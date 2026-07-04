Trường ĐH có điểm sàn xét tuyển năm ngoái là 12, năm nay bao nhiêu?

Sáng nay 4.7, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026 đối với 3 phương thức tuyển sinh của trường.

Cụ thể, tại phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, trường lấy mức điểm sàn từ 15, phương thức xét kết quả học tập THPT (học bạ) là từ 18 và phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM là từ 600.

Riêng đối với nhóm ngành pháp luật, trường sẽ cập nhật ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn của nhóm ngành này, dự kiến vào 8.7.

Thực hiện theo quy chế mới, năm nay Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM lấy điểm sàn xét tuyển 15, tăng 3 điểm so với năm ngoái ẢNH: M.B

Được biết năm 2025, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM lấy mức điểm sàn 12 cho tất cả các ngành ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây được xem là ngưỡng xét tuyển thấp nhất cả nước trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, điểm chuẩn của trường năm 2025 gây bất ngờ so với điểm sàn, khi trong tổng số 19 ngành với 50 chuyên ngành đào tạo, ngành tâm lý học có mức điểm trúng tuyển cao nhất là 20, nhóm ngành luật là 18 và các ngành còn lại ở mức 15. Nghĩa là điểm trúng tuyển cao hơn điểm xét tuyển từ 3-8 điểm.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Bình, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, cho biết: "Do năm nay quy chế tuyển sinh quy định thí sinh đạt tối thiểu 15 điểm 3 môn tổ hợp mới đủ điều kiện xét tuyển ĐH nên trường xác định điểm sàn là 15. Mức điểm này được xác định trên cơ sở đảm bảo chất lượng đầu vào, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều thí sinh có cơ hội tiếp cận giáo dục ĐH phù hợp".

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7.

Thông tin cụ thể về ngành học, điểm sàn của Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM như sau: