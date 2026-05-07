Cơ hội việc làm cho sinh viên về ngành logistics

Ngày 7.5, tại Trường ĐH Tây Nguyên, Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức tọa đàm "Phát triển nhân lực – Kiến tạo tương lai" trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Tham dự có ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương); ông Nguyễn Thanh Hân, Trưởng ban Vận động Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk; PGS-TS Nguyễn Văn Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên; nhà nghiên cứu Phan Thanh Bình; đại diện sở, ban, ngành tỉnh Đắk Lắk cùng đông đảo sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh.

Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk tổ chức ngày hội việc làm Valoma 2026 cho sinh viên ẢNH: HỮU TÚ

Chuỗi hoạt động gồm: Ngày hội việc làm Valoma 2026, tọa đàm chuyên đề, không gian thanh niên, hoạt động giao lưu – kết nối, chương trình văn nghệ và hoạt động bên lề, nhằm tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp – nhà trường – thanh niên.

Tầm quan trọng của ngành logistics

Tại buổi tọa đàm, ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đánh giá thị trường logistics Việt Nam đang có tốc độ phát triển kinh tế rất là nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm 2025 là hơn 8%. Đây là con số cao hơn với các nước khác về kinh tế ở trong khu vực.

Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam khoảng 930 tỉ USD, tăng trưởng khoảng 16%; tốc độ tăng trưởng của hàng hóa cao hơn cả tốc độ tăng trưởng của GDP toàn quốc.

Các chuyên gia giải đáp những thắc mắc của sinh viên về ngành logistics ẢNH: HỮU TÚ

Theo ông Trần Thanh Hải, nhu cầu của ngành logistics để đáp ứng tốc độ tăng trưởng lượng hàng hóa là rất lớn, lượng hàng hóa phải lưu chuyển cả hai chiều. Việt Nam đang là thị trường logistics có tiềm năng, có tốc độ phát triển rất nhanh. Do vậy, nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp logistics, các cơ sở sản xuất, thương mại đang cần nhân lực hiểu biết về logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

"Nước ta đang chủ trương phát triển ngành bán dẫn, đường sắt cao tốc, điện hạt nhân, trong đó chú trọng vai trò của nguồn nhân lực. Việc chuyển đổi nguồn nhân lực không thể trong ngày một ngày hai, cần phải có thời gian chuyển dịch, thời gian để đào tạo. Ngành logistics đã có quá trình khởi động khoảng 10 năm về trước, việc hiệp hội đã thành lập được 5 năm, tức là đã có chặng đường để chúng ta lấy đà phát triển", ông Trần Thanh Hải chia sẻ.

Những sáng kiến của sinh viên được trưng bày tại ngày hội việc làm Valoma 2026 ẢNH: HỮU TÚ

Ông Trần Thanh Hải cho biết hiện nay, các doanh nghiệp logistics có quy mô ngày càng lớn về mặt số lượng và cả quy mô, có nhu cầu về lao động và xã hội. Nền kinh tế đang có nhu cầu rất lớn về nhân lực. Từ đó, các bạn sinh viên cần chuẩn bị kiến thức, kỹ năng về ngành logistics thì sẽ tạo lợi thế khi tham gia vào thị trường lao động.

Kỹ năng sinh viên cần phải có

PGS-TS Nguyễn Văn Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên, cho biết, các sinh viên cần phải có chuyên môn, kỹ năng khi ra trường để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng trong một môi trường có sức cạnh tranh lớn.

Sinh viên tỉnh Đắk Lắk hào hứng tìm hiểu việc làm ẢNH: HỮU TÚ

Theo PGS-TS Nguyễn Văn Nam, các tỉnh vùng Tây nguyên có điều kiện thuận lợi để canh tác nông sản và mang lại một giá trị rất lớn. Hiện nay, giá trị nông sản của vùng Tây nguyên đang được đưa đi khắp các nước lân cận và quốc tế thông qua logistics.

"Các bạn sinh viên sẽ tham gia vào một khâu nào đó trong logistics, chứ cũng không hẳn là tất cả mọi người đều phải làm cơ sở hạ tầng, phải làm kho bãi, phải làm logistics. Các bạn có thể sản xuất nông sản tốt và mang những giá trị chất lượng đến với quốc tế nhanh nhất, hiệu quả nhất và tiết kiệm nhất thông qua logistics", PGS-TS Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh.

Qua buổi tọa đàm, sinh viên của các trường đại học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có thêm sự hiểu biết về ngành logistics và tầm quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao trong xu hướng hội nhập toàn cầu.