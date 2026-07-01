Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Cà Mau có 4 môn vào nhóm điểm trung bình cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT

Gia Bách
Gia Bách
Theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ GD-ĐT công bố ngày 1.7, Cà Mau có 4 môn thi nằm trong nhóm 10 địa phương đạt điểm trung bình cao nhất cả nước.

Ngày 1.7, theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ GD-ĐT công bố, Cà Mau ghi nhận kết quả nổi bật ở 4 môn thi gồm địa lý, lịch sử, công nghệ - công nghiệp và công nghệ - nông nghiệp khi đều góp mặt trong nhóm 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất cả nước.

Ở môn địa lý, Cà Mau có 6.868 thí sinh dự thi, đạt điểm trung bình 5,376, xếp thứ 4 toàn quốc, sau Ninh Bình, Phú Thọ và TP.Huế.

Cà Mau có bốn môn vào nhóm điểm trung bình cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Cà Mau có 4 môn vào nhóm điểm trung bình cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027

ẢNH: G.B

Môn lịch sử có 10.632 thí sinh dự thi, đạt điểm trung bình 6,323, xếp thứ 5 cả nước, sau Phú Thọ, Ninh Bình, Nghệ An và TP.Hải Phòng.

Đối với môn công nghệ - công nghiệp, toàn tỉnh có 10 thí sinh dự thi, đạt điểm trung bình 6,835, xếp thứ 4 toàn quốc, sau Quảng Ninh, Điện Biên và Phú Thọ. Môn thi này ghi nhận 1 thí sinh của Cà Mau đạt điểm 10, trong tổng số 4 thí sinh đạt điểm 10 trên cả nước.

Ở môn công nghệ - nông nghiệp, Cà Mau có 438 thí sinh dự thi, đạt điểm trung bình 7,205, xếp thứ 10 toàn quốc, sau Ninh Bình, TP.Hải Phòng, Vĩnh Long, TP.Đồng Nai, Hưng Yên, An Giang, TP.Cần Thơ, Nghệ An và Bắc Ninh. Tỉnh có 4 thí sinh đạt điểm 10 ở môn thi này, trong tổng số 33 thí sinh đạt điểm 10 trên cả nước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Cà Mau có 19.667 thí sinh đăng ký dự thi gồm 18.118 thí sinh THPT, 673 thí sinh giáo dục thường xuyên và 876 thí sinh tự do. Toàn tỉnh bố trí 35 điểm thi chính thức, 4 điểm thi dự phòng với 830 phòng thi.

Tin liên quan

Ngày cuối thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh Cà Mau lo môn địa lý, vì sao?

Ngày cuối thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh Cà Mau lo môn địa lý, vì sao?

Sáng nay thí sinh thi 2 môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Thí sinh Cà Mau bày tỏ lo lắng với môn địa lý, vì sao?

Khám phá thêm chủ đề

thi tốt nghiệp THPT ĐIỂM 10 điểm thi tốt nghiệp THPT cà mau

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận