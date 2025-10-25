Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

631 ổ bánh mì Việt Nam xếp số '25' xác lập kỷ lục thế giới

Phương Nam
Phương Nam
25/10/2025 16:59 GMT+7

Số "25" được xếp bởi 631 ổ bánh mì, không chỉ lập kỉ lục Guinness thế giới mà còn nhằm mục đích gây quỹ cho thanh thiếu niên khó khăn bằng món ăn biểu tượng của Việt Nam.

Kỷ lục Guinness thế giới với mô hình số "25" lớn nhất được sắp xếp từ 631 ổ bánh mì Việt Nam vừa được xác lập sáng nay, 25.10 tại TP.HCM. Sự kiện thu hút hơn 1.000 khách tham dự và gây quỹ hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn thông qua Quỹ Hy vọng.

Việc xác lập kỷ lục Guinness đòi hỏi tiêu chuẩn cao về đo lường, kết cấu, vệ sinh an toàn thực phẩm và lưu trữ tài liệu kiểm chứng. Khoảng 400 người tham gia chuẩn bị bánh mì từ khâu làm nhân, đóng gói đến xếp mô hình. Sau khi xác lập kỷ lục, bánh mì được phát cho khách tham dự thưởng thức tại chỗ để lan tỏa ý nghĩa sẻ chia và hành động thiện nguyện.

631 ổ bánh mì Việt Nam xếp số '25' xác lập kỷ lục thế giới- Ảnh 1.

Rất đông đầu bếp, tình nguyện viên chuẩn bị nguyên liệu để làm hàng trăm ổ bánh mì

ẢNH: BTC

Có mặt tại sự kiện là bà Sarah Hooper - Tổng lãnh sự Australia tại TP.HCM, cộng đồng sinh viên ĐH RMIT cùng nhiều nhà tài trợ và các đối tác. Đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới trực tiếp theo dõi, kiểm chứng và công bố kết quả ngay tại chỗ.

Bà Jodie Altan, Phó tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại RMIT Việt Nam chia sẻ: "Bánh mì mang câu chuyện Việt Nam ra thế giới với sáng tạo, kiên cường và kết nối. Sự kiện này thể hiện niềm tự hào về văn hóa và khẳng định sứ mệnh đem giáo dục đẳng cấp quốc tế đến Việt Nam một cách gắn kết và nhân văn".

631 ổ bánh mì Việt Nam xếp số '25' xác lập kỷ lục thế giới- Ảnh 2.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới dành nhiều thời gian để theo dõi, kiểm chứng

ẢNH: BTC

Tính đến thời điểm công bố kỷ lục, chương trình đã huy động được khoảng 552 triệu đồng. Hoạt động gây quỹ sẽ kéo dài đến hết tháng 11, toàn bộ nguồn quỹ dành cho dự án Trường học Ước mơ của KOTO để nuôi dưỡng cơ hội và tương lai tốt đẹp cho thanh thiếu niên khó khăn tại Việt Nam.

631 ổ bánh mì Việt Nam xếp số '25' xác lập kỷ lục thế giới- Ảnh 3.

Bánh mì Việt Nam xác lập kỉ lục Guinness được mời sinh viên, khách mời đến sự kiện thưởng thức

ẢNH: BTC

Thời gian qua, KOTO và Quỹ Hy vọng đã hỗ trợ nhiều trẻ yếu thế, đặc biệt là thanh thiếu niên dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa được tiếp cận đào tạo nghề khách sạn nhà hàng tại Trung tâm đào tạo KOTO.

Được thành lập năm 1999, KOTO là doanh nghiệp xã hội đầu tiên tại Việt Nam. 25 năm qua, tổ chức này giúp thay đổi tương lai hơn 1.700 thanh thiếu niên khó khăn, 100% học viên có việc làm sau tốt nghiệp. Khi cơ sở đào tạo mới Dream School đi vào vận hành, KOTO đặt mục tiêu đào tạo 300 học viên/năm hoàn toàn miễn phí.

Khám phá thêm chủ đề

Guinness bánh mì Kỉ lục ĐH RMIT Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới
