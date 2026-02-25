Không còn làn sóng 'nhảy việc' sau tết

Đông người làm thủ tục BHTN, nhưng không có làn sóng nghỉ việc

Sáng 24.2 (mùng 8 tết), dù trời mưa nặng hạt, hàng nghìn người lao động có mặt từ sớm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (số 215 Trung Kính, P.Cầu Giấy) để làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đăng ký tư vấn, tìm kiếm cơ hội việc làm mới.

Lao động đến đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp và tư vấn việc làm sau tết ẢNH: THU HẰNG

Tuy nhiên, trái với lo ngại về một làn sóng thất nghiệp mới, con số thực tế lại mang đến một góc nhìn lạc quan hơn về bức tranh thị trường lao động đầu năm. Theo ghi nhận, phần lớn là những trường hợp đã nghỉ việc trước tết đến khai báo định kỳ hoặc hoàn tất hồ sơ, còn số người nộp mới không nhiều.

Trong lúc chờ đến lượt, anh Đinh Công Cường (33 tuổi) tranh thủ tìm hiểu thông tin tuyển dụng. Sau 9 năm làm nhân viên hành chính tại công ty cũ, anh vừa nghỉ việc do doanh nghiệp sắp xếp lại cơ cấu nhân sự.

"Tôi mong muốn tìm được công việc phù hợp với năng lực, mức lương khoảng 13 - 14 triệu đồng/tháng để ổn định cuộc sống", anh Cường nói.

Cùng xếp hàng làm thủ tục, chị Nguyễn Thị Tuyến (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết đã nghỉ việc vì lý do gia đình. Trước đây, chị làm công nhân lắp ráp điện tử tại KCN Yên Bình (Thái Nguyên), song do có con nhỏ nên việc đi làm xa gặp nhiều bất tiện.

"Vợ chồng tôi đều đi làm xa, con còn nhỏ nên gửi ông bà cũng rất vất vả. Nhiều hôm tăng ca về muộn, tôi không có thời gian chăm sóc con. Tôi xin nghỉ để tìm công việc gần nhà, lương có thể thấp hơn một chút nhưng đổi lại chủ động được thời gian, gia đình cũng yên tâm hơn", chị Tuyến chia sẻ.

Theo ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, do nghỉ tết 1 tuần nên lượng hồ sơ BHTN dồn lại, tăng gấp 3 lần ngày thường. Nhưng số hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu chỉ hơn 100 trường hợp.

"Phần lớn người lao động đến khai báo định kỳ, trả kết quả hồ sơ đã nộp từ trước tết. Số lao động nghỉ việc mới không nhiều", ông Thành cho biết.

Doanh nghiệp giữ chân công nhân bằng thưởng và phúc lợi

Theo thống kê của Công đoàn Hà Nội, tỷ lệ doanh nghiệp mở cửa và người lao động trở lại làm việc trong ngày khai xuân (mùng 7 tết) đều đạt những con số ấn tượng. Riêng tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp, 95,99% công nhân có mặt ngay trong ngày đầu mở xưởng.

Lao động đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội ẢNH: THU HẰNG

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp ghi nhận người lao động chủ động trở lại Hà Nội từ mùng 4, mùng 6 tết để chuẩn bị sản xuất, kiểm tra máy móc, ổn định dây chuyền, bảo đảm tiến độ đơn hàng đầu năm. Đặc biệt, có những đơn vị ngành xây dựng làm việc xuyên tết, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và quyết tâm gắn bó lâu dài của người lao động.

Tại Công ty CP Sông Đà 5, doanh nghiệp đã chủ động nhiều giải pháp giữ chân người lao động. Ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết: "Năm nay chúng tôi tổ chức 9 chuyến xe đưa hơn 400 công nhân về quê đón tết. Đến ngày mùng 7, khoảng 90% lao động đã quay lại làm việc. Số còn lại xin nghỉ phép vì việc gia đình".

Theo ông Sơn, ngoài việc trả lương đầy đủ, công ty thưởng tết tháng thứ 13 bằng 60% tổng lương năm, đồng thời bố trí nhà ở, bếp ăn tập thể và đảm bảo điều kiện bảo hộ lao động.

"Khi người lao động có việc làm ổn định, thu nhập và phúc lợi được đảm bảo thì họ sẽ gắn bó lâu dài. Những năm gần đây, tình trạng "nhảy việc" sau tết tại đơn vị gần như không còn đáng kể", ông Sơn khẳng định.

Tại Bắc Ninh, đến ngày 23.2 (mùng 7 tết), tỷ lệ lao động trở lại làm việc đạt 90,2% và cơ bản ổn định trong ngày hôm sau. Đại diện Sở Nội vụ Bắc Ninh cho biết, ngay sau tết, các doanh nghiệp trên địa bàn đã hoạt động trở lại bình thường. Một số doanh nghiệp làm 2 ca thì lao động sẽ trở lại đủ trong tối mùng 7 và ngày mùng 8. Hiện chỉ còn một số ít lao động ở xa xin nghỉ phép thêm vài ngày.

Theo đơn vị này, trong 3 tháng đầu năm, nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn hơn 60.000 lao động, tập trung chủ yếu vào lao động phổ thông. Nhu cầu tuyển dụng vẫn sôi động do doanh nghiệp mở rộng quy mô và bù đắp lượng lao động biến động. Ngành điện - điện tử chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp đến là dệt may, da giày và công nghiệp chế biến.

Ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (KCN Quang Châu), cho biết đến ngày 24.2 (mùng 8 tết), tỷ lệ lao động trở lại đạt khoảng 82%.

"Do đầu năm đơn hàng chưa nhiều, người lao động còn ngày phép nên tranh thủ nghỉ thêm để lo việc gia đình. Thông thường phải hết tháng 2 mới ghi nhận rõ biến động, nhưng chúng tôi dự kiến tỷ lệ lao động nhảy việc sau tết chỉ khoảng 2 - 3%", ông Tân phản ánh.

Ông Tân thông tin, năm nay công ty vẫn duy trì thưởng tết tháng lương thứ 13 và các chế độ phúc lợi ổn định. Khi doanh nghiệp đảm bảo thu nhập và môi trường làm việc tốt, người lao động sẽ không còn tâm lý tìm việc mới ngay sau tết như trước.

Với tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc trong những ngày đầu năm mới đạt mức khá cao, ông Vũ Quang Thành nhìn nhận đây là tín hiệu tích cực, cho thấy doanh nghiệp đã chú trọng hơn đến chính sách tiền lương, thưởng tết và phúc lợi nhằm giữ chân nhân sự.

"Tâm lý "đứng núi này trông núi nọ" đã giảm rõ rệt. Người lao động sẵn sàng chấp nhận mức lương thấp hơn để đổi lấy sự ổn định, phù hợp. Khi doanh nghiệp đảm bảo lương thưởng và phúc lợi, người lao động có xu hướng gắn bó lâu dài thay vì liên tục chuyển việc", ông Thành nói.

Cũng theo ông Thành, thị trường lao động quý 1 được dự báo khởi sắc nhờ nhiều dự án mới triển khai. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng; lĩnh vực bán lẻ, nhà hàng, khách sạn tăng dần; các dự án hạ tầng khởi động kéo theo nhu cầu lao động xây dựng và kỹ thuật.

Mức lương khởi điểm với lao động phổ thông dao động 7 - 10 triệu đồng/tháng; lao động có tay nghề từ 12 - 15 triệu đồng/tháng hoặc cao hơn tùy vị trí. Ngoài lương cơ bản, nhiều doanh nghiệp tăng phụ cấp ăn ca, chuyên cần, hỗ trợ nhà ở.