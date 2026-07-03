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Giáo dục

2 trường ĐH công bố mức điểm sàn xét tuyển 'dễ thở'

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
Hầu hết các ngành tại 2 trường ĐH này lấy điểm sàn xét tuyển ở mức 'dễ thở' cho các phương thức xét học bạ, điểm đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường ĐH Hoa Sen 

Trường ĐH Hoa Sen vừa công bố điểm sàn xét tuyển cho 33 ngành, 53 chương trình đào tạo chính quy. 

Cụ thể, năm nay, trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển. Theo đó, điểm sàn theo phương thức xét học bạ THPT theo tổ hợp 3 môn 6 học kỳ là 18 điểm trở lên.


2 trường ĐH công bố mức điểm sàn xét tuyển 'dễ thở' - Ảnh 1.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tại trường ĐH trước khi đăng ký xét tuyển

ẢNH: T.H

Điểm sàn theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc Gia TP.HCM từ 600 điểm và ĐH Quốc gia Hà Nội từ 75 điểm (điểm quy đổi về thang điểm 30 của Bộ GD-ĐT là 15 điểm).

Điểm sàn xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn kết hợp, phương thức tuyển thẳng do Trường ĐH Hoa Sen quy định đạt từ 18 điểm trở lên (thang điểm 30).

Thí sinh xét tuyển khối ngành pháp luật phải đáp ứng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ GD-ĐT, dự kiến công bố ngày 8.7.

Thí sinh lưu ý, để đăng ký xét tuyển bằng các phương thức trên, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm.

Đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trường lấy điểm sàn tất cả các ngành từ 15 trở lên. Riêng 3 ngành luật, luật kinh tế, luật quốc tế dự kiến công bố vào ngày 8.7 sau khi Bộ GD-ĐT có quyết định mức điểm sàn cho khối ngành luật.

Thông tin ngành nghề, tổ hợp môn, điểm sàn cụ thể như sau:

2 trường ĐH công bố mức điểm sàn xét tuyển 'dễ thở' - Ảnh 2.

Trường ĐH Gia Định

Trường ĐH Gia Định cũng vừa công bố điểm sàn xét tuyển cho 31 ngành học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, tất cả các ngành của trường đều có điểm sàn xét tuyển là 15, ngoại trừ khối ngành sức khỏe (y khoa, răng hàm mặt, kỹ thuật phục hồi chức năng, điều dưỡng) và pháp luật (luật, luật kinh tế) sẽ được thông báo ngay sau khi có quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng của 2 khối ngành này từ Bộ GD-ĐT, dự kiến vào 8.7.

Thông tin ngành nghề, tổ hợp môn, điểm sàn cụ thể như sau:

2 trường ĐH công bố mức điểm sàn xét tuyển 'dễ thở' - Ảnh 3.


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