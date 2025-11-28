Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Bách Hóa Xanh khai trương đồng loạt 20 siêu thị tại Ninh Bình

Đinh Đang
Đinh Đang
28/11/2025 17:49 GMT+7

Sau gần 10 năm phát triển mạng lưới siêu thị, cửa hàng tại miền Nam và miền Trung, ngày 28.11, hệ thống Bách Hóa Xanh đã chính thức có mặt tại miền Bắc với 20 siêu thị được khai trương đồng loạt tại Ninh Bình.

Bách Hóa Xanh khai trương đồng loạt 20 siêu thị tại Ninh Bình - Ảnh 1.

Đông đảo người dân đến mua sắm tại cửa hàng Bách Hóa Xanh trong ngày đầu tiên khai trương tại Ninh Bình

ẢNH: Đ.Đ

Đại diện Bách Hóa Xanh cho biết: Các cửa hàng tại Ninh Bình và khu vực miền Bắc có diện tích trung bình từ 150-200m², được bố trí tại khu dân cư đông đúc hoặc các trục giao thông thuận tiện, giúp người dân dễ dàng ghé mua thực phẩm tươi ngon mỗi ngày. Không chỉ là bước mở rộng quy mô, sự kiện này thể hiện cam kết của Bách Hóa Xanh trong việc phục vụ người tiêu dùng bằng sự thấu hiểu, tận tâm và chất lượng, mang đến mô hình siêu thị gần nhà, tươi ngon, giá tiết kiệm. 

Khi chọn Ninh Bình làm điểm khởi đầu cho hành trình phục vụ người tiêu dùng miền Bắc, đại diện Bách Hóa Xanh cho biết đây là vùng đất có nhiều nét văn hóa riêng nhưng vẫn có sự giao thoa, tương đồng những nơi khác mà Bách Hóa Xanh đã xây dựng mạng lưới, do đó đã chọn Ninh Bình làm điểm khởi đầu cho hành trình phục vụ và mở rộng thêm hệ thống cửa hàng trong thời gian tới. 

"Thị trường phía bắc giàu tiềm năng nhưng cũng đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc. Chính vì vậy, khi mở rộng mạng lưới tại đây, Bách Hóa Xanh không chọn cách phủ nhanh, mà chọn đi chắc từng bước, xây dựng niềm tin bằng những điều khách hàng quan tâm nhất như chất lượng tươi ngon và tiết kiệm. Đặc biệt, chính sách "Không hài lòng - 1 đổi 2" được áp dụng cho tất cả mặt hàng tươi sống như thịt, cá, rau, trứng, trái cây... Ngoài ra, nhân dịp khai trương (từ ngày 28.11 - 4.12), Bách Hóa Xanh sẽ dành tặng hàng ngàn ưu đãi và quà tặng đặc biệt cho người dân Ninh Bình: giảm giá sâu các mặt hàng tươi sống, thiết yếu, cùng nhiều combo tiết kiệm giúp bà con mua sắm thuận tiện và nhẹ nhàng hơn trong mùa cuối năm.

Khám phá thêm chủ đề

Bách hóa Xanh Ninh Bình siêu thị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận