Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thí sinh cần lưu ý gì khi quy chế tuyển sinh giới hạn 15 nguyện vọng?
Video Giáo dục

Thí sinh cần lưu ý gì khi quy chế tuyển sinh giới hạn 15 nguyện vọng?

Yến Thi
Yến Thi
11/03/2026 14:00 GMT+7

15 nguyện vọng thực tế không phải là con số lớn, vì vậy thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng ký.

Theo TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, quy chế tuyển sinh mới quy định mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, thay vì có thể đăng ký rất nhiều như trước đây. Đây là thay đổi quan trọng và có tác động trực tiếp đến chiến lược lựa chọn ngành, trường của thí sinh. Với những ngành có nhiều trường đào tạo và mức độ cạnh tranh cao như quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin…, 15 nguyện vọng thực tế không phải là con số lớn, vì vậy thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng ký.

Thí sinh cần lưu ý gì khi quy chế tuyển sinh giới hạn 15 nguyện vọng? - Ảnh 1.

Trước đây, nhiều học sinh có xu hướng đăng ký nguyện vọng khá "thoải mái", thậm chí lên tới hàng chục hoặc hơn 100 nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển. Tuy nhiên, trong bối cảnh quy định mới, thí sinh cần đăng ký nguyện vọng một cách có tính toán và trách nhiệm hơn, dựa trên năng lực học tập, mức điểm dự kiến và mức độ cạnh tranh của từng ngành, từng trường.

Bên cạnh đó, thí sinh cũng cần đặc biệt chú ý thứ tự sắp xếp nguyện vọng. Hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT sẽ xét lần lượt từ nguyện vọng cao xuống thấp và dừng ngay khi thí sinh trúng tuyển ở một nguyện vọng. Vì vậy, nếu đặt sai thứ tự, thí sinh có thể trúng tuyển vào ngành không thực sự mong muốn và mất cơ hội vào các ngành phía sau.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân thông tin năm nay Bộ GD-ĐT có quy định mới về điểm cộng dành cho HS có thành tích xuất sắc, đạt HS giỏi cấp tỉnh, chứng chỉ quốc tế... với tổng điểm tối đa 10% (3 điểm) trên thang điểm 30, trong đó điểm thành phần tối đa là 5% (1,5 điểm). Nếu trường nào đã sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để cộng điểm thì không được quy đổi sang điểm môn tiếng Anh. Ngoài ra, việc quy đổi sang điểm tiếng Anh chỉ được ở 5 mức mà Bộ GD-ĐT quy định để không xảy ra tình trạng mỗi trường quy định một mức điểm quy đổi khác nhau như mọi năm.

Thí sinh cần lưu ý gì khi quy chế tuyển sinh giới hạn 15 nguyện vọng?

Tin liên quan

Kinh tế số – xu hướng mới của ngành kinh tế: Học gì, làm việc ở đâu?

Kinh tế số – xu hướng mới của ngành kinh tế: Học gì, làm việc ở đâu?

Học sinh muốn biết: ''Ngành kinh tế với kinh tế số có gì khác nhau? Có phải kinh tế số thì sẽ được học nhiều kiến thức về công nghệ hay không? Công việc cụ thể em có thể làm sau khi tốt nghiệp?''.

Nữ chọn ngành kỹ thuật: Đừng để định kiến giới hạn tiềm năng

Khám phá thêm chủ đề

Nguyện vọng Tư vấn mùa thi đăng ký xét tuyển tuyển sinh 2026 đăng ký nguyện vọng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận