Rời văn phòng đi làm lao động phổ thông: Người trẻ theo đuổi điều gì ?

Hiện nay, một thực tế đang dần trở nên phổ biến là ngày càng nhiều người trẻ chọn rời môi trường công sở để làm việc tay chân.

Nguyễn Kim Hiền (29 tuổi, làm việc ở đường Nguyễn Văn Trỗi, P.Phú Nhuận, TP.HCM) từng làm kế toán nhiều năm trước khi quyết định rẽ hướng. "Công việc áp lực âm ỉ mỗi ngày, mình hay bị đau đầu, tối vẫn nghĩ tới công việc, nhiều hôm đang ngủ cũng giật mình vì lo lắng", Hiền kể.

Hiền cho biết hiện làm nhân viên bán hàng, công việc phải bê vác đồ, đứng cả ngày, có hôm về nhà người mệt rã rời, nhưng cô thấy đầu óc nhẹ hơn trước rất nhiều. "Tối về mình ngủ ngon hơn, ít bị đau đầu. Mình thấy tự do hơn, hết ca là được nghỉ chứ không mang việc về nhà nữa", Hiền trải lòng.

Chị Lê Trần Xuân Phương (33 tuổi, ngụ đường Bình Thới, P.Hòa Bình, TP.HCM) nghỉ việc công sở chuyển sang nghề làm móng (nail). "Hồi đó sáng đi làm, tối về nhưng cũng không được nghỉ ngơi, có khi mình áp lực quá mà trở nên cáu gắt với mọi người xung quanh, không còn hứng thú với điều gì nữa", chị chia sẻ.

Công việc lao động phổ thông đang hấp dẫn một bộ phận người trẻ vốn từng quen với môi trường văn phòng ẢNH: LAN VY

Chị Phương thẳng thắn nhìn nhận những đánh đổi khi từ bỏ công việc bàn giấy: "Chỗ mình đang làm không đảm bảo các chế độ phúc lợi được như công việc văn phòng, lương cũng kém ổn định". Chị cũng có lúc nhớ cảm giác đi làm được diện đồ đẹp, có hình ảnh, chức danh mà ba mẹ hài lòng, bạn bè ngưỡng mộ. "Thế nhưng nếu cứ cố làm công việc cũ, mình nghĩ mình sẽ kiệt quệ tinh thần", chị nói.

Theo tiến sĩ Cao Thanh Tâm, giảng viên Khoa Công tác xã hội - nhân học - xã hội học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, vấn đề hiện nay nhiều người trẻ muốn rời công việc văn phòng đến từ nhiều nguyên nhân cộng hưởng. "Áp lực tinh thần liên tục từ những cuộc họp, KPI, deadline (hạn chót hoàn thành công việc - PV) dễ khiến người trẻ căng thẳng và mất cân bằng. Bên cạnh đó là sự đơn điệu khi ngồi máy tính mỗi ngày, tạo cảm giác nhàm chán, thiếu vận động và ít cơ hội sáng tạo", tiến sĩ Tâm phân tích.

Tiến sĩ Tâm cũng cho rằng thế hệ trẻ ngày nay đề cao sự linh hoạt, tự do, không muốn bị ràng buộc trong khuôn khổ giờ hành chính. Ở chiều ngược lại, việc lao động phổ thông có những điểm hấp dẫn riêng. "Hết giờ làm là hết việc, ít khi phải mang công việc về nhà như nhiều người làm văn phòng", ông Tâm nói.

Bà Trần Thị Nga, Tổng giám đốc Công ty CP Help All 247, nhìn nhận xu hướng này từ góc độ quản lý doanh nghiệp, khi cho rằng nhiều bạn trẻ đang hướng tới lao động phổ thông vì có được cảm giác sống thật hơn. "Những công việc lao động phổ thông cũng có đòi hỏi và yêu cầu riêng, nhưng điều khiến người trẻ cảm thấy hấp dẫn có lẽ không phải vì công việc nhẹ nhàng hơn, mà là cảm giác được sống thật hơn và nhìn thấy rõ hơn giá trị từ công sức mình bỏ ra", bà nhận định.

Dù vẫn làm việc văn phòng, Lê Hoàng Trung Kiên (26 tuổi, ngụ đường Cây Keo, P.Tam Bình, TP.HCM) bắt đầu tìm hiểu các tin tuyển dụng về pha chế vì cảm thấy đó là môi trường thoải mái hơn. "Ngoài áp lực cao, môi trường văn phòng nơi mình làm cũng căng thẳng. Có hôm mình đi mua đồ uống, nhìn các bạn pha chế làm việc với không khí thoải mái, thao tác linh hoạt, mình nghĩ công việc này cũng đáng cân nhắc", Kiên chia sẻ.

Điều khiến Kiên hứng thú là cảm giác được làm ra một sản phẩm cụ thể. "Vốn dĩ ở nhà mình cũng thích pha cà phê, làm xong một ly nước, nó cho mình cảm giác có thành quả rõ ràng", Kiên bày tỏ.

Theo tiến sĩ Tâm, xu hướng này phản ánh sự thay đổi sâu xa trong quan niệm về thành công của thế hệ trẻ. "Thành công mới không còn gắn với chức danh hay văn phòng sang trọng, mà gắn với sự cân bằng, sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống. Người trẻ muốn công việc phù hợp với giá trị sống, thay vì chỉ chạy theo thu nhập hay địa vị", ông Tâm nhìn nhận.