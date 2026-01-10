Gần 60% lao động mất hơn 1 năm tìm việc mới: Áp lực đa nhiệm ngày càng lớn

Báo cáo thị trường tuyển dụng 2025 - 2026 do TopCV thực hiện trong quý 3.2025, khảo sát 3.000 doanh nghiệp và lao động cả nước, tập trung ở Hà Nội và TP.HCM đã nêu ra những khó khăn của người lao động khi tìm việc làm mới.
Một năm khó khăn
Báo cáo nêu, trong khi gần 60% người lao động sau 12 tháng mới tìm được việc mới thì tỷ lệ người tìm được việc dưới 1 tháng chỉ chiếm 12,2%. Con số này phản ánh một giai đoạn tương đối khó khăn cho những người tìm việc trong năm qua, thời gian để tìm được việc khá dài.
Nguyên nhân đầu tiên là thị trường cạnh tranh cao (32,9%), khi số lượng ứng viên vượt quá số lượng việc làm.
Thứ 2 là, yêu cầu tuyển dụng ngày càng nâng cao và có nhiều tiêu chuẩn hơn (25,3%), đòi hỏi người lao động phải không ngừng học hỏi và trau dồi.
Thứ 3 là, kỳ vọng về lương và vị trí của bản thân chưa phù hợp với tình hình của thị trường (24,6%) cũng là một thách thức lớn.
Những yếu tố này cho thấy một sự thay đổi mạnh mẽ trên thị trường lao động, nơi người tìm việc không chỉ phải cạnh tranh với nhau mà còn phải đối mặt với những yêu cầu ngày càng khắt khe từ phía nhà tuyển dụng.
Góc khuất của đa nhiệm, kiêm nhiệm
Thị trường lao động đang có cạnh tranh khốc liệt, công nghệ phát triển mạnh mẽ và làn sóng cắt giảm nhân sự dẫn đến một xu hướng mới trong tuyển dụng. Đó chính là đa nhiệm và kiêm nhiệm - một người có thể làm nhiều việc, nhiều vị trí cùng lúc. Cụ thể, báo cáo đưa ra, nhóm người kiêm nhiệm/đa nhiệm, tỷ lệ tìm được việc mới khá cao, đến hơn 42% (thống kê 6 tháng cuối năm 2025).
Toàn bộ top 5 các vị trí có tỷ lệ đa nhiệm, kiêm nhiệm cao nhất đều rơi vào nhóm ngành nhân sự - hành chính. Trong đó quản lý nhân tài và phát triển tổ chức dẫn đầu với 28%, tiếp theo là nhân sự tổng hợp (17%). Điều này phản ánh đặc thù công việc của nhóm ngành này, nơi sự linh hoạt và khả năng hỗ trợ đa vai trò được đề cao.
Tuy nhiên, áp lực đi kèm với việc đa nhiệm, kiêm nhiệm không hề nhỏ. Những thách thức chính mà người lao động phải đối mặt là không đủ thời gian tập trung vào chuyên môn, khối lượng công việc quá tải và không được ghi nhận xứng đáng.
Hầu hết Gen X (sinh từ 1965 - 1980) cảm thấy không hài lòng, trong khi phần lớn Gen Z (sinh từ 1997 - 2012) dù chấp nhận hiện tại nhưng sẵn sàng tìm kiếm việc mới trong 6 - 12 tháng tới.
Thị trường việc làm thay đổi mạnh mẽ
Sự khó khăn trong tìm việc làm và sự bấp bênh của khu vực doanh nghiệp khiến tính ổn định của khu vực công trở nên thu hút.
Trong năm 2025, hơn 53% người lao động đến từ nhóm doanh nghiệp tư nhân quan tâm khu vực công. Cụ thể là nhóm doanh nghiệp Nhà nước (công ty điện lực, viễn thông...) và đơn vị sự nghiệp công lập (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu công...).
Các nhóm ngành trong khu vực công được quan tâm nhất bao gồm: nhân sự, hành chính tổng hợp, giáo dục, tài chính, kế toán, IT - phần mềm.
Báo cáo cũng xác định các yếu tố hàng đầu sẽ ảnh hưởng đến định hướng kinh doanh và nguồn nhân lực vào năm 2026. Trong đó, lạm phát - khủng hoảng kinh tế và làn sóng công nghệ AI, chính sách thuế quan mới...
Vì thế, năm 2026, các doanh nghiệp được khảo sát lựa chọn chiến lược chủ đạo là "giữ quy mô và tối ưu hiệu suất" thay vì mở rộng một cách nhanh chóng. Từ tuyển dụng đại trà, doanh nghiệp hướng sang tập trung vào số lượng ít, chất lượng cao.
