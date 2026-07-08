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Giáo dục

Điểm sàn ngành luật và sư phạm là 20 điểm

Quý Hiên
Quý Hiên

Theo các quyết định về điểm sàn mà Bộ GD-ĐT vừa công bố, thí sinh phải đạt tối thiểu 20 điểm mới đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển đại học vào ngành luật và hầu hết các ngành sư phạm.

Chiều 8.7, Bộ GD-ĐT công bố các quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) các ngành sức khỏe, sư phạm, luật. 

Theo đó, thí sinh nếu không đạt tối thiểu 20 điểm sẽ không đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển các ngành luật và hầu hết các ngành sư phạm. 

Điểm sàn ngành luật và nhiều ngành sư phạm là 20 điểm - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

ẢNH: VÂN TRANG

Cụ thể, điểm sàn nhận hồ sơ với tất cả chương trình đào tạo đại học thuộc lĩnh vực pháp luật (ngành luật) là 20; với các chương trình đào tạo giáo viên (ngành sư phạm) nói chung cũng là 20. 

Riêng các ngành sư phạm năng khiếu như sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, giáo dục thể chất, điểm sàn là 19 đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa. Điểm sàn trình độ cao đẳng (ngành sư phạm mầm non) điểm sàn là 17 đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa.

Các mức điểm sàn kể trên áp dụng cho thí sinh ở khu vực 3, tính theo thang điểm 30 của tổ hợp 3 bài thi/môn thi, không nhân hệ số, không tính điểm cộng ưu tiên và không phân biệt chương trình học 2006 hay 2018.

Đối với các tổ hợp xét tuyển khác (như tổ hợp có môn năng khiếu), các cơ sở giáo dục đại học sẽ chủ động thực hiện theo đúng quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành và các văn bản hướng dẫn liên quan.

So với năm ngoái, điểm sàn ngành sư phạm đồng loạt tăng từ 0,5 đến 1 điểm ở tất cả các trình độ đào tạo. Cụ thể, trình độ đại học các ngành chung và các ngành năng khiếu đều tăng thêm 1 điểm (từ 19 điểm năm ngoái lên 20 điểm năm nay với các ngành chung, từ 18 lên 19 điểm với các các ngành năng khiếu); trình độ cao đẳng tăng 0,5 điểm (từ 16,5 điểm lên 17). 

Việc điều chỉnh tăng điểm sàn sau nhiều năm giữ mức ổn định cho thấy sự thay đổi lớn về phổ điểm thi năm nay.

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