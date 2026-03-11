Thí sinh cần lưu ý gì khi quy chế tuyển sinh giới hạn 15 nguyện vọng?

Theo TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, quy chế tuyển sinh mới quy định mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, thay vì có thể đăng ký rất nhiều như trước đây. Đây là thay đổi quan trọng và có tác động trực tiếp đến chiến lược lựa chọn ngành, trường của thí sinh. Với những ngành có nhiều trường đào tạo và mức độ cạnh tranh cao như quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin…, 15 nguyện vọng thực tế không phải là con số lớn, vì vậy thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng ký.

Trước đây, nhiều học sinh có xu hướng đăng ký nguyện vọng khá "thoải mái", thậm chí lên tới hàng chục hoặc hơn 100 nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển. Tuy nhiên, trong bối cảnh quy định mới, thí sinh cần đăng ký nguyện vọng một cách có tính toán và trách nhiệm hơn, dựa trên năng lực học tập, mức điểm dự kiến và mức độ cạnh tranh của từng ngành, từng trường.

Bên cạnh đó, thí sinh cũng cần đặc biệt chú ý thứ tự sắp xếp nguyện vọng. Hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT sẽ xét lần lượt từ nguyện vọng cao xuống thấp và dừng ngay khi thí sinh trúng tuyển ở một nguyện vọng. Vì vậy, nếu đặt sai thứ tự, thí sinh có thể trúng tuyển vào ngành không thực sự mong muốn và mất cơ hội vào các ngành phía sau.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân thông tin năm nay Bộ GD-ĐT có quy định mới về điểm cộng dành cho HS có thành tích xuất sắc, đạt HS giỏi cấp tỉnh, chứng chỉ quốc tế... với tổng điểm tối đa 10% (3 điểm) trên thang điểm 30, trong đó điểm thành phần tối đa là 5% (1,5 điểm). Nếu trường nào đã sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để cộng điểm thì không được quy đổi sang điểm môn tiếng Anh. Ngoài ra, việc quy đổi sang điểm tiếng Anh chỉ được ở 5 mức mà Bộ GD-ĐT quy định để không xảy ra tình trạng mỗi trường quy định một mức điểm quy đổi khác nhau như mọi năm.