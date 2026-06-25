Hàng trăm tỉ đồng đặt hàng nghiên cứu, cơ sở giáo dục ĐH nào nhiều nhất?

Tại quyết định phê duyệt này, có 41 cơ sở giáo dục ĐH được Bộ GD-ĐT đặt hàng thực hiện 402 đề tài nghiên cứu năm 2027, với tổng kinh kinh phí hàng trăm tỉ đồng. Trong đó, mức kinh phí cao nhất là 1 tỉ đồng/đề tài, thấp nhất là 350 triệu đồng/đề tài.

Cụ thể, tại danh mục này, ĐH Đà Nẵng được đặt hàng nhiều nhất, 39 nhiệm vụ nghiên cứu với tổng kinh phí là 24,9 tỉ đồng.

Có thể kể đến một số đề tài như: Nghiên cứu phát triển vật liệu cấu trúc xốp dẫn điện cho ứng dụng hấp thụ nhiễu sóng điện từ trong thiết bị điện tử tiên tiến; Giải pháp phát triển Trung tâm logistics quốc tế: Nghiên cứu điển hình tại khu vực Cảng Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng; Đánh giá được tác động của ứng dụng Blockchain đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam; Ảnh hưởng của giáo dục gia đình đến hành vi lệch chuẩn số của học sinh phổ thông…

Nhiều đề tài trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, giáo dục... được Bộ GD-ĐT đặt hàng các cơ sở giáo dục ĐH nghiên cứu từ năm 2027 ẢNH: MỸ QUYÊN

Đứng thứ 2 là ĐH Thái Nguyên với 37 nhiệm vụ nghiên cứu, kinh phí 24,4 tỉ đồng. Một số đề tài của ĐH Thái Nguyên gồm: Nghiên cứu phát triển năng lực chăm sóc người bệnh cho sinh viên điều dưỡng ở Việt Nam theo định hướng nhân văn của người Việt; Phát triển tư duy số cho sinh viên sư phạm tại Việt Nam đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục; Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất hệ thống giải pháp thích ứng bền vững…

Trong khi đó, ĐH Bách khoa Hà Nội đứng thứ 3 với 29 nhiệm vụ nghiên cứu, kinh phí 20,8 tỉ đồng.

Nhiều đề tài của ĐH Bách khoa Hà Nội về lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, giáo dục như: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc cung cấp phản hồi cá nhân hóa: Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học bậc ĐH; Vai trò của trí tuệ nhân tạo trong thúc đẩy chuyển đổi kép của doanh nghiệp sản xuất Việt Nam: Nghiên cứu thực nghiệm và hàm ý chính sách; Phát triển hệ thống cảm nhận xúc giác cho các nền tảng robot thông minh…

Các cơ sở giáo dục ĐH tiếp theo được đặt hàng số lượng nhiệm vụ nghiên cứu lớn có ĐH Huế 27 đề tài với kinh phí 15,7 tỉ đồng; ĐH Cần Thơ 18 đề tài với 11,2 tỉ đồng; ĐH Kinh tế quốc dân 15 nhiệm vụ nghiên cứu với 7,53 tỉ đồng; ĐH Kinh tế TP.HCM 14 nhiệm vụ 5,96 tỉ đồng…

Tiếp theo, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và Trường ĐH Xây dựng Hà Nội cùng được giao 16 đề tài, Trường ĐH Đồng Tháp và Trường ĐH Vinh cùng được giao 15 đề tài; Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM 14; Trường ĐH Giao thông vận tải 13; Trường ĐH Sư phạm TP.HCM 12; Trường ĐH Mỏ - Địa chất và Trường ĐH Mở TP.HCM 10; Trường ĐH Hà Nội, Trường ĐH Ngoại thương và Trường ĐH Tây Bắc 9.

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM 8; Trường ĐH Tây Nguyên và Trường ĐH Thương mại 7; Trường ĐH Việt Đức và Trường ĐH Nha Trang 6; Trường ĐH Quy Nhơn và Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên 5; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 và Trường ĐH Mở Hà Nội 4; các trường ĐH Đà Lạt, Luật TP.HCM, Công nghệ kỹ thuật TP.HCM và Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 3; Học viện quản lý giáo dục và Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh cùng được giao 2 đề tài.

Các đơn vị được đặt hàng 1 đề tài gồm có: Trường ĐH SP Thể dục thể thao Hà Nội, Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM, Trường CĐ Sư phạm Trung ương, Trường ĐH Kiên Giang, Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp, Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM.

Tùy vào từng nhiệm vụ nghiên cứu, Bộ GD-ĐT yêu cầu mỗi đề tài phải có bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của WoS (SCIE), tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của WoS (ESCI), trên hội thảo khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của Scopus; tạp chí khoa học trong nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước tính điểm...

Bên cạnh đó phải có sản phẩm đào tạo sau ĐH (gồm nghiên cứu sinh tiến sĩ và thạc sĩ) và sản phẩm ứng dụng (sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích…).