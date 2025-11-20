Pizza hủ tiếu, bún gạo xào ngũ sắc… cùng 100 món từ sợi gạo lập kỉ lục

Bạn ăn phở chua Lào Cai bao giờ chưa? Hay từng thử phở vịt Cao Bằng, phở khô Gia Lai, phở atiso Đà Lạt? Nếu mê bún và bánh đa, hẳn bạn sẽ nhận ra bún bề bề Hạ Long, bánh đa cua Hải Phòng, canh cá Quỳnh Côi hay bún thang Hà Nội.

Hàng trăm món ăn từ bún, phở, hủ tiếu... được các đầu bếp chế biến tại Ngày hội sợi gạo TP.HCM diễn ra sáng 20.11 ẢNH: CTV

Miền Trung lại chiều lòng du khách bằng mì Quảng gà Phú Chiêm, cao lầu Hội An, bún cá Quy Nhơn hay bánh canh hẹ Phú Yên. Về miền Tây, khó ai quên được bún mắm Cần Thơ, bún kèn Hà Tiên, hủ tiếu Mỹ Tho hay bún đầu cá lóc Cà Mau. Thậm chí, những món biến tấu hiện đại như pizza hủ tiếu, bún gạo xào ngũ sắc hay bánh hỏi ngũ sắc cũng xuất hiện.

Toàn bộ những món ăn ấy được quy tụ đầy đủ tại TP Hồ Chí Minh trong hoạt động xác lập kỉ lục "100 món ngon từ sợi gạo và bún" sáng 20.11, trở thành điểm nhấn đặc biệt trước thềm Ngày hội Sợi gạo Việt 2025.

Bạn có kể được 100 món ăn khác nhau từ sợi gạo?

Hoạt động xác lập kỉ lục do Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Ẩm thực Việt Nam, Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh và Công ty Nguyễn Bính tổ chức. Đây là lần đầu tiên 100 món ăn đại diện cho ba miền được thực hiện đồng thời bởi gần 100 đầu bếp và nghệ nhân ẩm thực.

Không chỉ là một không gian trưng bày, sự kiện giống như "bản đồ ẩm thực Việt Nam thu nhỏ" với đầy đủ phong vị 3 miền. Một tô phở bò Nam Định được trình bày ngay cạnh phở vịt Cao Bằng, đối diện là bún cá sứa Nha Trang và cách vài bước chân là hủ tiếu Mỹ Tho, bún mắm nêm hay bánh canh Bến Có. Các món ăn không chỉ chuẩn vị mà còn được trình bày mới mẻ để phù hợp xu hướng ẩm thực hiện đại.

Hoạt động xác lập kỷ lục “100 món ngon từ sợi gạo và bún” được xem là điểm nhấn độc đáo, thể hiện sự phong phú của văn hóa ẩm thực Việt trải dài từ Bắc vào Nam

Theo ban tổ chức, mục tiêu của kỉ lục này không nằm ở con số 100 đơn thuần mà ở việc thể hiện chiều sâu văn hóa của sợi gạo, là nguyên liệu đã gắn bó với đời sống người Việt hàng trăm năm.

Bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn cho biết, việc thực hiện 100 món ăn trong thời gian ngắn đòi hỏi kĩ thuật cao, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đầu bếp dày dặn kinh nghiệm. "Điều chúng tôi muốn gửi gắm là tinh thần tôn vinh truyền thống nhưng vẫn sáng tạo theo cách của ẩm thực hiện đại", bà Minh chia sẻ.

Nhiều món ăn được giữ nguyên cách nấu truyền thống, nhưng cách trình bày được cải tiến để hấp dẫn hơn với du khách quốc tế đang ngày càng quan tâm đến ẩm thực Việt

Bên cạnh các món quen thuộc, những món biến tấu như pizza hủ tiếu hay bún gạo xào ngũ sắc gây tò mò cho không ít du khách. Đây là minh chứng cho sự linh hoạt của nguyên liệu từ gạo khi kết hợp với phong cách ẩm thực đương đại.

Các món hiện đại được biến tấu độc đáo như Pizza hủ tiếu Cần Thơ, bún gạo xào ngũ sắc, phở xào, hủ tiếu xào thịt bò, bánh hỏi ngũ sắc…

Đồng hành cùng chương trình, bà Nguyễn Thị Bính - Giám đốc Công ty Nguyễn Bính cho rằng sự kiện không chỉ tôn vinh tài năng đầu bếp mà còn góp phần tạo sân chơi để các sản phẩm từ gạo sạch, an toàn của làng nghề truyền thống đến gần hơn với người tiêu dùng.

Theo bà Bính, nhiều nghề truyền thống đang mai một, trong khi sản phẩm đạt chuẩn an toàn đôi khi chưa được người tiêu dùng biết tới rộng rãi. "Khi người Việt ưu tiên dùng sản phẩm Việt cũng là cách nuôi dưỡng và tiếp sức cho nghề truyền thống phát triển bền vững", bà nói.

Mô hình cối xay bột và ba tô sợi khổng lồ đường kính 80cm (phở, bún mắm, bún bò Huế) để du khách chụp ảnh

Sau phần xác lập kỉ lục, Ngày hội Sợi gạo Việt 2025 sẽ chính thức khai mạc vào tối 20.11 với hàng loạt hoạt động trải nghiệm như khu check-in với mô hình cối xay bột và ba tô sợi khổng lồ đường kính 80cm (phở, bún mắm, bún bò Huế); Không gian trình diễn nghề truyền thống kéo sợi bún, làm bánh tằm thủ công; Khu ẩm thực với hàng chục gian hàng đặc sản từ ba miền; Chương trình vinh danh nghệ nhân gìn giữ bản sắc ẩm thực Việt…