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Giáo dục

Chương trình đào tạo sau ĐH để người học lựa chọn hình thức phù hợp

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên

Theo mô hình đào tạo sau ĐH này, người học sẽ được lựa chọn hình thức học tập phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp, năng lực cá nhân và điều kiện học tập của mình.

Chiều nay 23.6, Trường ĐH Hoa Sen công bố Hệ sinh thái thạc sĩ với mô hình đào tạo sau ĐH gồm 5 lộ trình học tập linh hoạt, được thiết kế cho các nhóm người học khác nhau ở nhiều lĩnh vực như quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị truyền thông, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, ngôn ngữ Anh, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, tài chính - ngân hàng

Mô hình đào tạo thạc sĩ này gồm 5 chương trình trọng tâm tạo điều kiện để người học lựa chọn hình thức học tập phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp, năng lực cá nhân và điều kiện học tập của mình.

Trường ĐH xây dựng mô hình đào tạo sau ĐH cho 5 đối tượng - Ảnh 1.

Một lớp học thạc sĩ tại Trường ĐH Hoa Sen

ẢNH: THÀNH HUY

Cụ thể, chương trình thạc sĩ chất lượng cao Elite Master Program với 2 định hướng gồm nghiên cứu học thuật và ứng dụng thực tiễn, dành cho người học mong muốn phát triển tư duy nghiên cứu chuyên sâu, tham gia các hoạt động học thuật hoặc nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn trong môi trường doanh nghiệp và tổ chức.

Đối với những người đang đi làm, trường thiết kế chương trình Flex Master Program với sự kết hợp giữa học trực tuyến, học liệu số và các hoạt động học tập trực tiếp phù hợp. Người học có thể vừa tiếp tục công việc hiện tại, vừa nâng cao trình độ chuyên môn mà không bị giới hạn bởi thời gian hay khoảng cách địa lý.

Trong khi đó, chương trình Executive MBA Program dành cho đội ngũ quản lý, doanh nhân và những người đang chuyển dịch từ vai trò chuyên môn sang điều hành, tập trung phát triển tư duy lãnh đạo, năng lực quản trị chiến lược và khả năng ra quyết định trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Với chương trình Master Pathway Program được xây dựng theo tinh thần học tập suốt đời, người học có thể tích lũy từng học phần, từng nhóm năng lực và nhận chứng nhận tương ứng sau khi hoàn thành. Khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, các tín chỉ phù hợp sẽ được xem xét chuyển đổi vào chương trình thạc sĩ.

Ngoài ra, trường còn xây dựng lộ trình thạc sĩ sớm Early Master Pathway Program dành riêng cho sinh viên của trường, cho phép sinh viên đủ điều kiện tích lũy tín chỉ sau ĐH ngay từ bậc cử nhân, có thể hoàn thành đồng thời lộ trình cử nhân và thạc sĩ trong khoảng 5 đến 5,5 năm.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, nhận định: "Trong những năm gần đây, nhu cầu học tập sau ĐH ngày càng đa dạng. Bên cạnh những người theo đuổi nghiên cứu học thuật, nhiều người đi làm có nhu cầu nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển kỹ năng quản trị hoặc chuẩn bị cho những bước tiến mới trong sự nghiệp. Nhiều sinh viên cũng mong muốn tiếp cận các chương trình sau ĐH từ sớm để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động. Các chương trình đào tạo phù hợp với từng đối tượng sẽ giúp người học nâng cấp năng lực, mở rộng mạng lưới kết nối và chuyển hóa vai trò nghề nghiệp trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi".

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