Điểm sàn Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội từ 22 đến 24 điểm

Hôm nay, 3.7, Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội đã ra thông báo về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) và quy định quy đổi điểm trong xét tuyển đại học chính quy năm 2026.

Nhà trường có 20 mã ngành, trong đó 8 mã ngành nhận hồ sơ xét tuyển với mức điểm sàn là 24, 12 mã ngành còn lại có điểm sàn là 22. Các mức điểm này đều đã được quy đổi theo thang điểm 30, đồng thời đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.



Mức điểm sàn 24 điểm được áp dụng đối với các ngành thuộc nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin, ngành kỹ thuật điện tử - viễn thông và ngành khoa học dữ liệu. Các ngành cụ thể yêu cầu mức điểm này bao gồm: công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, kỹ thuật điện tử - viễn thông, trí tuệ nhân tạo, hệ thống thông tin, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, khoa học dữ liệu.

Mức 22 điểm áp dụng đối với các ngành đào tạo còn lại của trường. Cụ thể là 12 ngành: vật lý kỹ thuật, cơ kỹ thuật, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật không gian, công nghệ nông nghiệp, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật năng lượng, kỹ thuật robot, thiết kế công nghiệp và đồ họa, kỹ thuật vật liệu, công nghệ sinh học.

Nhà trường cũng công bố công thức tính điểm xét tuyển cụ thể cho từng phương thức. Với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, điểm xét tuyển sẽ bằng tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có).

Với phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, điểm xét tuyển được tính bằng cách lấy điểm SAT nhân với 30 rồi chia cho 1.600, sau đó cộng thêm điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có). Với phương thức xét tuyển bằng kết quả đánh giá năng lực (HSA), điểm xét tuyển sẽ bằng điểm HSA đã được quy đổi cộng với điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có).

Đặc biệt, đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi HSA, nhà trường đã ban hành kèm theo một bảng tra cứu điểm quy đổi tương đương với điểm tổ hợp A00. Ví dụ, thí sinh đạt 98 điểm HSA sẽ được quy đổi thành 25,73 điểm; 100 điểm HSA tương đương với 26 điểm; và mức điểm cao nhất là 130 điểm HSA sẽ được quy đổi thành 30 điểm.

Xem chi tiết bảng quy đổi ở dưới đây: