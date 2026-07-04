Ngành 'hot' nào có mức điểm sàn xét tuyển từ 15?

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến chính thức công bố điểm sàn xét tuyển ĐH đợt 1 đối với 4 phương thức tuyển sinh năm 2026 của trường.

Theo đó, tại phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có tổng điểm thi tổ hợp 3 môn đạt từ 15 điểm. Với ngành luật, luật kinh tế và điều dưỡng, trường sẽ áp dụng mức điểm sàn theo quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD-ĐT.

Các tổ hợp bao gồm: toán, lý, hóa; toán, lý, tiếng Anh; toán, lý, lịch sử; toán, lịch sử, địa lý; ngữ văn, lịch sử, địa lý; ngữ văn, toán, tiếng Anh; ngữ văn, lý, tiếng Anh; ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh; ngữ văn, địa lý, tiếng Anh; ngữ văn, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật; ngữ văn, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật; ngữ văn, toán, lịch sử; ngữ văn, giáo dục kinh tế và pháp luật, tiếng Anh; ngữ văn, toán, địa lý...

Nhiều trường ĐH công bố mức điểm sàn xét tuyển sau khi thí sinh đã biết kết quả thi tốt nghiệp THPT ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại phương thức xét học bạ có 3 hình thức. Một là xét điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm cộng (nếu có) đạt từ 18 điểm.

Hai là xét điểm tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt từ 6,0; riêng ngành luật và luật kinh tế đạt từ 8,5; ngành điều dưỡng đạt từ 6,5.

Ba là xét điểm trung bình cả năm lớp 12 nhân hệ số 3 + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm cộng (nếu có) đạt từ 18 điểm. Hình thức này dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2026.

Đối với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM: điểm sàn từ 600, phương thức này không áp dụng với các ngành điều dưỡng, piano, thanh nhạc.

Riêng phương thức xét tuyển kết hợp thi tuyển, được thực hiện với các ngành thanh nhạc, piano, đạo diễn điện ảnh - truyền hình và công nghệ điện ảnh - truyền hình, có 2 hình thức gồm xét kết hợp điểm học bạ và điểm thi môn năng khiếu, hoặc xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi môn năng khiếu. Mức điểm sàn từ 17-19.

Thông tin cụ thể điểm sàn các ngành ở từng phương thức như sau: