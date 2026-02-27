Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Lao động - Việc làm

AI và chuyên gia trị liệu tâm lý: Nghề 'lên ngôi' trong tương lai gần

Phan Diệp
Phan Diệp
27/02/2026 05:01 GMT+7

Trong 3 - 5 năm tới, các nghề liên quan đến AI, công nghệ dữ liệu được dự đoán sẽ 'thống trị' thị trường việc làm, theo sau là ngành trị liệu tâm lý, sức khỏe tinh thần.

Thông tin dự báo các ngành nghề liên quan đến AI, công nghệ dữ liệu... dẫn đầu xu hướng việc làm ở Việt Nam trong tương lai được nêu trong "Báo cáo lương và thị trường lao động 2026" do Navigos Group - tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng, sở hữu nền tảng VietnamWorks công bố hồi đầu năm.

Báo cáo là kết quả khảo sát hơn 250 doanh nghiệp trong và ngoài nước, 1.600 người lao động tại Việt Nam ở 16 ngành nghề và nhiều cấp bậc.

Cuộc đua của AI và cảm xúc con người

Vị trí được dự báo tăng trưởng mạnh mẽ nhất là chuyên gia AI và máy học (hơn 71%). Nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu tự động hóa quy trình, tối ưu vận hành và ứng dụng AI trong phân tích, ra quyết định của doanh nghiệp.

Thứ 2 là chuyên gia dữ liệu lớn (hơn 42%) tăng mạnh, nhờ sự bùng nổ dữ liệu doanh nghiệp và nhu cầu xây dựng hệ thống phân tích dự báo hiệu quả.

AI và chuyên gia trị liệu tâm lý: Công việc 'lên ngôi' trong tương lai - Ảnh 1.

Danh sách ngành nghề có xu hướng tăng trưởng trong 3 - 5 năm tới

Ảnh: Navigos Group

Thứ 3 là chuyên gia an ninh mạng (hơn 28%), nằm trong nhóm nghề tăng trưởng trọng điểm, trước bối cảnh doanh nghiệp chuyển dịch sang nền tảng số nên phải đối mặt với rủi ro tấn công mạng ngày càng gia tăng.

Sau top 3 các ngành nghề liên quan đến trí tuệ nhân tạo, máy móc là lĩnh vực về sức khỏe con người được dự báo gia tăng nhu cầu. Chuyên viên trị liệu tâm lý - tư vấn sức khỏe tinh thần (hơn 18%) đứng ở vị trí thứ 4 và y tá - điều dưỡng (16,4%) đứng thứ 5 trong danh sách xu hướng tăng trưởng.

Các chuyên gia nhận định nguyên nhân là, từ sau đại dịch Covid-19, con người quan tâm đến sức khỏe, tinh thần nhiều hơn bao giờ hết. Theo đó là quá trình đô thị hóa nhanh và sự mở rộng của hệ thống y tế, đặc biệt là khu vực tư nhân khiến các ngành về chăm sóc sức khỏe tăng trưởng.

Bức tranh thị trường việc làm trong tương lai định hình rõ việc AI tham gia sâu, rộng vào công việc của người lao động, nhưng bên cạnh đó vấn đề sức khoẻ, cảm xúc và tư duy của con người là điều quan trọng không kém.

Thay đổi về yêu cầu tuyển dụng

Ngoài ra, các ngành công nghiệp mới và kinh tế xanh cũng tăng trưởng đáng chú ý. Kỹ sư bán dẫn chiếm 8,8%. Ngành này được thúc đẩy bởi định hướng phát triển ngành chip của Việt Nam và nhu cầu toàn cầu đối với linh kiện điện tử.

Sau đó là ngành kỹ sư năng lượng tái tạo (7,6%) phản ánh xu hướng đầu tư mạnh mẽ vào điện gió, điện mặt trời và cam kết Net Zero 2050. Chuyên viên phát triển bền vững (6,8%) cũng tăng theo nhu cầu doanh nghiệp tuân thủ tiêu chuẩn ESG (Environmental - môi trường, Social - xã hội và Governance - quản trị doanh nghiệp), nâng cao hiệu quả vận hành theo hướng xanh, sạch.

Trong 3 - 5 năm tới, các nhóm nghề này được kỳ vọng sẽ dẫn dắt nhu cầu tuyển dụng, tạo ra khoảng trống lớn về nhân lực kỹ thuật cao, cơ hội phát triển mạnh mẽ cho lao động có chuyên môn sâu.

AI và chuyên gia trị liệu tâm lý: Công việc 'lên ngôi' trong tương lai - Ảnh 2.

Xu hướng việc làm thay đổi, kéo theo yêu cầu tuyển dụng cũng khác đi

Ảnh: Phan Diệp

Trong bối cảnh AI, tự động hóa và chuyển đổi số diễn ra với tốc độ chưa từng có, các chuyên gia nhận định kỹ năng số và khả năng vận hành công nghệ sẽ trở thành chìa khóa để duy trì lợi thế cạnh tranh của người lao động khi ứng tuyển.

Thay vì dựa chủ yếu vào bằng cấp, ứng viên nên xây dựng hồ sơ năng lực theo dạng kỹ năng, chứng chỉ và kết quả từ các dự án thực tế đã thực hiện.

"Hãy chủ động học tập, nâng cấp kỹ năng số. Trong thị trường đang được tái định hình bởi công nghệ, người biết thay đổi nhanh và học tập liên tục sẽ là người giữ được vị thế bền vững và có nhiều cơ hội bứt phá nhất. Người lao động cần xem học tập là một hoạt động xuyên suốt, không phải sự lựa chọn nhất thời", chuyên gia của Navigos Group khuyến nghị.


