Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Pizza hủ tiếu, bún gạo xào ngũ sắc… cùng 100 món từ sợi gạo lập kỉ lục

Phương Nam
Phương Nam
20/11/2025 15:39 GMT+7

Từ phở truyền thống đến bún gạo xào ngũ sắc, từ hủ tiếu Mỹ Tho đến pizza hủ tiếu… tất cả đều xuất hiện trong hoạt động xác lập kỉ lục 100 món ăn từ sợi gạo tại TP Hồ Chí Minh sáng 20.11, mở màn cho Ngày hội Sợi gạo Việt 2025.

Bạn ăn phở chua Lào Cai bao giờ chưa? Hay từng thử phở vịt Cao Bằng, phở khô Gia Lai, phở atiso Đà Lạt? Nếu mê bún và bánh đa, hẳn bạn sẽ nhận ra bún bề bề Hạ Long, bánh đa cua Hải Phòng, canh cá Quỳnh Côi hay bún thang Hà Nội.

Pizza hủ tiếu và 100 món ngon từ sợi gạo tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.
Pizza hủ tiếu và 100 món ngon từ sợi gạo tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Hàng trăm món ăn từ bún, phở, hủ tiếu... được các đầu bếp chế biến tại Ngày hội sợi gạo TP.HCM diễn ra sáng 20.11

ẢNH: CTV

Miền Trung lại chiều lòng du khách bằng mì Quảng gà Phú Chiêm, cao lầu Hội An, bún cá Quy Nhơn hay bánh canh hẹ Phú Yên. Về miền Tây, khó ai quên được bún mắm Cần Thơ, bún kèn Hà Tiên, hủ tiếu Mỹ Tho hay bún đầu cá lóc Cà Mau. Thậm chí, những món biến tấu hiện đại như pizza hủ tiếu, bún gạo xào ngũ sắc hay bánh hỏi ngũ sắc cũng xuất hiện.

Toàn bộ những món ăn ấy được quy tụ đầy đủ tại TP Hồ Chí Minh trong hoạt động xác lập kỉ lục "100 món ngon từ sợi gạo và bún" sáng 20.11, trở thành điểm nhấn đặc biệt trước thềm Ngày hội Sợi gạo Việt 2025.

Pizza hủ tiếu và 100 món ngon từ sợi gạo tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Bạn có kể được 100 món ăn khác nhau từ sợi gạo?

Hoạt động xác lập kỉ lục do Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Ẩm thực Việt Nam, Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh và Công ty Nguyễn Bính tổ chức. Đây là lần đầu tiên 100 món ăn đại diện cho ba miền được thực hiện đồng thời bởi gần 100 đầu bếp và nghệ nhân ẩm thực.

Không chỉ là một không gian trưng bày, sự kiện giống như "bản đồ ẩm thực Việt Nam thu nhỏ" với đầy đủ phong vị 3 miền. Một tô phở bò Nam Định được trình bày ngay cạnh phở vịt Cao Bằng, đối diện là bún cá sứa Nha Trang và cách vài bước chân là hủ tiếu Mỹ Tho, bún mắm nêm hay bánh canh Bến Có. Các món ăn không chỉ chuẩn vị mà còn được trình bày mới mẻ để phù hợp xu hướng ẩm thực hiện đại.

Pizza hủ tiếu và 100 món ngon từ sợi gạo tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Hoạt động xác lập kỷ lục “100 món ngon từ sợi gạo và bún” được xem là điểm nhấn độc đáo, thể hiện sự phong phú của văn hóa ẩm thực Việt trải dài từ Bắc vào Nam

Theo ban tổ chức, mục tiêu của kỉ lục này không nằm ở con số 100 đơn thuần mà ở việc thể hiện chiều sâu văn hóa của sợi gạo, là nguyên liệu đã gắn bó với đời sống người Việt hàng trăm năm.

Bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn cho biết, việc thực hiện 100 món ăn trong thời gian ngắn đòi hỏi kĩ thuật cao, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đầu bếp dày dặn kinh nghiệm. "Điều chúng tôi muốn gửi gắm là tinh thần tôn vinh truyền thống nhưng vẫn sáng tạo theo cách của ẩm thực hiện đại", bà Minh chia sẻ.

Pizza hủ tiếu và 100 món ngon từ sợi gạo tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Nhiều món ăn được giữ nguyên cách nấu truyền thống, nhưng cách trình bày được cải tiến để hấp dẫn hơn với du khách quốc tế đang ngày càng quan tâm đến ẩm thực Việt

Bên cạnh các món quen thuộc, những món biến tấu như pizza hủ tiếu hay bún gạo xào ngũ sắc gây tò mò cho không ít du khách. Đây là minh chứng cho sự linh hoạt của nguyên liệu từ gạo khi kết hợp với phong cách ẩm thực đương đại.

Pizza hủ tiếu và 100 món ngon từ sợi gạo tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 6.

Các món hiện đại được biến tấu độc đáo như Pizza hủ tiếu Cần Thơ, bún gạo xào ngũ sắc, phở xào, hủ tiếu xào thịt bò, bánh hỏi ngũ sắc…

Đồng hành cùng chương trình, bà Nguyễn Thị Bính - Giám đốc Công ty Nguyễn Bính cho rằng sự kiện không chỉ tôn vinh tài năng đầu bếp mà còn góp phần tạo sân chơi để các sản phẩm từ gạo sạch, an toàn của làng nghề truyền thống đến gần hơn với người tiêu dùng.

Theo bà Bính, nhiều nghề truyền thống đang mai một, trong khi sản phẩm đạt chuẩn an toàn đôi khi chưa được người tiêu dùng biết tới rộng rãi. "Khi người Việt ưu tiên dùng sản phẩm Việt cũng là cách nuôi dưỡng và tiếp sức cho nghề truyền thống phát triển bền vững", bà nói.

Pizza hủ tiếu và 100 món ngon từ sợi gạo tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 7.

Mô hình cối xay bột và ba tô sợi khổng lồ đường kính 80cm (phở, bún mắm, bún bò Huế) để du khách chụp ảnh

Sau phần xác lập kỉ lục, Ngày hội Sợi gạo Việt 2025 sẽ chính thức khai mạc vào tối 20.11 với hàng loạt hoạt động trải nghiệm như khu check-in với mô hình cối xay bột và ba tô sợi khổng lồ đường kính 80cm (phở, bún mắm, bún bò Huế); Không gian trình diễn nghề truyền thống kéo sợi bún, làm bánh tằm thủ công; Khu ẩm thực với hàng chục gian hàng đặc sản từ ba miền; Chương trình vinh danh nghệ nhân gìn giữ bản sắc ẩm thực Việt…

Tin liên quan

Lễ hội bún sắp diễn ra ở TP.HCM có gì?

Lễ hội bún sắp diễn ra ở TP.HCM có gì?

96 gian hàng món ngon ba miền để xác lập kỷ lục 100 món từ sợi gạo sẽ xuất hiện trong "Ngày hội Sợi gạo Việt - Món ngon từ bún" sắp tới tại TP.HCM.

'Ngày hội bún TP.HCM' dời lịch do mưa bão

Du lịch TP.HCM thu 233.000 tỉ đồng trong 11 tháng

Khám phá thêm chủ đề

Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn ẩm thực ẩm thực việt Bún mắm Phở xào Pizza Món ăn sợi gạo Hủ Tiếu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận