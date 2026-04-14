Làm ngành nghề nào dễ mắc bệnh nghề nghiệp?

Liên đoàn Lao động TP.HCM và Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp sẽ tổ chức thí điểm buổi tuyên truyền, tầm soát bệnh nghề nghiệp tại khu công nghiệp vào tháng 5.

Quyết định trên được 2 đơn vị nói trên đưa ra trong buổi làm việc chiều 13.4, bàn giải pháp giúp người lao động và doanh nghiệp coi trọng, hiểu rõ hơn về bệnh nghề nghiệp.

Thờ ơ với bệnh nghề nghiệp

PGS-TS Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (phường Chánh Hưng), cho biết trong quá trình hoạt động chuyên môn, đơn vị nhận thấy nhiều người lao động, doanh nghiệp còn thờ ơ với bệnh nghề nghiệp.

Ông Bùi Thanh Nhân (phải) và PGS-TS Phan Minh Hoàng (trái) trao đổi tại buổi làm việc, chiều 14.3

Theo bác sĩ Hoàng, vấn đề về các bệnh lý bệnh nghiệp trong công nhân lao động ở TP.HCM đang được chính quyền địa phương và ngành y tế quan tâm. Hiện nay, tại các doanh nghiệp đều có tổ chức các đợt khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người lao động. Từ đó, nhiều người lao động phát hiện được các vấn đề về sức khỏe. Nếu có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp, người lao động tiếp tục khám chuyên sâu và điều trị.

"Chúng tôi nhận thấy bệnh nghề nghiệp đang xuất hiện nhiều tại một số ngành nghề đặc thù. Ví dụ, với ngành sản xuất da giày, xi măng, may mặc, công nhân dễ mắc bệnh viêm phổi. Người lao động ngành sản xuất ắc quy thường dễ bị nhiễm độc chì... Ngành cơ khí, đóng tàu thường khiến công nhân mất thính lực. Những bệnh lý này thường tiến triển âm thầm nên việc tầm soát, phát hiện sớm rất quan trọng", bác sĩ Hoàng nói.

Bác sĩ Phan Minh Hoàng chia sẻ tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, bệnh viện mong muốn phối hợp cùng Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền và đẩy mạnh công tác tầm soát cho người lao động để phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp.

Mục tiêu đầu tiên là trang bị kiến thức cho người lao động, giúp họ hiểu được bản thân đang có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp gì. Từ đó, người lao động chủ động phòng tránh, coi trọng việc khám và tầm soát bệnh hơn. Bên cạnh đó, hoạt động giúp nâng cao ý thức cho doanh nghiệp để họ đảm bảo được môi trường lao động làm việc thật tốt, hiệu quả, an toàn.



Tuyên truyền, tầm soát bệnh nghề nghiệp ở khu công nghiệp

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM nhìn nhận một bộ phận người lao động và doanh nghiệp hiện nay chưa quan tâm đến bệnh nghề nghiệp. Điều này dẫn đến việc doanh nghiệp tổ chức những buổi khám sức khỏe định kỳ qua loa, "khám cho có", còn người lao động thì "trốn khám".

Từ đó, 2 bên (Liên đoàn Lao động TP.HCM và Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp) thống nhất tổ chức hoạt động tuyên truyền, tầm soát bệnh nghề nghiệp cho người lao động thí điểm tại 1 khu công nghiệp vào tháng 5.

Liên đoàn Lao động TP.HCM đóng vai trò làm đầu mối tìm khu công nghiệp để thí điểm hoạt động, cung cấp cho bệnh viện số lượng doanh nghiệp, ngành nghề đặc thù.

Theo dữ liệu, bệnh viện sẽ sàng lọc và hệ thống một số bệnh nghề nghiệp phổ biến có thể gặp phải. Tiếp theo, bệnh viện tổ chức buổi tuyên truyền cho công nhân về nguy cơ mắc bệnh và thực hiện tầm soát ngay tại nơi làm việc.

Ông Bùi Thanh Nhân chỉ đạo lập kế hoạch ngay về buổi thí điểm tuyên truyền, tầm soát bệnh nghề nghiệp vào tháng 5

Ông Bùi Thanh Nhân nhận định, mô hình này có thể nhân rộng ra nhiều khu công nghiệp trong tương lai. Việc tuyên truyền, tầm soát tận nơi làm việc, dựa theo đặc thù ngành nghề giúp phát hiện bệnh nghề nghiệp trúng đích, hiệu quả.

"Hoạt động không chỉ có lợi cho người lao động mà còn giúp doanh nghiệp hiểu rõ tài sản quý giá nhất của họ không phải là máy móc, cơ sở vật chất mà chính là con người. Đây là đội ngũ sản sinh ra những giá trị, làm lợi cho doanh nghiệp và bản thân chủ doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Chúng tôi mong rằng hoạt động sẽ góp phần vào sự phát triển chung của TP.HCM - nơi không chỉ có lao động giỏi về chuyên môn mà còn tốt về sức khỏe", bác sĩ Hoàng nói.