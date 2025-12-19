Người TP.HCM đón tết sớm với chợ phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông

Với kinh nghiệm tổ chức lễ hội trái cây "Trên bến dưới thuyền" và Chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" vào dịp giáp tết, năm nay phường Bình Đông tổ chức "Phiên chợ nông sản vùng miền" lần thứ nhất. Phiên chợ sẽ kéo dài đến ngày 27.12.

Phiên chợ nông sản vùng miền được dự kiến sẽ trở thành một sự kiện thường niên, uy tín, một điểm kết nối nông sản Việt khắp cả nước ẢNH: CTV

Đặc biệt, phiên chợ năm nay xuất hiện nhiều loại nông sản mới lạ như chuối bàn tay (Gia Kiệm), bưởi và nấm đông trùng hạ thảo (Minh Hưng, Đồng Nai), những sản vật núi rừng từ vùng đất A Lưới (Huế). Đây cũng là dịp để những nông sản tết ra mắt sớm với người dân TP.HCM như Lâm Đồng có với ớt trái cây, bí mì sợi, hồng treo gió và các loại nông sản sấy lạnh công nghệ cao. Tây Ninh giới thiệu các thức quà dân dã nhưng đậm vị như bánh tráng, muối, lạp tôm và gạo tím…

Không dừng lại ở các sản phẩm chế biến, phiên chợ còn là nơi trình diễn của những giống cây ăn trái độc đáo từ các hộ kinh doanh tại phường Bình Đông như: bưởi đỏ nhung, bưởi bồng, mít thướt; các giống quả lai hương vị đặc sắc: vú sữa ăn được cả vỏ, vú sữa thơm mùi xoài, mận thơm mùi mía và đặc biệt là na thơm mùi sầu riêng.

"Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông" không chỉ là một sự kiện thương mại mà còn là một biểu tượng văn hóa, một điểm hẹn giao lưu giữa các vùng miền, nơi tinh hoa nông sản Việt Nam được hội tụ và lan tỏa.



