Nữ chọn ngành kỹ thuật: Đừng để định kiến giới hạn tiềm năng
Video Giáo dục

Nữ chọn ngành kỹ thuật: Đừng để định kiến giới hạn tiềm năng

Bảo Hạo - Nguyên Ân
10/03/2026 06:00 GMT+7

“Kỹ thuật không cần sức mạnh cơ bắp, kỹ thuật cần những bộ óc dám mơ lớn”. Đây là thời điểm vàng để các bạn nữ dấn thân vào những ngành kỹ thuật công nghệ cao với đặc quyền về học bổng và ưu tiên tuyển dụng từ doanh nghiệp.

Từ công nghệ bán dẫn đến thiết kế cơ khí, thị trường lao động ngành kỹ thuật đang chứng kiến một cuộc "chuyển giao" thú vị khi nhiều doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng kỹ sư nữ. Lựa chọn ngành học kỹ thuật cho tương lai không còn là cuộc dạo chơi đầy rủi ro, mà là bước đi chiến lược dành cho những cô gái dám dùng tư duy logic để xóa nhòa ranh giới giới tính.

Trong những ngành mũi nhọn như kỹ thuật cơ khí hay cơ điện tử, việc vận hành các hệ thống máy móc tinh vi không chỉ cần kỹ thuật mà còn cần sự nhuần nhuyễn trong toán học và tư duy lập trình. Đây chính là mảnh đất màu mỡ để các bạn nữ phát huy thế mạnh về sự cẩn trọng và tính kiên trì của mình. Đáng chú ý, thị trường lao động hiện nay đang mở rộng cửa đón chào các "bóng hồng".

Nữ chọn ngành kỹ thuật: Đừng để định kiến giới hạn tiềm năng - Ảnh 1.

'Thời điểm vàng' cho phái đẹp trong ngành kỹ thuật đã đến khi nhiều doanh nghiệp và trường đại học đang dành riêng những vị trí kỹ sư ưu tiên và những suất học bổng đặc biệt để đón đầu đội ngũ 'bóng hồng' tri thức này.Nữ chọn ngành kỹ thuật.

ẢNH: NGUYÊN ÂN

Nữ chọn ngành kỹ thuật: Tại sao không?

Thực tế tại các doanh nghiệp hiện nay cho thấy, ranh giới giới tính trong ngành kỹ thuật đang dần bị xóa nhòa. Thậm chí, ở những lĩnh vực yêu cầu sự tinh tế, tỉ mỉ và tư duy hệ thống sâu sắc, phái nữ lại đang chiếm ưu thế vượt trội. Từ kỹ thuật cơ khí chính xác đến cơ điện tử liên ngành, nơi đòi hỏi sự nhuần nhuyễn giữa toán học, điện tử và lập trình, các nữ kỹ sư tương lai đang khẳng định năng lực giải quyết những bài toán thực tế phức tạp nhất. Không chỉ dừng lại ở năng lực, 'thời điểm vàng' cho phái đẹp trong ngành kỹ thuật đã đến khi nhiều doanh nghiệp và trường đại học đang dành riêng những vị trí kỹ sư ưu tiên và những suất học bổng đặc biệt để đón đầu đội ngũ 'bóng hồng' tri thức này.

Nhiều doanh nghiệp lớn đã bắt đầu thực hiện các chiến lược tuyển dụng đặc biệt chỉ dành cho nữ kỹ sư, cùng với đó là những quỹ học bổng khuyến học giá trị tại các trường đại học kỹ thuật hàng đầu. Lựa chọn ngành kỹ thuật lúc này không chỉ là theo đuổi đam mê, mà là nắm bắt một cơ hội nghề nghiệp có lộ trình thăng tiến rõ ràng và sự trân trọng xứng đáng từ xã hội. Đã đến lúc các bạn nữ tự tin bước vào những phòng Lab, xưởng máy để khẳng định rằng: Trí tuệ và sự sáng tạo không bao giờ có giới tính.


