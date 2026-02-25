Doanh nghiệp cần vị trí nào nhất trong năm 2026, tiêu chí tuyển dụng là gì?

Thông tin được nêu trong "Báo cáo Lương và Thị trường Lao động 2026" do Navigos Group - tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng sở hữu nền tảng VietnamWorks công bố mới đây. Báo cáo là kết quả khảo sát của hơn 250 doanh nghiệp trong và ngoài nước, 1.600 người lao động tại Việt Nam ở 16 ngành nghề và nhiều cấp bậc.

Doanh nghiệp cần người có kinh nghiệm

Kết quả khảo sát cho thấy nhân viên có kinh nghiệm (chuyên viên) sẽ là nhóm được doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng nhiều nhất trong năm 2026, chiếm hơn 67%.



Đây là lực lượng vận hành chủ chốt, có khả năng bắt đầu công việc ngay và yêu cầu thời gian đào tạo thấp. Trong bối cảnh doanh nghiệp áp dụng chiến lược tuyển dụng "có kiểm soát" và ưu tiên tối ưu chi phí, nhóm chuyên viên là lựa chọn phù hợp nhất để đảm bảo duy trì hiệu suất hoạt động.

Doanh nghiệp tuyển dụng việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP.HCM Ảnh: Phan Diệp

Thứ hai là nhân viên mới tốt nghiệp (30,8%), phản ánh xu hướng mở rộng đội ngũ nhân tài trẻ, dễ đào tạo và linh hoạt. Đây cũng là chiến lược "tối ưu chi phí - đầu tư dài hạn", giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn lực mới trong bối cảnh thiếu hụt kỹ năng và cạnh tranh thu hút nhân sự ngày càng tăng. Nhân lực trẻ mang lại lợi thế về khả năng thích ứng với công nghệ mới, đặc biệt là các công cụ hỗ trợ tự động hóa.

Các vị trí trưởng nhóm/giám sát (22,4%) và quản lý cấp trung (18,8%) có nhu cầu tuyển dụng thấp hơn. Xu hướng này phù hợp với quá trình tái cấu trúc tổ chức và tác động của AI, tự động hóa, số hóa quy trình, khiến nhiều doanh nghiệp giảm nhu cầu về lớp quản lý trung gian để tập trung vào mô hình vận hành tinh gọn.

Bên cạnh đó, tỷ lệ tuyển dụng giám đốc hoặc quản lý cấp cao chỉ ở mức 5,6%, thực tập sinh chiếm 7,2%.

Kinh nghiệm bao lâu thì được ưu tiên?

Các doanh nghiệp Việt Nam ưu tiên mạnh đối với nhóm nhân sự có khả năng đáp ứng công việc ngay. Trong đó, người từ 1 - 3 năm kinh nghiệm chiếm tỷ lệ cao nhất 46,8%.

Đây là nhóm được đánh giá có mức độ "sẵn sàng công việc" cao, chi phí tuyển dụng hợp lý và khả năng thích nghi nhanh với công nghệ mới. Đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp duy trì chiến lược tuyển dụng có kiểm soát.

Vị trí doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng năm 2026 Ảnh: Navigos Group

Nhóm 3 - 5 năm kinh nghiệm đứng thứ hai với hơn 21%, phản ánh nhu cầu duy trì đội ngũ chuyên môn ổn định để đảm nhận các nhiệm vụ chủ chốt trong vận hành. Đây là lực lượng đang ở giai đoạn phát triển tốt nhất về năng lực chuyên môn nhưng vẫn linh hoạt trong ứng dụng công nghệ, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số tại nhiều ngành nghề.

Ngược lại, nhóm chưa có kinh nghiệm chỉ chiếm 9,2%, cho thấy doanh nghiệp thận trọng hơn với ứng viên cần thời gian đào tạo và chưa thể đóng góp giá trị ngay.

Các nhóm nhân sự cấp cao hơn chiếm tỷ trọng rất nhỏ: 5 - 10 năm kinh nghiệm ở mức 6,8% và trên 10 năm kinh nghiệm chỉ chiếm 1,6%. Điều này phản ánh xu hướng tinh gọn cấu trúc tổ chức, khi doanh nghiệp hạn chế bổ sung nhân sự cấp trung/cấp cao, nhằm tối ưu chi phí, đồng thời tăng cường trao quyền cho đội ngũ trung cấp hiện có.

Các chuyên gia nhận định, cơ cấu nhu cầu tuyển dụng theo mức độ kinh nghiệm cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung vào nhân sự trẻ, đặc biệt nhóm có 1 - 5 năm kinh nghiệm. Đây là những người vừa đảm bảo hiệu suất ngay lập tức, vừa phù hợp với mục tiêu phát triển nhân lực dài hạn trong bối cảnh chuyển đổi số, tự động hóa và áp lực tối ưu chi phí.

Các phòng ban được doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng năm 2026 Ảnh: Navigos Group

Khảo sát từ hơn 250 doanh nghiệp cũng cho thấy, bán hàng tiếp tục là phòng ban được ưu tiên tuyển dụng nhiều nhất năm 2026, chiếm hơn 45%. Thứ hai là sản xuất với hơn 23%, theo sau là vận hành (15,6%) và dịch vụ khách hàng (13,6%).

Ngược lại, các phòng ban như hành chính (hơn 3%), pháp lý, tuân thủ và quan hệ Chính phủ (hơn 2%), nhân sự (2%) duy trì tỷ lệ tuyển dụng thấp, phản ánh xu hướng giữ ổn định bộ máy hỗ trợ, ưu tiên nhân sự ở các vị trí trực tiếp tạo giá trị kinh doanh.



