Bách Hóa Xanh khai trương đồng loạt 20 siêu thị tại Ninh Bình

Đông đảo người dân đến mua sắm tại cửa hàng Bách Hóa Xanh trong ngày đầu tiên khai trương tại Ninh Bình ẢNH: Đ.Đ

Đại diện Bách Hóa Xanh cho biết: Các cửa hàng tại Ninh Bình và khu vực miền Bắc có diện tích trung bình từ 150-200m², được bố trí tại khu dân cư đông đúc hoặc các trục giao thông thuận tiện, giúp người dân dễ dàng ghé mua thực phẩm tươi ngon mỗi ngày. Không chỉ là bước mở rộng quy mô, sự kiện này thể hiện cam kết của Bách Hóa Xanh trong việc phục vụ người tiêu dùng bằng sự thấu hiểu, tận tâm và chất lượng, mang đến mô hình siêu thị gần nhà, tươi ngon, giá tiết kiệm.

Khi chọn Ninh Bình làm điểm khởi đầu cho hành trình phục vụ người tiêu dùng miền Bắc, đại diện Bách Hóa Xanh cho biết đây là vùng đất có nhiều nét văn hóa riêng nhưng vẫn có sự giao thoa, tương đồng những nơi khác mà Bách Hóa Xanh đã xây dựng mạng lưới, do đó đã chọn Ninh Bình làm điểm khởi đầu cho hành trình phục vụ và mở rộng thêm hệ thống cửa hàng trong thời gian tới.

"Thị trường phía bắc giàu tiềm năng nhưng cũng đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc. Chính vì vậy, khi mở rộng mạng lưới tại đây, Bách Hóa Xanh không chọn cách phủ nhanh, mà chọn đi chắc từng bước, xây dựng niềm tin bằng những điều khách hàng quan tâm nhất như chất lượng tươi ngon và tiết kiệm. Đặc biệt, chính sách "Không hài lòng - 1 đổi 2" được áp dụng cho tất cả mặt hàng tươi sống như thịt, cá, rau, trứng, trái cây... Ngoài ra, nhân dịp khai trương (từ ngày 28.11 - 4.12), Bách Hóa Xanh sẽ dành tặng hàng ngàn ưu đãi và quà tặng đặc biệt cho người dân Ninh Bình: giảm giá sâu các mặt hàng tươi sống, thiết yếu, cùng nhiều combo tiết kiệm giúp bà con mua sắm thuận tiện và nhẹ nhàng hơn trong mùa cuối năm.