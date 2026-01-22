Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

TP.HCM chọn 13 đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật dự thi cấp quốc gia

Bích Thanh
Bích Thanh
22/01/2026 17:52 GMT+7

Ngày 22.1, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố danh sách 13 đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh trung học được cử tham dự cuộc thi cấp quốc gia.

TP.HCM chọn 13 đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật dự thi cấp quốc gia - Ảnh 1.

Đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tham dự cấp quốc gia

ẢNH: T.Đ

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, từ 120 đề tài tham gia vòng tuyển chọn Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2025 - 2026, TP.HCM đã chọn 13 dự án tham dự cuộc thi học sinh nghiên cứu khoa học cấp quốc gia.

Đó là các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh các trường: THPT chuyên Lê Hồng Phong (P.Chợ Quán); chuyên Trần Đại Nghĩa (P.Sài Gòn);  Nguyễn Thị Minh Khai (P.Xuân Hòa);  Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành); THPT Võ Thị Sáu – Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo; TH, THCS và THPT Tân Phú (P.Tân Phú); Tân Bình (P.Tân Sơn Nhì);  Trần Văn Giàu (P.Bình Lợi);  Nguyễn Hữu Huân (P.Thủ Đức). 

Danh sách 13 đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh TP.HCM dự thi quốc gia

TP.HCM chọn 13 đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật dự thi cấp quốc gia - Ảnh 2.

TP.HCM chọn 13 đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật dự thi cấp quốc gia - Ảnh 3.

Trước đó, vào ngày 17.1, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức vòng tuyển chọn dự án, đề tài tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Tại vòng xét duyệt hồ sơ, Ban tổ chức thẩm định 1.574 đề tài với hơn 300 đề tài cá nhân, khoảng 2.850 học sinh tham gia.

Vòng phỏng vấn cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố diễn ra trong 4 ngày. Ban giám khảo phỏng vấn trực tiếp học sinh của 1.574 đề tài đạt yêu cầu và chọn được 120 đề tài vào vòng tuyển chọn dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết: Việc nghiên cứu khoa học mang lại cho học sinh hành trình học tập ý nghĩa. Đó là quá trình vận dụng kiến thức, tìm tòi chuyên sâu, trải nghiệm thực tiễn và chấp nhận sai sót để có kết quả cuối cùng. Quá trình đó hình thành tư duy phản biện, phương pháp làm việc khoa học và khả năng giải quyết vấn đề. Đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển cá nhân lâu dài của các em.

