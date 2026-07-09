Đăng ký nguyện vọng: Lưu ý điểm sàn xét tuyển các ngành đặc thù

Thí sinh (TS) đăng ký nguyện vọng (NV) xét tuyển các ngành đặc thù năm nay cần đặc biệt lưu ý các mức điểm sàn chung và riêng của từng trường.

Thông tin được chia sẻ trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 "Lựa chọn nào cho TS khối ngành sức khỏe, pháp luật?" chiều 8.7, diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage, YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Quy định điểm sàn các ngành đặc thù

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), cho biết đến thời điểm này TS chỉ còn 6 ngày để chốt NV xét tuyển ĐH năm nay. Trước đó, các trường ĐH đã công bố điểm sàn xét tuyển các ngành, căn cứ trên nguyên tắc nguồn xét tuyển của Bộ GD-ĐT, từ mức 15 điểm trở lên. Riêng các ngành đặc thù (sức khỏe, sư phạm và pháp luật), chiều qua, Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn xét tuyển dựa vào điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Các chuyên gia tư vấn về việc đăng ký nguyện vọng khối ngành đặc thù khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn vào chiều qua ẢNH: LÊ THANH HẢI

Tuy nhiên, theo thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, không chỉ phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, TS xét tuyển ngành đặc thù bằng các phương thức tuyển sinh khác vẫn phải đáp ứng điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của Bộ. Ví dụ, các ngành luật, TS cần có học lực giỏi lớp 12, tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 trở lên.

Điểm sàn các trường bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT trở lên

Nói về điểm sàn, thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Nga, đại diện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, lưu ý TS cần phân biệt được ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD-ĐT và điểm sàn xét tuyển từng trường. Theo đó, từ ngưỡng điểm chung của Bộ, các trường sẽ công bố điểm sàn cho từng ngành với mức điểm bằng hoặc cao hơn ngưỡng điểm chung. Ví dụ, trường đã công bố điểm sàn cho 70 ngành đào tạo với nhiều loại chương trình đào tạo. Trừ các ngành sức khỏe và luật, các ngành còn lại phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT nhận hồ sơ từ 15 điểm. Phương thức xét học bạ THPT, ngành y khoa và răng hàm mặt nhận hồ sơ từ 23 điểm, các ngành còn lại từ 19-21 điểm; các ngành luật từ 18 điểm. Với phương thức đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm sàn xét tuyển từ 550-650 điểm tùy ngành…

"Nhưng ngoài mức điểm này, TS vẫn cần đảm bảo điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT về học lực, tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp theo từng ngành cụ thể", thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Nga nói thêm.

Tương tự, thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương thông tin Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã công bố điểm sàn xét tuyển cho các ngành. Căn cứ trên quy định của Bộ, phổ điểm thi các môn trường thông báo nhận hồ sơ xét tuyển các ngành từ 15 với điểm thi tốt nghiệp THPT (trừ các ngành đặc thù chờ quy định). Với các phương thức còn lại, điểm sàn xét học bạ từ 18 điểm, kỳ thi V-SAT từ 250-225… ''TS cần lưu ý, một ngành có thể sử dụng đồng thời cả 4 phương thức để xét tuyển'', thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương nhấn mạnh.

Điểm sàn xét tuyển phương thức tổng hợp Hôm qua, nhiều trường ĐH công bố điểm sàn xét tuyển các ngành. Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển tích hợp của ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) năm 2026 được xác định ở mức 65 điểm (thang điểm 100) với cơ sở đào tạo TP.HCM (mã KSA) và 60 điểm cho Phân hiệu Vĩnh Long (mã KSV). Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng quy định TS chỉ được tham gia xét tuyển theo phương thức tổng hợp nếu thỏa một trong các điều kiện theo quy định của trường. Với phương thức kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm sàn là 22 cho tất cả các ngành và các tổ hợp xét tuyển. Riêng đối với ngành thiết kế vi mạch và ngành thiết kế vi mạch (chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) là 23 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển và đạt tối thiểu 7,5 điểm môn toán. Đối với kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026 là 717 điểm cho tất cả các ngành. Riêng đối với ngành thiết kế vi mạch và ngành thiết kế vi mạch (chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) là 761 điểm và đạt tối thiểu 195 điểm môn toán.

Lưu ý khi chọn ngành đăng ký xét tuyển

Theo thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, thời điểm này TS có nhiều băn khoăn về việc đặt NV để trúng tuyển ngành yêu thích. TS cần lưu ý, việc lựa chọn ngành nên tập trung trong một nhóm ngành, lĩnh vực cụ thể.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Nga cho rằng nếu TS thực sự nghiêm túc trong chọn ngành chọn nghề tương lai thì 15 NV không phải ít. Tuy nhiên, có những TS bày tỏ sự lo lắng ở thời điểm nước rút này. TS nên đặt NV theo 3 nhóm: ước mơ, phù hợp và an toàn. Sau đó căn cứ vào mức điểm dự tuyển của bản thân so với các nhóm ngành nghề, TS sắp xếp thành 3 nhóm trên để đăng ký NV.

Phụ huynh và thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh trong giai đoạn đăng ký nguyện vọng ảnh:

''Trong giai đoạn nước rút này, TS nên căn cứ vào đam mê sở thích, biết mình ở đâu và muốn trở thành người như thế nào trong tương lai, để có thể đăng ký NV phù hợp. TS không nên để đến phút cuối mới thực hiện việc đăng ký, tránh những sai sót có thể xảy ra'', thạc sĩ Hoàng Nga khuyên.