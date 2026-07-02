Trường ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm sàn xét tuyển

Theo PGS-TS Nguyễn Kim Hồng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, sau khi có phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, trường xác định mức điểm sàn xét tuyển đối với phương thức xét học bạ và xét kết quả thi đánh giá năng lực. Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, dự kiến trường sẽ công bố vào ngày 8.7 sau khi Bộ GD-ĐT có quyết định mức điểm sàn cho khối ngành sức khỏe.

Thí sinh lưu ý điểm sàn xét tuyển và điều kiện để đăng ký vào khối ngành sức khỏe ở các phương thức xét điểm học bạ và điểm đánh giá năng lực ẢNH: NGA NGUYỄN

Cụ thể, đối với nhóm ngành sức khỏe, ngành y khoa có mức điểm sàn theo phương thức xét học bạ là 23 điểm, phương thức xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội lần lượt là 650 điểm và 85 điểm.

Ngành răng – hàm - mặt cũng có mức điểm sàn theo phương thức xét học bạ là 23, phương thức xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực lần lượt là 600 và 75 điểm.

Với ngành y học cổ truyền và dược học, mức điểm sàn theo phương thức xét học bạ là 21, phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực lần lượt là 570 và 70 điểm.

Để xét tuyển bằng điểm học bạ vào các ngành khối sức khỏe, thí sinh cần có học lực cả năm lớp 12 đạt loại tốt, tổng điểm 3 môn thi từ 20 điểm hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5.

Ngoài ra, các ngành khác thuộc khối sức khỏe gồm y học dự phòng, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học và phục hồi chức năng có mức điểm sàn theo phương thức xét học bạ là 19 và phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực của 2 ĐH quốc gia lần lượt là 550 và 70 điểm. Thí sinh cũng cần có học lực cả năm lớp 12 đạt loại khá, tổng điểm 3 môn thi từ 16,5 hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5.

Các ngành còn lại của trường có mức điểm sàn là 18 cho phương thức xét học bạ, 550 cho phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và 70 điểm đối với kết quả thi của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thí sinh xét tuyển ngành luật, luật kinh tế cần đạt học lực cả năm lớp 12 đạt loại tốt, tổng điểm 3 môn thi từ 18 hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5. Các ngành học còn lại, thí sinh cần đạt tối thiểu 15 theo tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.

Từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7 thí sinh có thể đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong phạm vi 15 nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐH.