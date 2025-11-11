Ăn thả ga ở chợ phiên Bắc Hà tốn bao nhiêu tiền?

Chợ phiên buổi sáng ăn gì?



Giữa làn sương mờ của buổi sớm vùng cao, khu ẩm thực chợ Bắc Hà bắt đầu nhộn nhịp từ 6 giờ sáng. Từ khắp các bản làng, người Mông, Dao, Tày… mang theo hàng hóa, sản vật, cùng tụ về khu chợ lớn nhất miền Bắc này. Giữa cái lạnh 13 - 14 độ, hương thơm của phở, thắng cố, mèn mén lan tỏa khắp không gian.

Phở đỏ Bắc Hà khởi đầu buổi sáng trong thời tiết se lạnh đầu đông ẢNH: LÊ NAM

Phở đỏ Bắc Hà là món ăn khởi đầu buổi sáng. Sợi phở có màu đỏ tự nhiên từ loại gạo địa phương, mềm nhưng vẫn giữ độ dai. Tô phở được chan nước dùng trong, ngọt thanh từ xương hầm, ăn cùng dưa chua trộn lạc giã nhỏ và rau thơm. Vị chua nhẹ, béo ngậy khiến món ăn vừa lạ vừa quen. Mỗi bát có giá 30.000 - 40.000 đồng, vừa đủ làm ấm bụng và mở đầu cho một ngày khám phá vùng cao.

Kề bên là những nồi thắng cố ngựa nghi ngút khói, đây là món ăn trứ danh của người Mông. Thắng cố được nấu từ thịt, xương và nội tạng ngựa cùng thảo quả, quế, hồi và lá đắng. Hương thơm thảo mộc đặc trưng khiến ai đi ngang cũng phải ngoái lại. Mỗi bát 60.000-80.000 đồng, thêm chút rượu ngô cay nồng là đủ ấm lòng giữa tiết trời giá lạnh.

Thịt trâu gác bếp, lạp sườn, ba chỉ hun khói, xôi ngũ sắc... ở chợ phiên buổi sáng ẢNH: LÊ NAM

Ngoài ra, mèn mén và tẩu chúa cũng món ăn truyền thống của người Mông cũng là lựa chọn lạ miệng với người miền xuôi, nhưng lại rất thân quen với người bản địa. Mèn mén làm từ ngô xay đồ chín, còn tẩu chúa là canh đậu phụ trắng nấu với nước rau cải. Ăn riêng thì nhạt, nhưng ăn cùng nhau lại dẻo bùi, thanh mát, đúng tinh thần ẩm thực "chân quê mà duyên dáng" của vùng cao.

Bánh hạt dẻ nóng hổi được chủ tiệm mời khách dùng thử ẢNH: LÊ NAM

Ngoài món chính, chợ sáng Bắc Hà còn nổi tiếng với bánh hạt dẻ nướng nóng hổi, vỏ giòn, nhân ngọt bùi, đây là món ăn vặt được cả khách Tây lẫn khách Việt yêu thích. Một chiếc bánh giá chỉ 10.000 - 15.000 đồng. Dọc lối đi, nhiều quầy còn bày bán thịt trâu gác bếp, lạp sườn, ba chỉ hun khói, xôi ngũ sắc... những món đặc sản có thể mua về làm quà, giá dao động 300.000 - 600.000 đồng/kg tùy loại.

Khách Tây ăn thử các món bánh chiên tại chợ phiên sáng ẢNH: LÊ NAM

Chợ đêm ăn gì cho chuẩn?

Khi mặt trời lặn, chợ văn hóa ẩm thực Bắc Hà lại khoác lên vẻ náo nhiệt khác. Vào tối thứ bảy và chủ nhật, khu chợ rực sáng ánh đèn, tiếng khèn Mông, tiếng nói cười hòa cùng làn khói bốc nghi ngút ở các quầy ẩm thực dậy lên khắp nơi.

Gà đen, lợn bản, lòng thập cẩm... rất nhiều ẢNH: LÊ NAM

Tại các gian hàng, gà đen là món ăn không thể thiếu. Gà được nuôi thả tự nhiên, thịt săn chắc, da giòn và thơm nức. Một đùi gà đen nặng khoảng 4 lạng có giá 180.000 - 200.000 đồng. Bí quyết nằm ở bát nước chấm óc trần pha từ óc gà, muối ớt, lá mắc khén béo ngậy và cay nồng, làm nên hương vị riêng của vùng cao.

Ngoài gà đen, thịt lợn đen nướng và lòng thập cẩm cũng là món "đặc sản buổi tối". Thịt lợn đen bản địa có bì dày, giòn rụm, thớ săn, nướng trên than hoa dậy mùi thơm quyến rũ. Một đĩa lòng nóng hổi, rưới chút tương ớt Bắc Hà, nhâm nhi cùng chén rượu ngô là đủ khiến đêm vùng cao ấm sực và rộn ràng.

Khách Tây và khách Việt ngồi kín bàn ẢNH: LÊ NAM

Chợ đêm còn hấp dẫn bởi không khí văn hóa bản địa, du khách vừa ăn, vừa xem người Mông múa khèn, nghe hát giao duyên, hay đơn giản chỉ ngồi bên bếp than, thưởng thức ly trà ngô ấm và ngắm dòng người qua lại.

Một điều khiến du khách thích thú là ẩm thực chợ Bắc Hà ngon, rẻ và niêm yết rõ ràng. Bảng giá được treo công khai ở hầu hết các quầy ăn: phở gà chỉ từ 30.000 - 40.000 đồng/bát, phở tổng hợp 50.000 - 70.000 đồng, trong khi các món đặc sản như thắng cố ngựa có giá khoảng 150.000 - 200.000 đồng/bát, hoặc lẩu thắng cố, lẩu gà đen dao động 500.000 - 1 triệu đồng/nồi. Các món tính theo cân cũng rất phổ biến, như gà đen, gà bản 250.000 - 400.000 đồng/kg, lòng thập cẩm 300.000 - 400.000 đồng/kg, chân giò, má lợn 300.000 - 400.000 đồng/kg.

Bảng giá được niêm yết tại tất cả các quầy hàng tại chợ đêm ẢNH: LÊ NAM

Do khẩu phần ở vùng cao khá nhiều, du khách nên gọi vừa phải, nhất là các món nướng hoặc lòng thập cẩm.

Thịt gà đen có giá khoảng 200.000-300.000 đồng ẢNH: LÊ NAM

Một phần gà đen hay lòng thập cẩm tại chợ đêm rất nhiều, du khách cân nhắc khi gọi ẢNH: LÊ NAM

Nếu đi theo nhóm nhỏ, gọi món hợp lý, chỉ cần 300.000 - 400.000 đồng là ăn thả ga ở chợ phiên Bắc Hà và du khách còn được trải nghiệm không khí chợ phiên vùng cao đặc sắc.

