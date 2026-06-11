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Giáo dục

Đề thi văn tốt nghiệp THPT: Nhiều thí sinh Cà Mau tự tin đạt điểm 7

Gia Bách
Gia Bách
11/06/2026 11:47 GMT+7

Kết thúc buổi thi môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều thí sinh tại Cà Mau đánh giá đề thi vừa sức, có tính phân hóa hợp lý, tự tin đạt từ 7 điểm trở lên.

Sáng 11.6, sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều thí sinh tại Cà Mau bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi, cho rằng đề môn ngữ văn không quá khó, bám sát nội dung ôn tập và tạo cơ hội để học sinh có học lực trung bình đạt kết quả khả quan.

Ghi nhận tại các điểm thi, phần lớn thí sinh đánh giá đề thi có tính phân hóa nhưng không đánh đố. Trong đó, phần đọc hiểu được nhận xét là khá thuận lợi để ghi điểm, trong khi phần nghị luận đòi hỏi khả năng suy luận và liên hệ thực tiễn nhiều hơn.

Đề Ngữ văn vừa sức, nhiều thí sinh Cà Mau tự tin đạt điểm khá cao - Ảnh 1.

Sau khi kết thúc môn ngữ văn, nhiều thí sinh ở Cà Mau tỏ ra phấn khởi và tự tin đạt từ 7 điểm trở lên

ẢNH: G.B

Thí sinh Nguyễn Đặng Tuấn Nguyên cho biết, phần nghị luận là nội dung khó hơn so với các phần còn lại. Tuy nhiên, theo Nguyên, học sinh có học lực môn ngữ văn ở mức trung bình khá vẫn có thể hoàn thành tốt bài thi. Em dự đoán kết quả của mình đạt từ 7 điểm trở lên.

Cùng quan điểm, thí sinh Nguyễn Nhật Đăng nhận xét đề thi năm nay vừa sức với học sinh. Theo Đăng, nhiều câu hỏi đã được thầy cô ôn tập trong quá trình học nên em làm khá tốt.

"Nhiều câu hỏi trong đề em cũng đã được thầy cô ôn tập nên làm tốt. Một số câu yêu cầu khả năng tư duy và liên hệ từ thực tiễn xã hội, tuy nhiên vẫn vừa sức. Các bạn học môn ngữ văn ở mức trung bình có thể đạt trên mức trung bình, còn những bạn học khá, giỏi có khả năng đạt từ 8 - 9 điểm", Nhật Đăng chia sẻ.

Đề Ngữ văn vừa sức, nhiều thí sinh Cà Mau tự tin đạt điểm khá cao - Ảnh 2.

Thí sinh trao đổi về đề thi ngữ văn sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Cà Mau

ẢNH: G.B

Một trong những nội dung khiến nhiều thí sinh chú ý là câu hỏi ở phần viết với chủ đề: "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?".

Thí sinh Dương Tấn Hưng cho biết đây là câu hỏi để lại nhiều ấn tượng đối với em sau buổi thi. Theo Hưng, để tạo nên những người trẻ thành công và có khả năng tạo ra giá trị lớn cho xã hội, điều quan trọng là ý chí kiên trì, tinh thần không ngừng nỗ lực và dám theo đuổi ước mơ. Em dự đoán bài làm của mình có thể đạt trên 7 điểm.

Theo tổng hợp, buổi thi môn ngữ văn sáng nay tại Cà Mau có 108 thí sinh vắng mặt, trong đó có 12 thí sinh được miễn thi.

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