Saigon Co.op tăng dự trữ hàng tết hơn 40%

Saigon Co.op tiếp tục kiên định chiến lược đồng hành cùng hàng Việt khi 90% hàng hóa phục vụ tết là sản phẩm sản xuất trong nước, tập trung nhóm OCOP, VietGAP và nông sản an toàn, góp phần nâng cao chất lượng và đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng dịp tết ẢNH: NVCC

Theo Saigon Co.op, thị trường tết 2026 ghi nhận sức mua phục hồi nhưng phân hóa rõ giữa các nhóm khách hàng; xu hướng tiêu dùng ưu tiên chất lượng, chi tiêu tiết kiệm và mua sắm đa kênh tiếp tục gia tăng. Trước bối cảnh này, Saigon Co.op đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Bính ngọ 2026 ngay từ giữa năm 2025.

Cụ thể, Saigon Co.op tham gia chương trình bình ổn thị trường của TP.HCM với các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu mùa tết gồm các nhóm hàng chính là gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản. Saigon Co.op cũng dự trữ thêm 35 - 40% ở nhóm hàng chiến lược, tăng tỷ trọng hàng Việt chất lượng cao, đa dạng phân khúc giá và kết hợp linh hoạt giữa 800 điểm bán vật lý và kinh doanh trực tuyến.

Đại diện Saigon Co.op chia sẻ: “Hệ thống triển khai hoạt động kinh doanh tết trên 3 yếu tố: chất lượng - nguồn hàng đầy đủ - bình ổn giá. Đây là nhiệm vụ cốt lõi chúng tôi thực hiện nhiều năm qua, qua năm 2026 nội hàm được mở rộng, phong phú hơn dựa trên quy mô dân số và nhu cầu tiêu dùng khi Việt Nam thay đổi địa giới hành chính”.

Song song đó, Saigon Co.op thực hiện kiểm soát chất lượng thông qua chương trình “Tích xanh trách nhiệm” đối với các mặt hàng tết. Chương trình này tăng cường truy xuất nguồn gốc, nâng cao trách nhiệm trong chuỗi cung ứng; đồng thời Saigon Co.op tăng tần suất kiểm tra chất lượng hàng hóa gấp 2 - 3 lần so với ngày thường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong cao điểm mua sắm.

Từ ngày 20.12, Saigon Co.op cũng phối hợp Hội Nông dân TP.HCM triển khai chuỗi “Điểm mua sắm nông sản sạch, an toàn” tại các siêu thị thuộc hệ thống, khởi động từ Co.opmart Foodcosa Quang Trung tại P.Thông Tây Hội (TP.HCM), trưng bày các sản phẩm OCOP, VietGAP và nông sản tiêu biểu, đồng thời thống nhất kế hoạch nhân rộng trên toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, từ ngày 19 - 21.12, Saigon Co.op tham gia Tuần lễ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và chương trình kết nối cung cầu do Sở Công thương TP.HCM chủ trì, giới thiệu sản phẩm nhãn riêng, hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng vào hệ thống phân phối.