TP.HCM tuyển dụng nhiều lao động phổ thông, có vị trí lương hơn 40 triệu đồng/tháng

Nhiều vị trí lao động phổ thông thu nhập 20 - 40 triệu đồng/tháng

Ngày 15.5, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội phường Minh Phụng tổ chức “Sàn giao dịch việc làm Phường Minh Phụng năm 2026”, thu hút đông đảo người lao động đến tìm kiếm cơ hội việc làm.

Đông đảo người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại “Sàn giao dịch việc làm Phường Minh Phụng năm 2026” ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Ghi nhận của phóng viên tại ngày hội, bên cạnh nhiều vị trí lao động phổ thông được đào tạo từ đầu, không ít doanh nghiệp cũng đưa ra mức lương từ vài chục triệu đồng/tháng đối với lao động có tay nghề, kinh nghiệm hoặc chuyên môn cao.

Ông Trần Việt Hùng, đại đội trưởng của Công ty Vincons thuộc Tập đoàn Vingroup, cho biết doanh nghiệp hiện tuyển dụng hơn 100.000 lao động phổ thông cho các công việc như xây, trát, sơn bả, lành tô, cốp pha, cốt thép, bê tông… tại nhiều dự án ở TP.HCM và Long An.

Theo thông tin tuyển dụng, công nhân có mức thu nhập từ 14 - 33 triệu đồng/tháng, trong khi tổ trưởng có thể nhận từ 32 - 41 triệu đồng/tháng tùy tay nghề và kinh nghiệm. Doanh nghiệp hỗ trợ ký túc xá miễn phí, ăn 3 bữa/ngày, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và đào tạo nghề cho lao động chưa có kinh nghiệm.

Bà Giang Thị Thanh Loan, trưởng phòng hành chính nhân sự Công ty cổ phần thực phẩm Horeca, cho biết doanh nghiệp đang tuyển trưởng phòng pháp chế với yêu cầu tối thiểu 5 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp ĐH luật hoặc chuyên ngành luật, am hiểu về thuế doanh nghiệp và thuế kinh doanh. Mức lương dao động từ 20 - 35 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn tuyển nhân viên thiết kế với yêu cầu có từ 2 - 3 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan. Công việc chủ yếu là thiết kế banner, poster, video clip phục vụ truyền thông trên mạng xã hội. Thu nhập khoảng 12 - 17 triệu đồng/tháng.

Không ít doanh nghiệp cũng đưa ra mức lương từ vài chục triệu đồng/tháng đối với lao động có tay nghề, kinh nghiệm hoặc chuyên môn cao ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Trong khi đó, bà Trần Thị Cẩm Duyên, nhân viên hành chính nhân sự của Công ty TNHH Columbus Freight, cho biết công ty đang tuyển nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu (OP), nhân viên kế toán và nhân viên giá thành - cước tàu với mức lương từ 15 - 18 triệu đồng/tháng.

Các vị trí này yêu cầu ứng viên biết tiếng Trung (HSK 5 trở lên), ưu tiên biết thêm tiếng Anh, tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành logistics, xuất nhập khẩu, kế toán hoặc lĩnh vực liên quan, đồng thời có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc.

Tuyển dụng lao động phổ thông không kinh nghiệm vẫn có nhiều cơ hội việc làm

Ngoài nhóm việc làm yêu cầu chuyên môn, nhiều doanh nghiệp cũng tuyển số lượng lớn lao động phổ thông, việc làm tay chân hoặc vận hành với tiêu chí không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu.

Ông Huỳnh Mỹ Thuận, trưởng phòng nhân sự của Công ty cầu trục thang máy Quảng Liên, cho biết doanh nghiệp đang tuyển thợ điện để lắp đặt cầu trục, thang máy. Lao động chưa biết nghề có thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng/tháng, trong khi thợ đã có kinh nghiệm có thể đạt mức lương lên tới 20 triệu đồng/tháng.

Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, trợ lý quản lý của Công ty cổ phần Tập đoàn kinh tế ApecGlobal, cho biết doanh nghiệp hiện tuyển kỹ thuật viên massage, trị liệu, bấm huyệt và nhân viên vận hành kho thương mại điện tử với thu nhập từ 8 - 15 triệu đồng/tháng.

“Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo miễn phí trước khi làm việc”, bà Nhi cho biết.

Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng lao động phổ thông không yêu cầu kinh nghiệm, sẵn sàng đào tạo từ đầu ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Ông Phạm Quốc Tiến, nhân viên tuyển dụng của Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh TP.HCM, cho biết hiện công ty đang tuyển dụng nhiều vị trí cho khối văn phòng, khối vận hành và shipper nhận phát, shipper chuyên nhận hàng, tài xế bưu cục…

Theo ông Tiến, đa số vị trí không yêu cầu kinh nghiệm, nhân viên mới sẽ được trưởng bưu cục hướng dẫn trực tiếp. Riêng vị trí nhân viên điều phối và nhân viên bưu cục yêu cầu tốt nghiệp THPT trở lên, được tham gia khóa đào tạo 3 ngày trước khi nhận việc và vẫn được tính lương trong thời gian học.

“Shipper có thể đạt thu nhập 15 - 20 triệu đồng/tháng tùy năng suất, các vị trí khác dao động tới khoảng 15 triệu đồng/tháng”, ông Tiến cho biết.

Ông Ung Ngọc Tiêu Dương, phụ trách tuyển dụng và đào tạo của Công ty TNHH thực phẩm Thái Sơn, cho biết doanh nghiệp hiện tuyển nhân viên giao hàng và chăm sóc điểm bán tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương. Ứng viên nam từ 18 - 45 tuổi, chỉ cần tốt nghiệp THCS.

Theo ông Dương, công việc chủ yếu là giao hàng theo tuyến cố định, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với các điểm bán. Thu nhập dao động từ 8 - 12 triệu đồng/tháng tùy năng suất. Ngoài ra, công ty còn tuyển nhân viên kế toán cửa hàng, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên với mức thu nhập khoảng 7 - 8 triệu đồng/tháng.