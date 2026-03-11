Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Lao động - Việc làm

Số người thất nghiệp ở TP.HCM đang giảm mạnh

Phan Diệp
Phan Diệp
11/03/2026 17:20 GMT+7

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, trong tháng 2.2026 có 7.799 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 26,06% so với tháng trước.

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM vừa có báo cáo về thị trường lao động, việc làm tháng 2.2026 trên địa bàn. Đáng chú ý nhất là thông tin về tỷ lệ người lao động thất nghiệp ở TP.HCM đang có xu hướng giảm mạnh.

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM cho biết trong tháng 2 có 7.799 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 26,06% so với tháng trước (10.549 người nộp hồ sơ). Trong đó, số người nộp hồ sơ trực tiếp là 7.363 người và 436 người nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

Người lao động thất nghiệp ở TP.HCM đang giảm mạnh - Ảnh 1.

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM tư vấn cho người lao động

ẢNH: PHAN DIỆP

Vào dịp Tết Nguyên đán trong tháng 2, nhu cầu tìm việc làm của người lao động cũng như tuyển dụng của doanh nghiệp tăng cao. Trung tâm đã tổ chức 8 phiên sàn giao dịch việc làm và tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội chuẩn bị xuất ngũ trở về địa phương năm 2026.

Tổng cộng, đã có 35.392 lượt người được tư vấn việc làm và 1.365 người được giới thiệu việc làm.

Ngoài thực hiện vai trò kết nối cung - cầu lao động, trung tâm còn phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội TP.HCM trong việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và thu hồi tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định của người lao động.

Đặc biệt, trung tâm tư vấn hỗ trợ học nghề cho 319 người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, 286 người có quyết định hỗ trợ học nghề trong tháng 2.

Nhận định về thị trường lao động - việc làm ở TP.HCM ngay sau Tết Nguyên đán, bà Nguyễn Văn Hạnh Thục cho biết hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khôi phục nhanh chóng. Tỷ lệ lao động trở lại làm việc đạt mức cao (hơn 90%). Ngày đầu năm, nhiều doanh nghiệp điều chỉnh tích cực về tiền lương, thưởng và phúc lợi nhằm thu hút người lao động.

Người lao động thất nghiệp ở TP.HCM đang giảm mạnh - Ảnh 2.

Doanh nghiệp phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM tư vấn việc làm cho bộ đội xuất ngũ năm 2026

ẢNH: PHAN DIỆP

Trung tâm ghi nhận nhiều doanh nghiệp trên địa bàn công bố tăng lương cơ bản hoặc bổ sung các khoản phụ cấp ngay từ quý 1.2026. Mức thưởng tết năm nay tại TP.HCM được đánh giá cao hơn mặt bằng chung cả nước, trung bình trên 12 triệu đồng/người, tăng 6,8% so với năm ngoái. Một số doanh nghiệp sản xuất, chế biến và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thưởng từ 1 - 3 tháng lương tùy theo kết quả kinh doanh và thâm niên.

Trong tháng 3, trung tâm sẽ tổ chức 11 phiên sàn giao dịch việc làm tại 3 trụ sở (TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), mục tiêu tư vấn giới thiệu việc làm cho 33.900 lượt người, trong đó có khoảng 30% người nhận việc làm.

Người tìm việc có thể tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên website của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM: https://vieclamhcm.com.vn.

Hoặc tìm hiểu trên trang Facebook: https://www.facebook.com/TTDVVLHCM.

Ngoài ra, ứng viên trực tiếp đến trung tâm và các điểm giải quyết bảo hiểm thất nghiệp vào giờ hành chính sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM:

Trụ sở chính: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM.

Trụ sở 2: 369 Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, TP.HCM.

Trụ sở 3: 764 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa, TP.HCM.

Hotline phòng giới thiệu việc làm: 0339163968

Email: sanvieclamhcm@gmail.com.


