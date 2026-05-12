TP.HCM: Việc làm lao động phổ thông lương đến 15 triệu đồng/tháng có thể đi làm ngay

Sáng 12.5, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (thuộc Sở Nội vụ) phối hợp với phường Bình Thạnh tổ chức ngày hội việc làm, thu hút hàng trăm người đến tìm việc. Nhiều doanh nghiệp đợt này có nhu cầu tuyển nhiều lao động phổ thông, công nhân may quần áo, may giày, cắt ủi, tạp vụ... lương từ 8 - 15 triệu đồng/tháng.

Đa dạng việc làm

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, cho biết ngày hội việc làm đợt này có 84 doanh nghiệp tuyển dụng 9.883 vị trí. Ngành tuyển nhiều là lao động phổ thông, thực phẩm, đồ uống, kinh doanh, quản lý, thiết kế, cơ khí.

Người lao động nhờ tư vấn việc làm tại ngày hội việc làm diễn ra ở phường Bình Thạnh Ảnh: Phan Diệp

Tập đoàn Đèo Cả tuyển 50 nhân viên bảo vệ, lương 12 triệu đồng/tháng, yêu cầu sức khỏe tốt, có thể làm việc theo ca. Đơn vị cần người từ 18 - 50 tuổi, có kinh nghiệm 6 tháng trở lên. Khi được nhận vào làm được hưởng chế độ bảo hiểm đầy đủ và có bảo hiểm công trường theo quy định, cùng nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn riêng.

Ông Vũ Đức Hiếu - chuyên viên tuyển dụng và đào tạo của Tập đoàn Đèo Cả cho biết, đơn vị cũng đang tuyển lao động khối văn phòng, dự án, tư vấn thiết kế, quản lý vận hành. Mỗi tháng cần tuyển từ 100 - 200 nhân sự, không chỉ ở TP.HCM mà còn nhiều tỉnh thành khác.

Các vị trí lao động tay nghề đặc thù như lái máy cẩu, máy xúc... lương dao động từ 9 - 15 triệu đồng/tháng, lao động chuyên môn lương từ 15 - 25 triệu đồng/tháng.

Lao động nữ nhờ tư vấn việc làm dọn dẹp nhà cửa Ảnh: Phan Diệp

Bà Lưu Thị Thanh Thương, nhân viên tuyển dụng Hướng nghiệp Á Âu cho biết: Nhu cầu tuyển nhiều chuyên viên kinh doanh, nhân viên tư vấn trực tiếp, trực tổng đài, lái xe... lương từ 10 - 14 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, tháng 5 này, đơn vị hỗ trợ học nghề miễn phí cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp ở TP.HCM với một số nghề như: đầu bếp, làm bánh, pha chế, chăm sóc sắc đẹp.

TP.HCM cần nhiều lao động phổ thông

Ông Dương Việt Linh, Phó giám đốc chuyên trang Việc làm tốt (vieclamtot.com - chuyên trang tuyển dụng số lượng lớn về lao động phổ thông với hơn 41 ngành nghề, ra đời năm 2021) cho biết: "Theo khảo sát của vieclamtot.com, có 80% doanh nghiệp hiện nay cho biết đang cần tuyển dụng lao động. Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp rất lớn. Đến với ngày hội việc làm chúng tôi thấy nhiều người đang rất sốt sắng, mong tìm việc sớm".

Lao động lớn tuổi được tư vấn về chuyên trang tìm việc trên trang vieclamtot.com Ảnh: Phan Diệp

Hằng tháng, vieclamtot.com thu hút khoảng 3 triệu lượt truy cập, kết nối hơn 30.000 ứng viên với hơn 41.000 công việc. Đơn vị đang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM để phát huy tính hiệu quả, mở rộng kết nối cung - cầu ở kênh online và trực tiếp trong các ngày hội việc làm. Tại đây, đơn vị mong muốn giới thiệu chuyên trang, cách thức tuyển dụng đến nhiều lao động, đặc biệt là người trung niên.

Ông Dương Việt Linh cho biết chuyên trang xây dựng tính năng để lại thông tin. Người lao động không rành về công nghệ có thể nhờ người thân tạo hồ sơ với các thông tin cơ bản như tên, tuổi, số điện thoại và nhu cầu công việc. Mọi người không cần nộp hồ sơ, các nhà tuyển dụng sẽ chủ động liên hệ nếu thấy hợp với nhu cầu.

Tại trụ sở UBND phường Bình Thạnh, sáng 12.5 có 22 doanh nghiệp, tuyển gần 2.500 lao động. Cùng lúc, ngày hội còn tổ chức kết nối cung - cầu việc làm trực tiếp tại trụ sở 2 (ở phường Thuận Giao) có 10 doanh nghiệp tuyển hơn 1.555 lao động, trụ sở 3 (phường Bà Rịa) có 14 doanh nghiệp tuyển dụng 475 vị trí và các điểm chi trả bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Còn nhiều vị trí việc làm trống đang chờ, người lao động có thể xem chi tiết thông tin tuyển dụng trên website của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM: https://vieclamhcm.com.vn. Hoặc tìm hiểu trên trang Facebook: https://www.facebook.com/TTDVVLHCM. Ngoài ra, ứng viên trực tiếp đến trung tâm và các điểm giải quyết bảo hiểm thất nghiệp vào giờ hành chính sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM: Trụ sở chính: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định, TP.HCM. Trụ sở 2: 369 đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, TP.HCM. Trụ sở 3: 764 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa, TP.HCM. Hotline Phòng giới thiệu việc làm: 0339163968 Email: sanvieclamhcm@gmail.com



