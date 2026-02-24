Dự báo nhu cầu rất lớn về việc làm tại TP.HCM năm 2026

Tiếp tục "cầu vượt cung"

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM, cho biết: "Dựa trên toàn bộ dữ liệu thị trường năm 2025 và chu kỳ nhiều năm, có thể dự báo năm 2026 thị trường lao động của TP.HCM vẫn duy trì trạng thái "cầu vượt cung". Năm 2025, tổng số 313.681 vị trí tuyển dụng, cao hơn nhiều so với 191.790 người tìm việc, phản ánh mức độ "khát lao động" của doanh nghiệp trong cả ba khu vực TP.HCM (cũ) - Bình Dương (cũ) - Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ)".

Theo bà Thục, bước sang năm 2026, xu hướng này nhiều khả năng chưa giảm, khi 3 động lực chính vẫn tiếp tục duy trì: các dự án FDI, đặc biệt tập trung tại Bình Dương (cũ) và khu vực cảng biển Vũng Tàu, vẫn trong chu kỳ giải ngân - mở rộng sản xuất; TP.HCM (cũ) tiếp tục củng cố vai trò trung tâm dịch vụ - tài chính - thương mại - logistics của cả nước, kéo theo nhu cầu lớn về lao động chuyên môn và lao động phổ thông; các định hướng phát triển KT-XH giai đoạn 2025 - 2030 cho thấy nhu cầu nhân lực sẽ duy trì tăng, nhất là trong các ngành dịch vụ chất lượng cao, công nghệ, công nghiệp chế biến và logistics.

Dự báo thị trường lao động năm 2026 của Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM cho thấy TP.HCM (cũ), Bình Dương (cũ) và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) vẫn giữ nguyên mô hình phân bố như năm 2025, cần hơn 313.000 lao động. Trong đó, TP.HCM (cũ) cần tuyển 136.340 lao động, Bình Dương (cũ) là 105.080 và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) là 72.261 vị trí.

Năm 2026, thị trường lao động TP.HCM mang đến nhiều cơ hội cho người lao động nhưng sự cạnh tranh cũng lớn hơn ẢNH: MỸ QUYÊN

Tại TP.HCM (cũ), nhu cầu nhân lực tiếp tục tập trung vào các nhóm văn phòng - tài chính - công nghệ thông tin - thương mại điện tử - bán lẻ - F&B (thực phẩm và nước giải khát) - du lịch - chăm sóc khách hàng. Khu vực Bình Dương (cũ), nhu cầu lao động phổ thông và lao động vận hành dây chuyền vẫn duy trì ở mức cao. Đối với Bà Rịa -Vũng Tàu (cũ), năm 2026 được dự báo là giai đoạn quan trọng cho ngành cảng biển - logistics - vận tải - dịch vụ hỗ trợ cảng, khi các tuyến hàng hải, dự án logistics và hoạt động cảng Cái Mép - Thị Vải bước vào mùa cao điểm.

"Đặc biệt các ngành dịch vụ chất lượng cao, logistics - kho bãi - vận tải, thương mại điện tử, tài chính - kế toán - công nghệ thông tin và du lịch - khách sạn - nhà hàng sẽ tiếp tục mở rộng nhu cầu trong năm 2026", bà Thục chia sẻ.

"Khát" nhân lực chất lượng cao

Ông Trần Anh Tuấn, chuyên gia dự báo nguồn nhân lực, Phó chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM, nhận định thị trường lao động TP.HCM năm 2026 sau sáp nhập được dự báo tiếp tục trong tình trạng "cầu vượt cung", "khát" nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh tăng trưởng ở các ngành công nghệ (AI, dữ liệu, fintech), sản xuất hiện đại, năng lượng xanh, logistics, y tế...

Ông Tuấn cho rằng các ngành nghề có triển vọng và nhu cầu cao gồm: công nghệ và chuyển đổi số (lập trình viên, khoa học dữ liệu, AI, an ninh mạng); thương mại điện tử và logistics quản lý chuỗi cung ứng, phân tích dữ liệu khách hàng, vận hành kho bãi, dịch vụ; y tế và chăm sóc sức khỏe; tài chính - ngân hàng - kế toán, marketing và truyền thông số; công nghệ cơ khí - tự động hóa, điện tử viễn thông; du lịch, nhà hàng...

