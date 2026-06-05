Những ngành nghề nào cần nhân lực nhất tại thị trường lao động TP.HCM?

Thống kê nhu cầu người tìm việc, việc tìm người tháng 5 tại TP.HCM ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TP.HCM CUNG CẤP

Ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao tại thị trường lao động TP.HCM

Theo số liệu mới nhất từ Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM về thị trường lao động TP.HCM, ngoại trừ lao động phổ thông và công việc giản đơn có 6.099 việc tìm người, thì trong danh sách các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất tháng 5, lĩnh vực kinh doanh, bán hàng đứng ở vị trí hàng đầu với 3.233 vị trí tuyển dụng, chiếm gần 15% tổng nhu cầu nhân lực toàn thị trường.

Trong khi đó, nhóm ngành sản xuất vẫn duy trì nhu cầu nhân lực rất lớn. Cụ thể, lĩnh vực vận hành máy, sản xuất có đào tạo, có tay nghề, ghi nhận nhu cầu tuyển dụng 3.077 người, đứng thứ hai toàn thị trường.

Còn nhóm sản xuất, quản lý sản xuất, R&D (nghiên cứu và phát triển), kiểm nghiệm cần thêm 1.674 lao động.

Một số ngành nghề khác cũng cần nhiều nhân sự, có thể kể như: kế toán, kiểm toán, thuế với 865 vị trí tuyển dụng. Lĩnh vực nhân sự, hành chính, pháp chế, văn phòng có 832 việc tìm người. Hay lĩnh vực tài chính, kinh tế, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm cũng cần 806 nhân sự...

Ngành kinh doanh, bán hàng đang cần nhiều nhân sự ẢNH: THANH NAM

Đáng chú ý, dù việc tìm người lĩnh vực kinh doanh, bán hàng lên đến 3.233 vị trí tuyển dụng nhưng chỉ có 934 người tìm việc liên quan. Đặc biệt, bất động sản là lĩnh vực có tỷ lệ chênh lệch cung và cầu gây bất ngờ. Theo thống kê, doanh nghiệp cần tuyển 598 lao động trong lĩnh vực bất động sản, phát triển dự án, nhưng chỉ ghi nhận... 6 người tìm việc.



Ông Trần Thiện, Trưởng phòng nhân sự Công ty HyperCart (lĩnh vực thương mại điện tử, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM; trước là P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM), lý giải: "Sau giai đoạn nhiều biến động của thị trường bất động sản những năm gần đây, không ít lao động đã chuyển sang các ngành nghề khác có tính ổn định cao hơn. Vì thế, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này hiện không chỉ cạnh tranh sản phẩm mà còn cạnh tranh gay gắt để thu hút nhân sự".

Theo ông Đặng Thành Khiết, Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Kim Long Commerce (P.Chợ Lớn, TP.HCM; trước là P.13, Q.5): "Qua số liệu này có thể thấy tâm lý của lao động trẻ đã có nhiều thay đổi, là ưu tiên sự ổn định, lương cố định và chế độ phúc lợi hơn là những công việc phụ thuộc vào doanh số".



Nhiều ngành nghề đang có nhu cầu nhân lực rất lớn ẢNH: THANH NAM

Người tìm việc đang tập trung vào đâu?

Cũng từ số liệu của Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM, cho thấy nhiều ngành nghề từng được xem là hấp dẫn với lao động trẻ cũng đang rơi vào tình trạng thiếu nhân lực. Chẳng hạn, lĩnh vực tài chính, kinh tế,ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm cần tuyển 806 lao động nhưng chỉ có 290 người tìm việc. Hay marketing, truyền thông, quảng cáo cần 581 người nhưng chỉ có 147 người tìm việc.

Còn lĩnh vực logistics, kho vận, xuất nhập khẩu cần 338 lao động nhưng nguồn cung chỉ đạt 127 người. Hoặc xây dựng, hạ tầng, giao thông cần 427 lao động nhưng chỉ có 85 người tìm việc. Lĩnh vực giáo dục đào tạo cũng cần 319 nhân sự nhưng chỉ ghi nhận 57 người tìm việc...

Bà Tô Thị Hải Vân, Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH CoreLink HR (P.Thới An, TP.HCM; trước là P.Thới An, Q.12), cho rằng: "Những con số này cho thấy thị trường lao động đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ. Người lao động không còn tập trung vào những ngành từng được xem là hấp dẫn nhất, trong khi doanh nghiệp lại đang mở rộng nhu cầu tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực mới".

Theo các chuyên gia lao động, dữ liệu tuyển dụng tháng 5.2026 là một nguồn tham khảo quan trọng cho học sinh, sinh viên và người đang tìm việc.



"Thay vì lựa chọn ngành nghề theo xu hướng hoặc theo quan niệm truyền thống, người lao động cần theo dõi sát nhu cầu thực tế của thị trường. Việc trang bị kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, ngoại ngữ và kinh nghiệm thực hành đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đối với học sinh cuối cấp, việc chọn ngành học cũng cần xuất phát từ năng lực bản thân và nhu cầu xã hội, thay vì chỉ dựa vào suy nghĩ rằng đại học là con đường duy nhất dẫn đến thành công", bà Vân chia sẻ.

Ông Thiện nói: "Những con số từ thị trường lao động TP.HCM tháng 5.2026 cho thấy cơ hội việc làm vẫn rất rộng mở. Tuy nhiên, cơ hội ấy đang tập trung ở những ngành nghề, kỹ năng và năng lực mà doanh nghiệp thực sự cần. Trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi, người lao động càng hiểu rõ nhu cầu nhân lực bao nhiêu thì cơ hội tìm được việc làm phù hợp sẽ càng lớn bấy nhiêu".

Theo số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, ngành bất động sản đang thiếu nhân lực đỉnh điểm ẢNH: THANH NAM