Ngày 1.7, theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ GD-ĐT công bố, Cà Mau ghi nhận kết quả nổi bật ở 4 môn thi gồm địa lý, lịch sử, công nghệ - công nghiệp và công nghệ - nông nghiệp khi đều góp mặt trong nhóm 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất cả nước.

Ở môn địa lý, Cà Mau có 6.868 thí sinh dự thi, đạt điểm trung bình 5,376, xếp thứ 4 toàn quốc, sau Ninh Bình, Phú Thọ và TP.Huế.

Cà Mau có 4 môn vào nhóm điểm trung bình cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 ẢNH: G.B

Môn lịch sử có 10.632 thí sinh dự thi, đạt điểm trung bình 6,323, xếp thứ 5 cả nước, sau Phú Thọ, Ninh Bình, Nghệ An và TP.Hải Phòng.

Đối với môn công nghệ - công nghiệp, toàn tỉnh có 10 thí sinh dự thi, đạt điểm trung bình 6,835, xếp thứ 4 toàn quốc, sau Quảng Ninh, Điện Biên và Phú Thọ. Môn thi này ghi nhận 1 thí sinh của Cà Mau đạt điểm 10, trong tổng số 4 thí sinh đạt điểm 10 trên cả nước.

Ở môn công nghệ - nông nghiệp, Cà Mau có 438 thí sinh dự thi, đạt điểm trung bình 7,205, xếp thứ 10 toàn quốc, sau Ninh Bình, TP.Hải Phòng, Vĩnh Long, TP.Đồng Nai, Hưng Yên, An Giang, TP.Cần Thơ, Nghệ An và Bắc Ninh. Tỉnh có 4 thí sinh đạt điểm 10 ở môn thi này, trong tổng số 33 thí sinh đạt điểm 10 trên cả nước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Cà Mau có 19.667 thí sinh đăng ký dự thi gồm 18.118 thí sinh THPT, 673 thí sinh giáo dục thường xuyên và 876 thí sinh tự do. Toàn tỉnh bố trí 35 điểm thi chính thức, 4 điểm thi dự phòng với 830 phòng thi.