Bên cạnh đó là những ngành nghề mới và xu hướng chuyển dịch số và bền vững như chuyên viên dữ liệu, chuyên gia tự động hóa/robot, chuyên gia AI/machine learning; chuyên viên số hóa dịch vụ/sản phẩm; chuyên gia logistics thông minh/trải nghiệm khách hàng số...

Người trẻ muốn có việc tốt cần giỏi nghề, biết công nghệ, có kỷ luật, sẵn sàng học suốt đời ảnh: Mỹ Quyên





Nhiều cơ hội nhưng cạnh tranh cao hơn

Theo ông Trần Anh Tuấn, thị trường lao động TP.HCM sau sáp nhập có nhu cầu cao về nhân lực số và kỹ năng mềm, đòi hỏi người lao động nâng cấp kỹ năng liên tục để thích ứng với tự động hóa, trong khi cơ cấu lao động dịch chuyển mạnh sang mô hình làm việc linh hoạt và các vị trí đòi hỏi chuyên môn cao, sáng tạo.

"Tỷ lệ lao động có tay nghề cao dự kiến sẽ tăng lên 30% vào năm 2026. Lao động có trình độ ĐH trở lên sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong lực lượng lao động. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số (AI, big data), chuyển dịch sản xuất toàn cầu, và các dự án năng lượng tái tạo. Tự động hóa, AI và dữ liệu đang định hình lại công việc, yêu cầu nhân sự đa chức năng, linh hoạt và thích ứng nhanh. Kỹ năng số cơ bản trở thành tiêu chuẩn cơ cấu việc làm kể cả mảng dịch vụ, với 68% việc làm hiện yêu cầu kỹ năng số cơ bản, 20% cần kỹ năng số chuyên sâu", ông Tuấn thông tin.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi lớn dành cho sinh viên đang theo học và chuẩn bị tốt nghiệp là làm thế nào để tồn tại và phát triển trong thị trường và doanh nghiệp?

"Thị trường biến động nhanh, doanh nghiệp cần năng lực thật, không chỉ bằng cấp. Sinh viên cần biết xu hướng việc làm đang là số hóa, AI, kinh tế xanh, dịch vụ sáng tạo. Doanh nghiệp tuyển năng lực - thái độ - khả năng học nhanh. Nghề nghiệp không còn ổn định suốt đời mà phải học suốt đời", ông Tuấn nhận định.

Theo ông Tuấn, kỹ năng cốt lõi để trở nên "được trọng dụng" mà doanh nghiệp đánh giá cao là giao tiếp và làm việc nhóm; tư duy giải quyết vấn đề; kỷ luật - tinh thần trách nhiệm; kỹ năng số và công nghệ; khả năng học nhanh - thích nghi - chịu áp lực; ngoại ngữ và tư duy toàn cầu. Trong đó, doanh nghiệp tuyển thái độ trước, kỹ năng sau, bằng cấp sau cùng.

"TP.HCM sau sáp nhập mở ra nhiều cơ hội hơn, nhưng cạnh tranh cao hơn. Người trẻ muốn có việc tốt cần giỏi nghề, biết công nghệ, có kỷ luật, sẵn sàng học suốt đời. Bằng cấp là điều kiện chứng minh trình độ nghề nghiệp qua học tập, năng lực mới quyết định giá trị hành nghề, giá trị làm việc, giá trị thu nhập", ông Tuấn lưu ý.

Ông Trương Ngọc Hoàng, Giám đốc Công ty Festo Việt Nam, cho rằng thị trường lao động của TP.HCM, đặc biệt là thủ phủ công nghiệp tại Bình Dương (cũ), ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài đặt nhà máy sản xuất ở đây, nên sinh viên mới ra trường cần phải chuẩn bị các kiến thức chuyên ngành và kỹ năng giao tiếp, công nghệ... thật tốt, đặc biệt tiếng Anh và tiếng Trung.