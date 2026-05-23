Thị trường lao động liên tục biến động, có nên nhảy việc ?

Theo bà Nguyễn Thị Phương Oanh, Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH Huaho Hardware Việt Nam (P.Hiệp Bình, TP.HCM), việc chuyển việc hiện nay không còn mang tính thời điểm mà diễn ra quanh năm, phản ánh sự thay đổi trong tư duy nghề nghiệp của người lao động. "Người trẻ không còn đặt nặng chuyện gắn bó lâu dài với một công ty. Họ sẵn sàng rời đi nếu cảm thấy thu nhập không tương xứng, môi trường không phù hợp hoặc thiếu cơ hội phát triển", bà nhận định.

Cũng theo bà Oanh: "Thực tế, áp lực chi phí sinh hoạt tại đô thị lớn ngày càng gia tăng khiến nhiều người lao động khó duy trì sự ổn định. Với mức chi tiêu từ vài triệu đến hơn 10 triệu đồng mỗi tháng cho tiền thuê trọ, ăn uống, đi lại, mức lương tăng chậm dễ khiến người trẻ rơi vào trạng thái "đi làm chỉ để tồn tại". Không chỉ yếu tố tài chính, cảm giác bế tắc trong công việc cũng là nguyên nhân khiến nhiều người muốn rời đi".

Nguyễn Hoàng Minh (26 tuổi, làm việc tại đường Mạc Đĩnh Chi, P.Tân Định, TP.HCM) kể: "Tôi từng có giai đoạn không còn học thêm được gì, công việc lặp lại, thiếu thử thách. Lúc đó, tôi nghĩ đến chuyện nghỉ việc gần như mỗi ngày".

Nhảy việc đang trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến của người lao động ẢNH: THANH NAM

Anh Lê Trung Tân (31 tuổi, ngụ đường Lê Quang Định, P.Bình Lợi Trung, TP.HCM) chia sẻ: "Tôi từng làm ở một công ty có thu nhập khá, nhưng áp lực cao và thường xuyên phải làm ngoài giờ. Sau gần một năm, tôi quyết định nghỉ dù chưa có công việc mới. Tôi chấp nhận giảm thu nhập một thời gian để tìm môi trường phù hợp hơn. Với tôi, nhảy việc không phải lúc nào cũng là tiến lên, mà là chọn lại cách mình muốn làm việc và sống".

Ông Hoàng Văn Đủ, Phó giám đốc Công ty TNHH xây dựng sản xuất Hưng Thịnh (P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM), cho biết: "Doanh nghiệp hiện có xu hướng tuyển chọn kỹ lưỡng hơn, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tế và khả năng thích ứng nhanh. Nếu nghỉ việc mà chưa chuẩn bị kỹ, người lao động rất dễ rơi vào thế bị động. Thực tế cho thấy không ít trường hợp mất nhiều tháng để tìm được công việc phù hợp".

Vậy khi nào nên nhảy việc? Ông Đủ cho rằng có thể cân nhắc nhảy việc nếu đã có lời mời chính thức từ nơi khác với điều kiện tốt hơn, hoặc công việc hiện tại ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần, hay cảm thấy không còn cơ hội học hỏi, thăng tiến sau thời gian dài cố gắng, và cũng có thể là định hướng nghề nghiệp đã thay đổi rõ ràng. Ngược lại nếu chỉ vì chán, bị so sánh, hoặc nghe theo bạn bè, thì nên dành thêm thời gian suy nghĩ.

Chuyên gia tâm lý học lao động Vũ Phương Huyền, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Khải An (P.Bình Trưng, TP.HCM), nhấn mạnh: "Nhảy việc không có công thức đúng hay sai tuyệt đối. Với người này, đó là bước ngoặt mở ra hành trình mới; với người khác, đó có thể là quyết định vội vàng. Thay vì chỉ hỏi "có nên nhảy việc hay không?", có lẽ người trẻ nên tự hỏi "mình đang xây dựng sự nghiệp theo hướng nào?". Khi mỗi bước đi đều nằm trong chiến lược dài hạn, thì dù ở lại hay rời đi, quyết định đó cũng sẽ bớt cảm tính và bền vững hơn".

Ông Vũ Đình Thắng, Trưởng phòng Nhân sự Công ty Vynex Solutions (P.Bình Trưng, TP.HCM), nhận định: "Lao động trẻ hiện nay không chỉ quan tâm đến lương mà còn chú trọng trải nghiệm làm việc, văn hóa doanh nghiệp và cơ hội phát triển cá nhân. Điều này buộc doanh nghiệp phải thay đổi cách giữ chân nhân sự, nếu không sẽ liên tục đối mặt với tình trạng biến động lao động".