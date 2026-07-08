Điểm sàn khối ngành y dược tăng từ 1 đến 1,5 điểm

Chiều nay 8.7, Bộ GD-ĐT đã công bố quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ( điểm sàn ) chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe ( ngành y dược ) trình độ đại học.

Nguồn tuyển khối B00 năm 2026 có sự bứt phá lớn ở tất cả các ngưỡng điểm, đặc biệt là phân khúc từ 20 đến 24 điểm ẢNH: QUÝ HIÊN

Cụ thể, điểm sàn các ngành y khoa và răng hàm mặt là 22 điểm (tăng 1,5 điểm so với năm ngoái); ngành dược học và y học cổ truyền là 20 điểm (tăng 1 điểm so với năm ngoái).

Các ngành điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật phục hình răng là 18 điểm (tăng 1 điểm).

Các mức điểm sàn đã nêu trên là điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 đối với thí sinh khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả của thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2018 hay THPT 2006.

Phân tích của Thanh Niên cho thấy, phổ điểm tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh) năm nay có sự tăng trưởng về phổ điểm, kéo theo sự gia tăng về nguồn tuyển ở các mốc điểm cao (từ 20 trở lên).

Ở phân khúc điểm từ trung bình đến khá - giỏi (từ mốc 15 đến 24,5), đường lũy kế biểu diễn nguồn tuyển năm 2026 luôn nằm cao hơn một chút so với năm 2025.

Ở mốc 20 điểm, nguồn tuyển năm nay cao hơn năm ngoái 20%. Từ mốc 23 đến mốc 26 điểm, nguồn tuyển năm nay cao hơn năm ngoái trên dưới 30%.

Với khung 27 - 28 điểm (ngành y khoa các trường tốp trên thường có mức điểm chuẩn trong khung này), nguồn tuyển năm nay cao hơn năm ngoái từ 44 - 95%. Cụ thể, mốc 28 điểm năm ngoái cả nước chỉ có 311 em đạt được thì năm nay có 605 em.

Xét nguồn tuyển tương đương nhau thì mốc 28,5 điểm năm nay bằng 28 điểm năm ngoái. Con số này cho thấy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành y khoa cao nhất có thể lên đến 28 - 28,5 điểm, thậm chí nhiều hơn do các trường y dược ngày càng đẩy mạnh xu hướng tuyển thẳng.