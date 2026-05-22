Người trẻ đi làm nhưng không muốn gắn bó lâu dài, doanh nghiệp ứng phó sao?

Đi làm nhưng không muốn gắn bó lâu dài

Trần Minh Anh (24 tuổi, đang làm việc tại 160bis Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, TP.HCM; trước đây là P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) thừa nhận đi làm nhưng không muốn gắn bó lâu dài với công ty.

"Bản thân tôi thấy công việc không còn là nơi để "an cư" như thế hệ bố mẹ từng nghĩ. Thay vào đó là một hành trình trải nghiệm, học hỏi và tìm kiếm sự phù hợp. Tôi không ngại nhảy việc nếu cảm thấy môi trường không còn giúp mình phát triển. Bạn bè tôi cũng vậy, nhiều người cho biết ưu tiên cân bằng cuộc sống hơn", Minh Anh nói.

Chính suy nghĩ ấy dẫn đến thực tế đang dần hiện rõ, có những người trẻ không còn đặt mục tiêu gắn bó lâu dài với một doanh nghiệp. Họ sẵn sàng nghỉ việc sớm, chuyển việc liên tục, làm tự do hoặc ưu tiên trải nghiệm cá nhân thay vì gắn công việc xuyên suốt với một công ty nhiều năm.

Theo anh Hoàng Minh Hải, phụ trách nhân sự Công ty công nghệ Qubitech (P.An Khánh, TP.HCM; trước là P.An Phú, TP.Thủ Đức), trước đây ứng viên có hồ sơ "nhảy việc" thường bị đánh giá thấp. Nhưng vài năm trở lại đây, quan điểm ấy đã khác.

"Có những bạn 24 - 25 tuổi nhưng đã làm qua 3 - 4 công ty. Trước kia doanh nghiệp xem đó là thiếu ổn định, còn hiện nay nhiều nơi chấp nhận vì thị trường lao động đã thay đổi", anh Hải nói.

Với không ít người trẻ, công việc là hành trình học hỏi, tìm kiếm sự phù hợp ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Theo anh Hải, những lao động trẻ hiện nay không còn xem việc ở lại một công ty thật lâu là thước đo thành công. Họ quan tâm nhiều hơn đến môi trường làm việc, cơ hội phát triển, mức độ tôn trọng cá nhân và cả sức khỏe tinh thần.

"Có bạn nghỉ việc chỉ vì cảm thấy môi trường làm việc không phù hợp, hoặc không có thời gian cho bản thân, hoặc công việc quá áp lực. Điều này trước đây khá hiếm", anh Hải chia sẻ.

Nguyễn Khánh Duy (26 tuổi, làm việc tại 1060 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Hưng, TP.HCM; trước đây là P.Tân Hưng, Q.7), kể từng làm ở 3 công ty trong vòng 4 năm. "Nếu cứ ở mãi một chỗ, đôi khi mình bị ì. Tôi muốn thử nhiều môi trường khác nhau để biết mình phù hợp gì. Tôi không nghĩ chuyện làm 10 năm ở một công ty là mục tiêu bắt buộc", Duy nói.

Không ít người trẻ hiện nay cũng ưu tiên những khoảng nghỉ giữa các công việc để du lịch, học thêm kỹ năng hoặc chăm sóc bản thân. Với họ, công việc không phải toàn bộ cuộc sống.

Doanh nghiệp thay đổi tư duy tuyển dụng

Sự dịch chuyển liên tục của lao động trẻ khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào thế bị động. Không ít nơi vừa đào tạo xong nhân sự thì người lao động nghỉ việc, buộc phải tuyển mới liên tục.

Anh Lê Quốc Hưng, quản lý vận hành một chuỗi cà phê tại địa chỉ 240 - 242 Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), cho biết: "Có bạn mới làm vài tháng đã nghỉ vì muốn đổi môi trường hoặc cảm thấy công việc không đúng sở thích. Nếu doanh nghiệp vẫn giữ tư duy tuyển người làm lâu dài như trước sẽ rất khó", anh Hưng nhận định.

Theo anh Hưng, thay vì mong nhân viên gắn bó nhiều năm, doanh nghiệp của anh chuyển sang tư duy linh hoạt hơn. Công ty chấp nhận tuyển dụng ngắn hạn, xây dựng quy trình đào tạo nhanh và tối ưu vận hành để giảm phụ thuộc vào một cá nhân.

"Quan trọng là hệ thống phải vận hành được dù nhân sự thay đổi. Chúng tôi cũng không còn quá khắt khe chuyện ứng viên từng nhảy việc", anh Hưng nói.

