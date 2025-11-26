Siêu khuyến mãi có bật được sức mua?

Không khí siêu khuyến mãi chưa thấy

Khảo sát nhanh nhiều quầy kệ tại cửa hàng nói trên cho thấy mức giảm khá sâu. Đơn cử áo len dài tay giảm từ 900.000 đồng còn 600.000 đồng; sơ mi công sở 899.000 đồng còn 599.000 đồng; áo two-piece, faux giả hai lớp 979.000 đồng còn 559.000 đồng; áo thun 659.000 đồng còn 399.000 đồng; áo thun ngắn tay 599.000 đồng còn 199.000 đồng. Riêng tất cổ ngắn ba đôi từ 139.000 đồng còn 99.000 đồng.

Một số thương hiệu thời trang quốc tế tại TP.HCM chưa có kế hoạch giảm giá dịp Black Friday dù chỉ còn cách vài ngày Ảnh: Lê Nam

Thế nhưng, ngay hành lang chính, không khí Black Friday lại… chưa thấy đâu. Dù chỉ còn 3 ngày nữa, nhiều thương hiệu nổi tiếng không có dấu hiệu cho thấy đang bước vào mùa siêu khuyến mãi lớn nhất năm. Tại cửa hàng thời trang Pull & Bear, nhân viên cho hay: "Chưa có bất kỳ thông tin nào về Black Friday năm nay". Giá các mặt hàng vẫn giữ nguyên với áo khoác phao 1,4 triệu đồng; jacket mỏng 799.000 đồng; áo nỉ 699.000 đồng. Một số mẫu có giảm nhẹ hoặc chỉ giảm với một số màu. Chẳng hạn áo nỉ trắng giảm, nhưng cùng mẫu màu đen và nâu đậm lại không giảm. Áo sơ mi Thổ Nhĩ Kỳ cái giảm cái không, mẫu đẹp vẫn giữ nguyên giá. Mẫu sơ mi xanh sọc trắng giảm từ 999.000 đồng còn 599.000 đồng (giảm 40%), nhưng các mẫu "hợp thị hiếu" lại không nằm trong chương trình.

Ở khu vực giày dép, các mẫu sản xuất tại Lào giảm từ 999.000 đồng còn 699.000 đồng. Một vài mẫu vẫn giữ mức 999.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Đây vẫn là mức giảm cho hàng cũ, hàng thuộc bộ sưu tập đã bày bán lâu, không phải thuộc chương trình Black Friday chính thức.

"Ông lớn" Zara đến lúc này cũng vẫn chưa có tấm biển Black Friday nào xuất hiện. Nhân viên hãng cho biết: "Chưa nhận được kế hoạch giảm giá từ hãng nên cũng không dám tư vấn cho khách về thời điểm mua hàng có lợi nhất vì áo khoác, váy, giày dép đều giữ nguyên giá niêm yết".

Trong khi đó H&M thông báo "ưu đãi mở sớm", giảm đến 40% nhưng không khí cũng không tấp nập hơn. Khảo sát nhanh cho thấy áo sơ mi Bangladesh giá 1,3 triệu đồng; áo thun basic 599.000 đồng; áo len 1,9 triệu đồng. Số sản phẩm giảm nhiều nhưng chọn được món ưng ý lại không dễ.

Ngược lại, trong khi nhiều thương hiệu tỏ ra dè dặt, Muji lại công bố chương trình ưu đãi lớn nhất năm, kéo dài từ 28.11 - 7.12 tại toàn bộ hệ thống cửa hàng. Đáng chú ý, đúng ngày Black Friday tuần này, Muji sẽ mở cửa trở lại cửa hàng Lê Thánh Tôn sau thời gian dài cải tạo và mở rộng. Đây cũng là cửa hàng Muji lớn nhất VN tính đến hiện tại. Đại diện đơn vị cho biết họ kỳ vọng không gian mới và chương trình ưu đãi mạnh mẽ sẽ giúp sức mua trong dịp Black Friday khởi sắc hơn.

Giảm sâu cũng… khó bán

Theo thông báo của Sở Công thương, chương trình khuyến mãi hàng hiệu cuối năm của TP.HCM năm nay quy tụ hơn 500 gian hàng với mức giảm giá lên đến 80%. Đặc biệt đợt khuyến mãi lớn này lên đến 10 địa điểm, phạm vi được mở rộng ra cả khu vực Bình Dương và Vũng Tàu cũ.

