Tại Cà Mau: 1.000 tình nguyện viên đồng hành gần 20.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Ngày 8.6, Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ra quân Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2026; khởi động các hoạt động hỗ trợ thí sinh trước, trong và sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh Cà Mau thành lập 56 đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi gồm 2 đội hình cấp tỉnh và 54 đội hình cấp xã, phường. Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và lực lượng vũ trang được huy động tham gia hỗ trợ tại các điểm thi.

Ra mắt đội hình tiếp sức mùa thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Cà Mau ẢNH: CTV

Các đội hình tình nguyện sẽ trực tiếp hướng dẫn thí sinh tại điểm thi, hỗ trợ nước uống, bánh ngọt, dụng cụ học tập; đồng thời giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn hoặc phát sinh tình huống đột xuất trong quá trình dự thi. Lực lượng tình nguyện cũng phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ người nhà thí sinh tại các điểm thi.

Những mô hình hỗ trợ miễn phí như "Điện thoại 0 đồng", "Xe ôm miễn phí", "Giữ đồ hộ miễn phí" tiếp tục được duy trì trong kỳ thi năm nay. Bên cạnh đó, hệ thống đường dây nóng được công bố tại tất cả điểm thi nhằm hỗ trợ thí sinh và phụ huynh 24/24 giờ.

Tại lễ ra quân, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau cũng đã tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ từ các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành; trao 20 suất học bổng cho học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời công bố quyết định thành lập các đội hình và ra mắt lực lượng tình nguyện tham gia chương trình.

Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ từ các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành cùng Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026 ẢNH: CTV

Đến nay, chương trình tiếp sức mùa thi tại Cà Mau đã vận động được 300 suất học bổng, 300.000 chai nước suối, 5.000 áo mưa, 3.000 phần bánh ngọt cùng nhiều dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm thiết yếu khác với tổng giá trị trên 500 triệu đồng phục vụ công tác hỗ trợ thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Cà Mau có 19.667 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 830 phòng thi ở 35 điểm thi chính thức và 4 điểm thi dự phòng.

Để bảo đảm nhân lực phục vụ kỳ thi, hội đồng thi tỉnh đã điều động hơn 2.803 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia thực hiện nhiệm vụ tại hội đồng thi cũng như các ban của hội đồng thi.

Theo ban tổ chức, công tác in sao đề thi, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi được thực hiện bảo đảm bí mật, an toàn và an ninh tuyệt đối theo đúng quy định. Các hoạt động hỗ trợ được triển khai với phương châm "không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về kinh tế, đi lại".