Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm Tiêu dùng

Người TP.HCM đón tết sớm với chợ phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông

Chí Nhân
Chí Nhân
19/12/2025 17:35 GMT+7

Hôm nay (19.12), "Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông" lần thứ nhất chính thức khai mạc với hơn 120 gian hàng nông sản, đặc sản vùng miền.

Với kinh nghiệm tổ chức lễ hội trái cây "Trên bến dưới thuyền" và Chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" vào dịp giáp tết, năm nay phường Bình Đông tổ chức "Phiên chợ nông sản vùng miền" lần thứ nhất. Phiên chợ sẽ kéo dài đến ngày 27.12.

Người TP.HCM đón tết sớm với chợ phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông - Ảnh 1.

Phiên chợ nông sản vùng miền được dự kiến sẽ trở thành một sự kiện thường niên, uy tín, một điểm kết nối nông sản Việt khắp cả nước

ẢNH: CTV

Đặc biệt, phiên chợ năm nay xuất hiện nhiều loại nông sản mới lạ như chuối bàn tay (Gia Kiệm), bưởi và nấm đông trùng hạ thảo (Minh Hưng, Đồng Nai), những sản vật núi rừng từ vùng đất A Lưới (Huế). Đây cũng là dịp để những nông sản tết ra mắt sớm với người dân TP.HCM như Lâm Đồng có với ớt trái cây, bí mì sợi, hồng treo gió và các loại nông sản sấy lạnh công nghệ cao. Tây Ninh giới thiệu các thức quà dân dã nhưng đậm vị như bánh tráng, muối, lạp tôm và gạo tím… 

Không dừng lại ở các sản phẩm chế biến, phiên chợ còn là nơi trình diễn của những giống cây ăn trái độc đáo từ các hộ kinh doanh tại phường Bình Đông như: bưởi đỏ nhung, bưởi bồng, mít thướt; các giống quả lai hương vị đặc sắc: vú sữa ăn được cả vỏ, vú sữa thơm mùi xoài, mận thơm mùi mía và đặc biệt là na thơm mùi sầu riêng.

"Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông" không chỉ là một sự kiện thương mại mà còn là một biểu tượng văn hóa, một điểm hẹn giao lưu giữa các vùng miền, nơi tinh hoa nông sản Việt Nam được hội tụ và lan tỏa.


Tin liên quan

Ăn thả ga ở chợ phiên Bắc Hà tốn bao nhiêu tiền?

Ăn thả ga ở chợ phiên Bắc Hà tốn bao nhiêu tiền?

Không chỉ là trung tâm giao thương vùng cao, chợ phiên Bắc Hà (Lào Cai) còn là "thiên đường ẩm thực" của du khách khi đến Tây Bắc. Từ sáng đến tối, chợ luôn tấp nập trong làn khói nghi ngút của nồi thắng cố, mùi thơm của phở đỏ, lợn nướng và tiếng mời chào rộn rã của người dân bản địa.

Khám phá thêm chủ đề

Phiên chợ phiên chợ nông sản phiên chợ nông sản bình đông nông sản Việt Bình Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận