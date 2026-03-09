Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế số – xu hướng mới của ngành kinh tế: Học gì, làm việc ở đâu?
Yến Thi
09/03/2026 19:00 GMT+7

Học sinh muốn biết: ''Ngành kinh tế với kinh tế số có gì khác nhau? Có phải kinh tế số thì sẽ được học nhiều kiến thức về công nghệ hay không? Công việc cụ thể em có thể làm sau khi tốt nghiệp?''.

Thạc sĩ Dương Thành Phết, Phó khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), cho hay kinh tế đào tạo kiến thức nền tảng về kinh tế, ra trường có thể làm trong các tổ chức doanh nghiệp cơ quan nhà nước. Kinh tế số được xây dựng trên nền tảng ngành kinh tế, khi đó lĩnh vực kinh tế sẽ được ứng dụng trên nền tảng số.

Học sinh gửi thắc mắc đến chương trình: ''Ngành khoa học dữ liệu được trang bị những kiến thức gì? Ra trường em có thể làm công việc gì và ở đâu?''.

Tiến sĩ Lê Quang Minh, Trưởng bộ môn xử lý ảnh, Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Mở TP.HCM, thông tin: ''Những kiến thức cơ bản đầu tiên chắc chắn là toán để các bạn có thể nắm được kiến thức nền tảng. Ngoài ra, những môn học về lập trình và máy học cũng là những môn tiên quyết với sinh viên ngành này. Khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tham gia vào nhiều vị trí việc làm tại công ty tài chính, ngân hàng, các tập đoàn đa quốc gia về xử lý dữ liệu…

Liên quan đến câu hỏi về ngành an toàn thông tin và điều kiện nhận học bổng, thạc sĩ Nguyễn Thị Diệu Anh, Phó trưởng khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Văn Hiến, cho hay trường có ngành mạng máy tính và truyền thông gồm 2 chuyên ngành, trong đó có chuyên ngành an toàn thông tin. Về lĩnh vực an toàn thông tin, sinh viên tìm hiểu các kiến thức nền tảng về mạng, hệ thống lưu trữ, các mô hình giải pháp an toàn thông tin cho doanh nghiệp… Chính sách học bổng của trường đa dạng, trong đó có học bổng toàn phần 4 năm học. Sinh viên nhập học đợt 1 vào trường thường nhận được khoảng 30% học phí học kỳ 1.


