Chợ Nại: Thiên đường hải sản tươi sống níu chân du khách

Dọc theo cửa biển Ninh Chữ, phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa (TT.Khánh Hải, H.Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cũ), chợ Nại không chỉ là nơi mua bán hải sản mà còn là một bức tranh đầy màu sắc về văn hóa làng chài, nơi du khách có thể chạm tay vào sự mộc mạc và chân tình của cư dân vùng biển.

Chợ Nại không chỉ là nơi mua bán hải sản mà còn là một bức tranh đầy màu sắc về văn hóa làng chài ẢNH: THIỆN NHÂN

Bản giao hưởng của biển cả lúc bình minh

Khi những tia nắng đầu tiên còn e ấp, mặt nước đầm Nại phản chiếu sắc hồng dịu nhẹ, cũng là lúc các lái buôn, ngư dân bắt đầu một ngày mới tại chợ Nại.

Khi bầu trời ửng hồng bình minh, cũng là lúc các lái buôn, ngư dân bắt đầu một ngày mới tại chợ Nại ẢNH: THIỆN NHÂN

Hàng trăm chiếc thuyền đầy ắp cá tươi sống, ghẹ xanh, mực trắng nõn, tôm bạc tươi nhảy tanh tách… vừa cập bờ. Tất cả được bày bán giản dị trên những mẹt tre hay tấm bạt sạch, nhưng lại hấp dẫn đến khó cưỡng.

Hàng trăm tàu cá của ngư dân đưa hải sản vừa đánh bắt vào chợ Nại ẢNH: THIỆN NHÂN

Ông Nguyễn Văn Phi, Trưởng Ban công tác mặt trận khu phố Khánh Chữ 1, phường Ninh Chữ, cho biết ban đầu chợ Nại chỉ là một chợ cá nhỏ, nơi ngư dân địa phương tiêu thụ sản phẩm khai thác ven bờ.

Chợ Nại, nơi ngư dân địa phương tiêu thụ sản phẩm khai thác ven bờ ẢNH: THIỆN NHÂN

Giờ đây, chợ đã có hơn 600 tiểu thương hoạt động, mỗi ngày cung cấp hàng tấn hải sản tươi sống cho người dân địa phương và du khách. Đây chính là yếu tố then chốt làm nên sự nổi tiếng của chợ.

Điều làm nên sức hút đặc biệt của chợ Nại chính là sự phong phú của các loại hải sản tươi ngon, được đánh bắt và bán ngay trong ngày ẢNH: THIỆN NHÂN

Điều làm nên sức hút đặc biệt của chợ Nại chính là sự phong phú của các loại hải sản tươi ngon, được đánh bắt và bán ngay trong ngày.

Chợ Nại hoạt động cả ngày, nhưng đông nhất vào buổi sáng từ 9-11 giờ và buổi chiều từ 15-17 giờ. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để du khách hòa mình vào không khí nhộn nhịp, trải nghiệm và khám phá những nét đẹp bình dị nhưng đầy cuốn hút của khu chợ đặc biệt này.

Chợ Nại hoạt động cả ngày, nhưng đông nhất vào buổi sáng từ 9-11 giờ và buổi chiều từ 15-17 giờ ẢNH: THIỆN NHÂN

Bà Phạm Thị Hậu, du khách đến từ Lâm Đồng, không giấu được sự hài lòng: "Tiểu thương ở chợ Nại rất thân thiện, hải sản thì vô cùng tươi ngon. Tôi rất thích cách họ bảo quản, đóng thùng hải sản cho khách, đảm bảo sản phẩm luôn tươi ngon khi mang về nhà".

Du khách thích thú khi đến chợ Nại ẢNH: THIỆN NHÂN

Anh Nguyễn Hữu Phước, một du khách từ TP.HCM, chia sẻ: "Mỗi chuyến công tác tại Ninh Thuận, tôi đều ghé chợ Nại để mua hải sản. Ở đây rất đẹp, phong cảnh hữu tình, một bên là núi, một bên là biển trong xanh. Ngư dân mang hải sản tươi từ thuyền vào chợ bán trực tiếp cho khách, giá cả lại rất phải chăng. Điều này thực sự rất đặc biệt và cuốn hút".

Hải sản được tiểu thương đóng thùng, ướp lạnh để giữ độ ngon tươi ẢNH: THIỆN NHÂN

Ẩm thực dân dã, đậm đà tình quê

Một lần ghé thăm chợ Nại, du khách không chỉ mua được hải sản tươi ngon, mà còn khám phá những món ăn dân dã của cư dân địa phương.

Ngoài hải sản tươi sống, chợ Nại còn có chả cá nổi tiếng thơm ngon

ẢNH: THIỆN NHÂN

Đó là tô bún mắm nêm đậm đà, bánh canh cá, cháo cá nóng hổi hay những cái bánh căn, bánh xèo thơm lừng - tất cả đều được làm từ bàn tay khéo léo và tấm lòng hiếu khách của người dân làng chài. Mỗi món ăn đều mang một hương vị rất riêng, thể hiện nét văn hóa ẩm thực độc đáo của vùng đất nắng gió.

Sự thân thiện, mến khách của tiểu thương và ngư dân đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách ẢNH: THIỆN NHÂN

Sự thân thiện, mến khách của tiểu thương và ngư dân đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách, biến chợ Nại không chỉ là một địa điểm mua sắm mà còn là một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình khám phá của mình.