Ngày cuối thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh Cà Mau lo môn địa lý, vì sao?

Sáng 12.6, hơn 19.600 thí sinh của tỉnh Cà Mau bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với các môn tự chọn.

Theo lịch thi, thí sinh tùy theo đăng ký trước đó sẽ làm một hoặc 2 bài thi trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ (công nghiệp, nông nghiệp) và ngoại ngữ. Mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút.

Thí sinh tại một điểm thi ở Cà Mau vui vẻ trước khi vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: G.B

Tại điểm thi Trường THPT Hồ Thị Kỷ (phường An Xuyên), thí sinh Nguyễn Nhật Đăng, học sinh Trường THCS-THPT Khánh An, cho biết em đăng ký thi 2 môn địa lý và giáo dục kinh tế và pháp luật. Do quãng đường từ nhà đến điểm thi mất khoảng 40 phút đi xe máy nên những ngày qua em chọn ở trọ gần điểm thi để thuận tiện đi lại.

Theo Nhật Đăng, điều khiến em lo lắng nhất là môn địa lý bởi kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh có những thay đổi về đơn vị hành chính sau sáp nhập tỉnh.

Khoảnh khắc phụ huynh động viên, chăm chút cho con trước giờ làm bài thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: G.B

"Em chọn thi môn địa lý và giáo dục kinh tế và pháp luật. Trong 2 môn này em lo lắng nhất là địa lý vì năm nay là kỳ thi đầu tiên sau khi sáp nhập tỉnh nên một số thông tin về vị trí địa lý, vùng miền… sẽ thay đổi, học sinh chưa nắm đầy đủ kiến thức sẽ khó làm bài. Em hy vọng đề thi tổ hợp năm nay phù hợp, vừa sức với thí sinh", Nhật Đăng chia sẻ.

Cùng tâm trạng đó, thí sinh Nguyễn Ngọc Đức (học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ) cho biết lo sau sáp nhập, những thay đổi về địa lý, vùng miền khiến nhiều thí sinh phải dành thêm thời gian cập nhật kiến thức.

Trái với tâm trạng lo lắng của Nhật Đăng, Ngọc Đức, thí sinh Dương Tấn Hưng, học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Cà Mau, khá tự tin trước giờ làm bài. Tấn Hưng cho biết em đăng ký thi hai môn vật lý và hóa học để xét tuyển ngành sư phạm hóa của Đại học Cần Thơ. Đây là những môn Hưng có thế mạnh và đã chuẩn bị kỹ trong thời gian qua.



