Điểm chuẩn ngành cao nhất của ĐH Bách khoa Hà Nội có thể hơn 28,5

Sáng nay 3.7, ĐH Bách khoa Hà Nội đã thông báo một số thông tin quan trọng về tuyển sinh ĐH như độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển, bảng phân vị tương quan mức điểm chuẩn giữa các phương thức, ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn). Đặc biệt, trong thông báo này, ĐH Bách Khoa Hà Nội đã đưa ra dự báo điểm chuẩn cho từng ngành.



Trong dự báo điểm chuẩn cho từng ngành, ĐH Bách khoa Hà Nội ước đặt mức điểm chuẩn cho các ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến (IT-E10), khoa học máy tính (IT1) là từ 28,5 trở lên (với tổ hợp gốc A00). Đây là những ngành được dự báo điểm chuẩn mức cao nhất trong số 68 ngành của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Nhóm được dự báo có mức điểm chuẩn thấp nhất gồm 7 ngành, với mức từ 20 đến 22 điểm.

Cụ thể như sau:

Các thông tin chi tiết về độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển, bảng phân vị tương quan mức điểm chuẩn giữa các phương thức, điểm sàn xem thêm ở đây.