụi mình đang 'cắm đầu' đi lùng trường không yêu cầu ngưỡng 15 để nộp vào", nữ sinh nói, cho biết từng mong muốn vào ngành thiết kế hoặc truyền thông của một trường ĐH công lập.

M., học sinh một trường THPT tại X.Long Thành, TP.Đồng Nai, thì chia sẻ: "Nhiều bạn bè mình khi biết vụ 15 điểm này cũng đơ luôn. Và đa số tụi mình biết tin qua trường ĐH hoặc mạng xã hội chứ nhiều thầy cô dạy mình cũng không biết quy định này".

Chọn xét tổ hợp C01 (toán, văn, lý) để vào ĐH, M. thẳng thắn cho biết sẵn sàng "quay xe" sang tổ hợp khác miễn là đủ điểm để học ĐH, một phần bởi bạn lo ngại bài thi văn bị chấm khó trong khi kết quả hai môn còn lại "cũng tàm tạm". Mục tiêu nữ sinh hướng tới là ngành quan hệ công chúng ở một trường ĐH phía nam.

Một kỳ thi không thể định nghĩa giá trị một con người. Điều các thí sinh cần lúc này là sự đồng hành, định hướng và niềm tin rằng mỗi người đều có cơ hội thành công theo cách riêng của mình nếu biết lựa chọn đúng hướng đi Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó trưởng phòng Truyền thông và marketing, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Nhiều "cửa" vẫn mở sau thi tốt nghiệp THPT

Trao đổi với Thanh Niên, tiến sĩ Nguyễn Văn Khả, Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông, Trường ĐH Công thương TP.HCM, khẳng định ngưỡng 15 điểm không nhằm "đóng cửa" tương lai của thí sinh, mà giúp định hướng người học chọn con đường phù hợp hơn với năng lực. Bởi lẽ có những bạn phù hợp với ĐH, nhưng cũng nhiều trường hợp phát triển tốt hơn khi chọn học nghề, CĐ, trung cấp hoặc tham gia các khóa ngắn hạn.

"Thành công không đến từ việc học ĐH, mà đến từ việc chọn đúng đường, học nghiêm túc và có năng lực làm việc thực tế", thầy Khả nói.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khả, Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông, Trường ĐH Công thương TP.HCM, trong một phiên chia sẻ với thí sinh cuối cấp ẢNH: NVCC

Tiến sĩ Khả gợi ý thí sinh 3 hướng đi triển vọng dựa trên nhu cầu thị trường lao động hiện nay. Thứ nhất là chọn học CĐ hoặc trung cấp nghề ở những ngành có nhu cầu nhân lực cao như công nghệ thông tin, cơ khí, điện - điện tử, logistics, du lịch, nhà hàng khách sạn, chăm sóc sắc đẹp, công nghệ thực phẩm, kỹ thuật chế biến món ăn, thương mại điện tử, marketing số...

Thứ hai là đăng ký học các chương trình đào tạo ngắn hạn, chứng chỉ nghề, kỹ năng chuyên môn để sớm tham gia thị trường lao động. Sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm, các bạn có thể học liên thông, học tiếp lên trình độ cao hơn hoặc vừa học vừa làm. Và cuối cùng là hãy dành thêm một năm để thi lại năm sau, nếu các bạn vẫn mong muốn theo đuổi bậc ĐH.

"Kết quả điểm số phản ánh một phần năng lực học tập tại thời điểm nhất định, nhưng không thể quyết định toàn bộ giá trị, khả năng hay tương lai một con người. Điều các bạn cần làm lúc này là bình tĩnh rà soát lại kết quả của mình, xem xét các tổ hợp điểm, các phương thức tuyển sinh cũng như điều kiện phụ, và nghe tư vấn từ thầy cô, gia đình và chuyên gia tuyển sinh", tiến sĩ Khả chia sẻ.

"Thị trường lao động hiện nay thay đổi rất nhanh và doanh nghiệp không chỉ nhìn vào bằng cấp, mà quan tâm nhiều đến việc người lao động có làm được việc không, có kỹ năng nghề nghiệp, thái độ làm việc, khả năng thích nghi và tinh thần học hỏi hay không. Ưu điểm của học nghề, CĐ là thời gian đào tạo ngắn và chương trình gắn với thực hành nhiều nên người học có thể sớm tiếp cận môi trường doanh nghiệp để tích lũy kinh nghiệm", thầy nói thêm.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó trưởng phòng Truyền thông và marketing, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cũng nhận định thí sinh không nên nhìn ngưỡng 15 điểm như một "cánh cửa khép lại", mà là sự phân luồng để mỗi bạn tìm được hướng đi phù hợp với năng lực và mục tiêu của bản thân. Cô cũng chung quan điểm với thầy Khả rằng, ĐH không còn là con đường duy nhất dẫn đến thành công trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng coi trọng năng lực thực tế.

"Tôi mong phụ huynh và xã hội giảm áp lực điểm số cho thí sinh, bởi một kỳ thi không thể định nghĩa giá trị một con người. Điều các thí sinh cần lúc này là sự đồng hành, định hướng và niềm tin rằng mỗi người đều có cơ hội thành công theo cách riêng của mình nếu biết lựa chọn đúng hướng đi", cô Ngọc nói.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó trưởng phòng Truyền thông và marketing, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trong chương trình Tư vấn trực tuyến do Báo Thanh Niên tổ chức ẢNH: NVCC

Về phần mình, T. chia sẻ không còn tâm lý "kén chọn" phải học ngành mình thích nữa, mà cân nhắc đăng ký vào các trường nghề hoặc vào thẳng thị trường lao động. "Thầy cô cũng có nhắn tin động viên, bảo mình bình tĩnh đừng nghĩ quẩn, dặn mình tranh thủ nộp hồ sơ vào trường nghề hoặc trường CĐ. Giờ trường nào 'vớt' là mình học liền, miễn có đường đi tiếp là mình chịu hết", T. thú nhận.