Kinh tế

Đưa cửa khẩu quốc tế Nam Giang thành trung tâm logistics vùng biên

Mạnh Cường
18/04/2026 06:55 GMT+7

Thành phố Đà Nẵng đang lên kế hoạch tái định hình Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang thành trung tâm logistics quan trọng của khu vực miền Trung - Tây nguyên, mở rộng kết nối xuyên biên giới với Lào, Thái Lan và Myanmar.

Chiều nay 17.4, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã chủ trì buổi làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, cho biết Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng từ tháng 9.2006 với tổng diện tích tự nhiên hơn 31.000 ha. Trong đó, hơn 1.000 ha được quy hoạch cho các phân khu chức năng phát triển kinh tế.

Cụ thể, tiểu khu 1 (khoảng 30 ha) gắn với khu vực cửa khẩu, đảm nhiệm chức năng kiểm soát và thương mại - dịch vụ; tiểu khu 2 (khoảng 630 ha) định hướng phát triển đô thị, khu phi thuế quan và trung tâm thương mại; tiểu khu 3 (khoảng 56 ha) là trung tâm hành chính công cộng, khu dân cư và dịch vụ.

Từ khi cửa khẩu chính Nam Giang được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua khu vực này tăng mạnh. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 234,73 triệu USD, tăng 105,7% so với năm 2024. Các mặt hàng chủ yếu gồm gỗ, sắn lát khô, tinh bột sắn, bia lon, vật liệu xây dựng và máy móc phục vụ các công trình thủy điện tại khu vực biên giới.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang cửa khẩu quốc tế Nam Giang hiện đóng vai trò đầu mối giao thương quan trọng kết nối các tỉnh Nam Lào, khu vực Đông bắc Thái Lan và Myanmar. Nhờ đó, góp phần tạo việc làm, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phía tây thành phố Đà Nẵng.

Dù vậy, quá trình phát triển khu kinh tế vẫn đối mặt nhiều thách thức. Địa hình đồi núi, điều kiện tự nhiên khó khăn khiến việc thu hút đầu tư còn hạn chế. Hạ tầng chưa đồng bộ, các công trình chiến lược triển khai chậm, trong khi bãi tập kết hàng hóa còn chật hẹp. Đặc biệt, quốc lộ 14D (trục giao thông huyết mạch) đang xuống cấp nghiêm trọng, gây trở ngại lớn cho vận tải và lưu thông.

Trước thực trạng này, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đề xuất điều chỉnh quy hoạch nhằm phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Cụ thể, sẽ loại bỏ hơn 11.000 ha rừng đặc dụng thuộc Vườn quốc gia Sông Thanh và gần 2.500 ha rừng phòng hộ khỏi phạm vi khu kinh tế, đồng thời bổ sung hơn 11.500 ha đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp theo hướng mở rộng về phía đông đến xã Bến Giằng.

Sau điều chỉnh, tổng diện tích khu kinh tế dự kiến còn khoảng 28.400 ha, giảm hơn 2.600 ha, đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Hồng Quang cho hay, trong định hướng dài hạn, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang sẽ được phát triển thành khu kinh tế logistics, đóng vai trò cửa ngõ quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, kết nối hiệu quả với các nước trong khu vực thông qua Hành lang kinh tế Đông - Tây. Không chỉ dừng ở hoạt động xuất nhập khẩu, khu vực này còn được kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch xuyên Á, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của du khách trong và ngoài nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng thực chất, hiệu quả. Đồng thời, thành phố sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt là nâng cấp quốc lộ 14D.

Thành phố Đà Nẵng sẽ thành lập đoàn công tác khảo sát thực tế tại Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai mố số hạng mục. Thành phố cũng sẽ nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư, khai thác tối đa tiềm năng, hướng tới xây dựng khu kinh tế trở thành tổ hợp đa ngành, đa lĩnh vực với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

