Giáo dục

Đạt 22 điểm tốt nghiệp mới đủ điều kiện xét học bạ vào Học viện Ngoại giao

Quý Hiên
Quý Hiên
26/02/2026 19:27 GMT+7

Với tuyển sinh đại học chính quy 2026, Học viện Ngoại giao dự kiến dùng điểm thi tốt nghiệp THPT làm điểm sàn để xét phương thức học bạ kết hợp chứng chỉ quốc tế.

Hôm nay 26.2, Học viện Ngoại giao đã thông báo dự kiến phương thức tuyển sinh đại học chính quy 2026. Theo thông báo này, nhà trường sẽ quy định điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển cho phương thức xét học bạ kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Đáng chú ý, căn cứ tính điểm sàn là điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đạt 22 điểm tốt nghiệp mới đủ điều kiện xét học bạ vào Học viện Ngoại giao - Ảnh 1.

Sinh viên Học viện Ngoại giao

ẢNH: HUYỀN LÊ

Cụ thể, Học viện Ngoại giao dự kiến sử dụng 4 phương thức để xét tuyển sinh đại học 2026. Phương thức 1 (mã 301) là xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (áp dụng theo quy định chung của Bộ GD-ĐT). 

Phương thức 2 (mã 410) là xét tuyển kết hợp học bạ THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Phương thức 3 (mã 415) là xét tuyển kết hợp chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. 

Phương thức 4 (mã 100) là xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026.

Với phương thức 2, ngoài một số yêu cầu chung liên quan tới điểm học bạ, Học viện Ngoại giao còn dự kiến đặt điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT phải đạt từ 22 điểm trở lên (với 3 môn thi trong tổ hợp thí sinh dùng để xét tuyển). 

Tuy nhiên, mức điểm sàn này có thể sẽ được điều chỉnh, tùy theo phổ điểm thực tế kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 mà Bộ GD-ĐT công bố.

Với phương thức 4, thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để quy đổi thay thế điểm thi môn ngoại ngữ trong tổ hợp. Học viện Ngoại giao chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ không trùng với ngoại ngữ trong tổ hợp gốc (ví dụ: dùng chứng chỉ tiếng Hàn để thay thế môn tiếng Anh).

Năm nay, Học viện Ngoại giao dự kiến tuyển 2.200 chỉ tiêu cho 11 mã ngành đào tạo. Những mã ngành tuyển nhiều chỉ tiêu gồm: truyền thông quốc tế dự kiến tuyển 400 chỉ tiêu, kinh tế quốc tế dự kiến tuyển 260 chỉ tiêu, kinh doanh quốc tế dự kiến tuyển 260 chỉ tiêu.

Xem chi tiết ở đây.

