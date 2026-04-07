Giáo dục

Trường đại học Y dược Cần Thơ: Phương thức tuyển sinh, ngành nào học phí cao nhất?

Đình Tuyển
Đình Tuyển
07/04/2026 17:24 GMT+7

Trường đại học Y dược Cần Thơ vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 trong đó có mức học phí các ngành đào tạo từ 50,1 - 85,2 triệu đồng/năm.


Ngày 7.4, Trường đại học Y dược Cần Thơ cho biết, vừa công bố thông tin tuyển sinh năm 2026 với 2.854 chỉ tiêu; trong đó 2.460 hệ chính quy, 394 chỉ tiêu hệ liên thông và văn bằng 2.

Trường tiếp tục duy trì 14 ngành đào tạo chính quy, trong đó ngành y khoa chiếm số lượng lớn nhất với 1.030 chỉ tiêu, theo sau là dược học với 200 chỉ tiêu và răng hàm mặt với 170 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh gồm thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe cũng như thí sinh người nước ngoài có nguyện vọng theo học tại môi trường giáo dục y tế hàng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2026, Trường đại học Y dược Cần Thơ dự kiến sẽ đón thêm 2.460 sinh viên hệ chính quy ở 14 ngành học

Nhà trường áp dụng 5 phương thức xét tuyển đại học. Cụ thể  như sau:

  • Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, phù hợp với tổ hợp môn xét tuyển của trường, điểm xét tuyển không nhân hệ số.
  • Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh có điểm thi V-SAT năm 2026 của 3 môn tương ứng tổ hợp xét tuyển thi THPT của một ngành (không nhân hệ số). Môn thi của kỳ thi V-SAT được sử dụng xét tuyển sẽ là dữ liệu điểm cao nhất của thí sinh tham dự ở tất cả các đợt thi V-SAT năm 2026.
  • Phương thức 3: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng. Xét tuyển thí sinh theo điều 8 của Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và theo quy định của trường. 
  • Phương thức 4: Xét tuyển đào tạo theo hợp đồng. Đối tượng là thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc V-SAT năm 2026 phù hợp với tổ hợp môn xét tuyển của trường, điểm xét tuyển không nhân hệ số.
  • Phương thức 5: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài hoặc trung cấp có học chương trình THPT ở nước ngoài và có quốc tịch nước ngoài. Thí sinh đạt chuẩn năng lực tiếng Anh theo yêu cầu của ngành đào tạo phù hợp với quy định của Bộ GD-ĐT.
Sinh viên Trường đại học Y dược Cần Thơ trong giờ thực hành

Bên cạnh hệ chính quy, Trường đại học Y dược Cần Thơ còn tuyển sinh hệ liên thông và văn bằng 2 với tổng số 394 chỉ tiêu cho 10 ngành đào tạo như y khoa, y học cổ truyền, dược học và điều dưỡng, hộ sinh... Thí sinh dự tuyển hệ liên thông có thể lựa chọn nhiều phương thức linh hoạt như xét kết quả thi tốt nghiệp, thi bổ trợ kết hợp học bạ lớp 12, hoặc xét kết quả học tập bậc trung cấp và cao đẳng… Đặc biệt, chương trình văn bằng 2 ngành dược học và y học dự phòng sẽ ưu tiên xét tuyển dựa trên điểm trung bình tích lũy toàn khóa của bậc đại học đã tốt nghiệp.

Bên cạnh hệ chính quy, Trường đại học Y dược Cần Thơ còn tuyển sinh hệ liên thông và văn bằng 2 với tổng số 394 chỉ tiêu

Mức học phí dự kiến cho năm học 2026 tại Trường đại học Y dược Cần Thơ có sự phân hóa theo từng ngành học và hệ đào tạo. Đối với sinh viên đại học chính quy, học phí dao động từ khoảng 50,1 triệu đồng đến 71,05 triệu đồng mỗi năm, trong đó hai ngành y khoa và dược học có mức thu cao nhất.

Đối với hệ liên thông và văn bằng 2, học phí dự kiến cao hơn, nằm trong khoảng từ 60,1 triệu đồng đến 85,26 triệu đồng mỗi năm tùy theo chuyên ngành.

Tin liên quan

Trường ĐH Y dược Cần Thơ dự kiến tuyển sinh tổ hợp văn-sử-địa

Trường ĐH Y dược Cần Thơ dự kiến tuyển sinh tổ hợp văn-sử-địa

Năm 2026, Trường ĐH Y dược Cần Thơ dự kiến mở rộng xét tuyển nhiều tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT trong tuyển sinh đại học chính quy.

