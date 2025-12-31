Trung tâm thương mại Sense City Bến Tre tri ân khách hàng dịp 10 năm thành lập

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID) và trung tâm thương mại (TTTM) Sense City Bến Tre vừa tổ chức kỷ niệm 18 năm thành lập SCID và 10 năm TTTM Sense City Bến Tre với mong muốn gửi lời tri ân đến khách hàng mua sắm. Được quản lý và vận hành bởi SCID - thành viên của Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), Sense City Bến Tre tự hào là trung tâm thương mại đầu tiên và duy nhất tại tỉnh khi ra mắt vào năm 2016, mang đến không gian mua sắm hiện đại và tiện ích giải trí đa dạng.

Lãnh đạo SCID và Sense City Bến Tre trao quà cho bà con khó khăn ẢNH: CTV

Trải qua một thập kỷ hình thành và phát triển, Sense City Bến Tre đã khẳng định vị thế là điểm đến tin cậy, đón tiếp hàng trăm nghìn lượt khách hàng tham quan và mua sắm. Không chỉ dừng lại ở hoạt động thương mại, Sense City còn là điểm kết nối văn hóa địa phương thông qua việc tổ chức các sân chơi sôi động, dành cho mọi lứa tuổi như "Tài năng Sense City", "Cọ nhí thi tài", "Trạng nguyên tiếng Việt" và "Bolero cùng Sense City", thu hút hơn 1.000 thí sinh tham gia tranh tài.

Chương trình rút thăm trúng thưởng "Đồng hành vững bước - Gắn kết dài lâu" nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập được Sense City Bến Tre đầu tư với tổng trị giá giải thưởng chương trình hơn 800 triệu đồng. Tổng kết chương trình có 42.687 phiếu tham gia trên toàn hệ thống trung tâm thương mại Sense City tại các tỉnh Cần Thơ, Bến Tre, Cà Mau, TP.HCM. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 Giải đặc biệt là ô tô BYD Atto 2, 4 giải nhất xe Honda Vision và hàng chục giải thưởng giá trị khác.

Kế thừa giá trị nhân văn của Saigon Co.op - SCID, trách nhiệm xã hội luôn là phần cốt lõi trong sứ mệnh phục vụ của Sense City. Trong suốt 10 năm qua, Sense City Bến Tre đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, trao tặng nhu yếu phẩm và tổ chức chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân. Tiếp nối truyền thống đó, Sense City Bến Tre đã trân trọng trao tặng 30 phần quà thiết thực đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Hội. Đây là lời cảm ơn và cam kết đồng hành bền vững cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Trong năm 2025, SCID cũng đã tổ chức lễ khởi công trung tâm thương mại Sense Festi Vĩnh Long, đây là mô hình thứ 6 trong hệ thống trung tâm thương mại do SCID quản lý và vận hành, và là trung tâm thương mại thứ 2 có mặt tại tỉnh Vĩnh Long với mô hình phức hợp thương mại, giải trí mới nhất và được Saigon Coop đầu tư gần 1.000 tỉ đồng. Để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán 2026, trung tâm thương mại Sense còn tổ chức rất nhiều hoạt động và sự kiện phục vụ cho khách hàng mua sắm...