Người tiêu dùng đã trở nên cân nhắc hơn trong các dịp khuyến mãi Ảnh: Lê Nam

Khảo sát nhanh ở thời điểm hiện tại cho thấy chưa có nhiều thương hiệu giảm giá mạnh. Tại Vincom Đồng Khởi, Aldo có lẽ là thương hiệu giảm giá mạnh nhất nên cũng là một trong số ít cửa hàng đông khách, chủ yếu là khách nữ thử giày và túi. Nhiều sản phẩm giảm hơn một nửa: dép nữ 2,1 triệu đồng còn 1,1 triệu đồng; giày da nam 3,3 triệu đồng còn 1,7 triệu đồng; vòng tay và phụ kiện từ 650.000 đồng còn 455.000 đồng.

"Giảm 40% nhưng giá vẫn gần 1 triệu cho một mẫu áo nỉ, với nhiều người là không rẻ", chị Minh Phương (nhân viên văn phòng tại P.Vĩnh Hội, TP.HCM) chia sẻ. Chị cho biết đã đi 2 trung tâm thương mại trong buổi sáng 25.11 để tìm vài món đồ mùa lạnh, nhưng "giảm nhiều nhất thì không đẹp, còn cái đẹp lại không giảm".

Adidas cũng nằm trong số ít cửa hàng đông khách. Giày dán nhãn vàng giảm 30%, nhãn đỏ giảm 50%. Mẫu Samba OG giá gốc 2,7 triệu đồng được giảm 30%, thu hút nhiều người thử. Dù vậy, lượng khách mua vẫn không quá đột biến.

Nhiều khách cho biết họ cảm thấy "bị đánh lừa thị giác" bởi các biển giảm đến 70-80%, nhưng sản phẩm giảm ít hoặc không giảm. Một số cửa hàng chỉ treo biển lớn bên ngoài, vào trong mới thấy giảm giá chủ yếu rơi vào hàng cũ hoặc ít phổ biến.

Gap, thương hiệu có diện tích mặt bằng thuộc loại "khủng" tại Vincom Đồng Khởi, treo kín bảng sale màu đỏ từ mặt tiền tới lối đi. Biển giảm giá thu hút khách bước vào, nhưng lượng khách mua được hàng lại rất ít. Ở khu vực nam giới, giá vẫn giữ nguyên. Cửa hàng áp dụng giảm theo số lượng sản phẩm, 10% cho 3 sản phẩm, 20% cho 5 sản phẩm, 25% cho 7 sản phẩm. Nhiều khách cầm lên… rồi lại đặt xuống, không quyết được món nào để mua.

Theo cập nhật từ ACFC ngày 21.11, hơn 24 thương hiệu thời trang quốc tế đang thông báo sale đến 80% như Mango, Calvin Klein, Levi's, Old Navy... Tuy nhiên, hiệu quả bán hàng vẫn chưa tương xứng với độ "hoành tráng" của chương trình.

Lý giải về tình hình này, một số chuyên gia bán lẻ cho rằng nguyên nhân đầu tiên có thể do tâm lý khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Việc miền Trung bị thiệt hại nặng nề khiến tâm lý thị trường chùng xuống. Thứ 2 là khách có xu hướng kiểm tra giá online ngay khi đứng trong cửa hàng. Chênh lệch giá giữa online và offline đôi khi tới 20-40%, khiến họ không mặn mà mua tại chỗ. "Tôi xem mẫu áo thun basic ở H&M giá 599.000 đồng, nhưng trên sàn thương mại điện tử lại có những mẫu tương tự chỉ còn 299.000-399.000 đồng", anh Trọng Tín (P.Tân Hưng) cho biết. Thứ 3 là nhiều thương hiệu triển khai khuyến mãi quanh năm chứ không còn chờ đến Black Friday mới giảm.

Đại diện một hệ thống thời trang quốc tế thừa nhận: "Chúng tôi nhận thấy khách đã quá quen với việc giảm giá quanh năm. Khi treo bảng 70%, khách không còn cảm giác bất ngờ. Họ vào xem nhưng rất khó bán vì ai cũng so sánh giá và cân đo nhu cầu kỹ hơn".

Dù vậy, các nhà sản xuất vẫn kỳ vọng khi bước sang tháng 12, tháng cuối cùng của năm, sức mua sẽ bật tăng trở lại.