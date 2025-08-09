30 năm đồng hành, triệu lời cảm ơn - Acecook khép lại chương trình khuyến mãi

"Đường đua triệu giải" ấn tượng mừng hành trình 30 năm của Acecook

Diễn ra từ 7:00 ngày 12.5.2025, chương trình khuyến mãi "30 năm Acecook - Đổi mới nâng tầm hạnh phúc" với sự đồng hành của ca sĩ SOOBIN sở hữu kho quà gồm tổng cộng 1.383.123 giải thưởng có tổng giá trị hơn 30 tỉ đồng.

Với 2 chương trình diễn ra song song, người tiêu dùng Acecook dễ dàng nhân đôi cơ hội trúng nhiều giải khủng

Đến thời điểm kết thúc 23:59 ngày 31.7.2025, chương trình khuyến mãi thành công thu hút 2.743.020 khách hàng tham gia, đạt mốc 4.233.413 lượt quét QR của 2 chương trình "Quét mã, vi vu Nhật Bản" và "Săn thẻ QR, rinh ngay SH" và tìm ra chủ nhân của tất cả 1.383.123 giải thưởng.

Không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng, hành trình tri ân của đội ngũ Acecook còn được hiện thực hóa qua hàng loạt sự kiện trao giải Đặc biệt tổ chức tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, điển hình như Sóc Trăng, Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội,... Mỗi buổi lễ là một ngày hội thực sự, nơi đông đảo người tiêu dùng cùng chung vui những khoảnh khắc vỡ òa khi phần thưởng giá trị được trao tận tay chủ nhân, check-in sáng tạo "moment" độc đáo cùng standee ca sĩ SOOBIN, trổ tài chơi game tương tác để nhận quà giá trị, thưởng thức các sản phẩm Acecook miễn phí và mua hàng với ưu đãi hấp dẫn.

Đại diện Acecook trao thưởng và gửi lời chúc mừng tới 5 tân chủ nhân xe Honda SH 125i trong sự kiện diễn ra vào ngày 13.7.2025 tại Hà Nội

Ngoài các hoạt động sôi nổi trên, đội ngũ Acecook còn chiêu đãi người tiêu dùng khi mang đến những màn trình diễn bùng nổ, góp phần khuấy động bầu không khí vốn đã náo nhiệt. Cụ thể, buổi trao thưởng tại TP.HCM vào ngày 21.6.2025 chứng kiến phần biểu diễn cuốn hút và giao lưu nhiệt tình của chủ nhân hit "Đi giữa trời rực rỡ" - ca sĩ Ngô Lan Hương. Trong khi đó, đầu cầu Hà Nội vào ngày 13.7.2025 chào đón sự đổ bộ của ca sĩ - nhạc sĩ Bùi Công Nam với loạt hit thân quen, khiến người tiêu dùng Thủ đô hứng thú và cùng anh "cháy" hết mình.

Hàng ngàn khách hàng Thủ đô có mặt trong lễ trao thưởng tại GO! Long Biên "cháy" hết mình cùng ca sĩ - nhạc sĩ Bùi Công Nam

Tiếp nối trong hành trình lan tỏa hạnh phúc là các chuyến du lịch Nhật Bản dành cho những khách hàng may mắn trúng giải Đặc biệt trong chương trình "Quét mã, vi vu Nhật Bản", với chuyến đi đầu tiên khởi hành vào ngày 17.7.2025 vừa qua. Trong chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm, đoàn khách đã được khám phá những địa điểm nổi bật như ngã tư Shibuya, làng cổ Oshino Hakkai, núi Phú Sĩ, rừng tre Arashiyama, lâu đài Osaka,... tự mình trải nghiệm dấu ấn văn hóa đặc sắc và thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời của xứ sở hoa anh đào.

Đoàn check-in giữa không gian thanh bình, yên ả ở làng cổ Oshino Hakkai, nơi lưu giữ hồn xưa nước Nhật

Viết tiếp hành trình đổi mới nhằm nâng tầm hạnh phúc

"30 năm Acecook - Đổi mới nâng tầm hạnh phúc" không đơn thuần là một chương trình khuyến mãi, mà còn là lời tri ân chân thành gửi đến người tiêu dùng Việt, những người đã đồng hành và lớn lên cùng Acecook suốt 3 thập kỷ qua.

Từ hàng triệu phần quà giá trị được trao đi, chuỗi sự kiện cộng đồng diễn ra trên khắp mọi miền đất nước, cho đến các hành trình khám phá xứ sở hoa anh đào tràn ngập niềm vui, tất cả đều thể hiện nỗ lực của Acecook trên hành trình đổi mới vì người tiêu dùng Việt với những trải nghiệm "hạnh phúc".

Chương trình khuyến mãi “30 năm Acecook - Đổi mới nâng tầm hạnh phúc” đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng người tiêu dùng Việt

Cảm ơn người tiêu dùng cả nước đã đồng hành và lan tỏa hạnh phúc cùng Acecook trong suốt chặng đường kỷ niệm đặc biệt này. "30 năm Acecook - Đổi mới nâng tầm hạnh phúc" tuy đã khép lại, nhưng hành trình không ngừng đổi mới, đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt vẫn sẽ được viết tiếp mỗi ngày.