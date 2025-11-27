Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mena Gourmet khai trương siêu thị đầu tiên tại Nhà Bè

Phương Nam
Phương Nam
27/11/2025 13:59 GMT+7

Sáng 27.11, Menas Group đưa vào hoạt động siêu thị Mena Gourmet Celesta Rise tại khu căn hộ Celesta Rise, xã Nhà Bè, TP.HCM. Đây là siêu thị đầu tiên của hệ thống tại khu vực Nam Sài Gòn, với tổng vốn đầu tư gần 8 triệu USD.

Siêu thị Mena Gourmet Celesta Rise có diện tích gần 1.500 m², thiết kế theo mô hình tích hợp "tất cả trong một". Bên cạnh khu vực thực phẩm, khách hàng có thể trải nghiệm các dịch vụ tiêu chuẩn châu Âu, từ mua sắm, làm đẹp đến ẩm thực cao cấp.

Trong không gian siêu thị, hai nhà hàng được chú ý đặc biệt là Don Cipriani's mang phong cách ẩm thực Ý và V-Senses Dining mang tới trải nghiệm ẩm thực Việt nguyên bản đương đại. Ngoài ra, khu mỹ phẩm và nước hoa Mena Cosmetics & Perfumes, nhà thuốc và quầy bar thư giãn giúp quá trình mua sắm trở nên gần với một tổ hợp tiện ích hơn là siêu thị truyền thống.

Mena Gourmet khai trương siêu thị đầu tiên tại Nhà Bè - Ảnh 1.

Siêu thị Mena Gourmet Celesta Rise khai trương sáng 27.11 tại khu căn hộ Celesta Rise, xã Nhà Bè, TP.HCM

ẢNH: LÊ NAM

Tại sự kiện khai trương, đại diện UBND xã Nhà Bè đánh giá sự xuất hiện của hệ thống bán lẻ cao cấp như Mena Gourmet giúp đa dạng hóa dịch vụ đô thị, tạo thêm việc làm và nâng chất lượng tiêu dùng cho cư dân khu vực.

Mena Gourmet thuộc Menas Group, trước đó đã vận hành một siêu thị tại Menas Mall Saigon Airport. Trong tháng 12.2025, doanh nghiệp dự kiến khai trương thêm hai siêu thị tại đường Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Thị Thập; quý 1/2026 mở tiếp ba siêu thị ở các khu vực khác của TP.HCM.

Mena Gourmet khai trương siêu thị đầu tiên tại Nhà Bè - Ảnh 2.

Siêu thị có thiết kế hiện đại, sang trọng với không gian 2 tầng

ẢNH: LÊ NAM

Anh Nguyên, 38 tuổi, cư dân sống tại một chung cư gần đó, cho biết khu vực xung quanh gần như không có siêu thị lớn, chủ yếu là cửa hàng tiện lợi quy mô nhỏ. "Muốn mua đồ tươi sống hay hàng hóa đa dạng thì tôi phải chạy qua Phú Mỹ Hưng hoặc ra các chợ truyền thống trên đường Lê Văn Lương. Việc siêu thị này mở cửa giúp gia đình tôi thuận tiện hơn rất nhiều, vừa mua sắm vừa có chỗ ăn uống mà không cần đi xa", anh nói.

Mục tiêu dài hạn của Menas Group là phát triển 50 siêu thị tại TP.HCM và cán mốc 100 siêu thị trên toàn quốc trong vòng ba năm tới.

Siêu khuyến mãi có bật được sức mua?

Siêu khuyến mãi có bật được sức mua?

Trưa 25.11, tại một cửa hàng thời trang nam trong trung tâm thương mại ở trung tâm TP.HCM, bảng giảm giá "đến 70%" được treo nổi bật ngay cửa ra vào. Thế nhưng, lượng khách chỉ lác đác, chủ yếu xem, thử rồi rời đi tay không.