Nhiều doanh nghiệp thay đổi tiêu chí tuyển dụng để thích ứng với thực tế người trẻ đi làm nhưng không muốn gắn bó lâu dài ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Nhiều doanh nghiệp khác cũng bắt đầu thay đổi cách tiếp cận. Thay vì đặt nặng yếu tố gắn bó lâu dài của nhân viên, họ chú trọng hơn vào hiệu quả công việc trong từng giai đoạn.

Chị Trần Thị Như Mai, phụ trách tuyển dụng Công ty công nghệ Tầm Nhìn Số (xã Thanh An, TP.HCM; trước là xã Định Hiệp, H.Dầu Tiếng, Bình Dương), cho biết hiện nay công ty sẵn sàng hợp tác theo dự án hoặc tuyển nhân sự bán thời gian, làm việc từ xa thay vì chỉ tuyển toàn thời gian.

"Người trẻ thích sự linh hoạt, nên doanh nghiệp cũng phải thay đổi. Có những bạn làm rất tốt dù chỉ gắn bó 1 - 2 năm", chị Mai nói.

Theo chị Mai, mô hình làm việc linh hoạt giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận nhân sự chất lượng hơn, đặc biệt trong các ngành sáng tạo, công nghệ hoặc truyền thông.

Anh Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Công ty QuickNest, (P.Khánh Hội; trước là P.8, Q.4), cho hay công ty anh đang tập trung xây dựng văn hóa làm việc cởi mở thay vì quản lý cứng nhắc. Theo đó, áp dụng chính sách làm việc linh hoạt, cho phép nhân viên làm từ xa, giảm các cuộc họp không cần thiết.

"Không phải cứ bàn làm việc kín chỗ là nhân viên làm hiệu quả. Điều quan trọng là họ có động lực và cảm thấy được tôn trọng", anh Thành chia sẻ.

Cũng theo anh Thành, công ty bắt đầu đầu tư mạnh hơn vào phúc lợi mềm như chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần, hoạt động gắn kết nội bộ, hỗ trợ học tập kỹ năng mới hoặc xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Theo các chuyên gia, tư duy "nhân viên phải gắn bó lâu dài" đang dần thay đổi trong bối cảnh thị trường lao động biến động mạnh.

Thạc sĩ tâm lý Lê Thị Mỹ Hạnh, Trung tâm tham vấn tâm lý The Healing Room (P.Vĩnh Hội, TP.HCM; trước là P.2, Q.4), cho rằng người trẻ hiện nay lớn lên trong bối cảnh xã hội mở, nhiều cơ hội và nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn trước. Vì vậy, họ ít chấp nhận sự gò bó.

Theo bà Hạnh, việc người trẻ chuyển việc nhiều không hoàn toàn tiêu cực. Nếu doanh nghiệp biết thích nghi, đây cũng là cơ hội để làm mới môi trường làm việc và cải thiện văn hóa nội bộ.

Chuyên gia này cho rằng thay vì chỉ đặt câu hỏi "làm sao để nhân viên ở lại lâu", doanh nghiệp nên tập trung vào việc tạo ra môi trường khiến nhân sự muốn cống hiến trong khoảng thời gian họ hiện diện.

"Nếu một nhân viên làm tốt trong 2 năm rồi chuyển đi, điều đó chưa chắc là thất bại. Quan trọng là cả hai bên đều có giá trị trong quá trình hợp tác", bà Hạnh phân tích.

Dù xu hướng dịch chuyển công việc ngày càng phổ biến, nhiều chuyên gia cũng cho rằng người trẻ cần tỉnh táo trước quyết định nghỉ việc hoặc nhảy việc quá thường xuyên.

Theo bà Hạnh, không ít người trẻ nghỉ việc theo cảm xúc, thiếu kế hoạch dài hạn hoặc kỳ vọng môi trường làm việc "hoàn hảo". "Công ty nào cũng có áp lực nhất định. Nếu cứ gặp khó là nghỉ thì rất khó phát triển kỹ năng và năng lực thích nghi", bà Hạnh nói.

Anh Vũ Quang Thành cũng cho rằng người trẻ cần hiểu rõ mục tiêu nghề nghiệp của bản thân trước khi quyết định chuyển việc. "Việc thay đổi công ty nên xuất phát từ nhu cầu phát triển thực sự, chứ không chỉ vì chán hoặc thấy người khác nghỉ việc", anh Thành khuyến nghị.